Over 600 buildings burned in Washington state, thousands evacuated

Terrifying wildfires in the eastern part of the US state of Washington have destroyed at least 600 buildings (including homes and businesses) and forced tens of thousands of people to urgently leave the area. The fire, fueled by record heat, strong winds and a long-term drought, has burned vast swaths of land in and around the state's second-largest city, Spokane.
As of 6:00 a.m. Bulgarian time on August 3, 2026, the situation remains critical, and the fires are not under control.
Disaster in Spokane: Fire engulfs entire neighborhoods
The crisis grew rapidly over the weekend, after three major fires on Saturday – Old Trails Fire, Autumn Lane Fire and Fairview Fire (collectively
According to official data from local authorities, cited by Associated Press and Reuters, the fire has already destroyed more than 600 structures, and more than 4,000 other buildings remain under imminent threat. Currently, approximately 60,000 residents have received Level 3 "Leave NOW!" evacuation orders.
Spokane Mayor Lisa Brown described the situation as "the worst natural disaster our region has ever faced". Due to the real danger to infrastructure, a local veterans hospital, a wastewater treatment plant, and a waste processing plant were evacuated.
National Guard Mobilization and White House Intervention
The scale of the disaster forced Washington State Governor Bob Ferguson to declare statewide state of emergency and impose a complete ban on open fires until the end of September. The US National Weather Service (NWS) issued the first ever „Especially dangerous situation“ for the central and eastern regions.
In an official statement from the governor, distributed by CNN and ABC News, it is stated that Ferguson had an urgent conversation with US President Donald Trump to secure immediate federal aid and activate the Federal Emergency Management Agency (FEMA).
- Засегната площ около Спокан: Над 5400 акра (около 21 кв. км)
- Обща горяща площ в щата: Над 250 000 акра в рамките на повече от дузина активни пожара
- Ангажирани сили: Над 4000 пожарникари и военнослужещи от Националната гвардия на Вашингтон
- Жертви и ранени: Към този час няма потвърдени смъртни случаи или тежки наранявания
Колапс в електрозахранването и опасно замърсяване на въздуха
Освен загубата на имущество, регионът се бори и с тежък срив на инфраструктурата. Местният енергиен оператор Avista Utilities съобщи, че над 10 000 потребители са останали без електрозахранване. Част от прекъсванията са наложени умишлено с цел безопасност и предотвратяване на нови искри от повредени жици.
Димът от пожарите сериозно влоши качеството на въздуха в Северозапада. Спокан регистрира нива на замърсяване в границите на „изключително опасни за здравето“, което нареди града на второ място по най-мръсен въздух в САЩ в момента, веднага след намиращия се наблизо Омак, Вашингтон. Здравните власти призовават гражданите да останат по домовете си и да не отварят прозорците.
Прогноза: Метеорологичните условия остават критични
Прогнозите на синоптиците не носят успокоение. Според метеорологичния бюлетин, публикуван от специализирания портал Wildfire Today, въпреки че в неделя температурите леко са спаднали, сушата остава екстремна, а шансът за валежи през следващата седмица е близо до нулата.
Очаква се в средата на седмицата температурите отново да надхвърлят 32 градуса по Целзий, а в петък се прогнозира ново засилване на ветровете, което може допълнително да разпали и разшири огнения фронт. Огнеборците се състезават с времето, за да изградят защитни линии, преди настъпването на следващата гореща вълна.