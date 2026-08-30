Лиценз за Storm Shadow за Киев: защо в Москва нервничат

Когато през пролетта на 2023 година Украйна за първи път получи крилатите ракети Storm Shadow, това беше едно от най-важните решения на западните съюзници относно оръжията с голям обсег. Оттогава насам те бяха използвани многократно от Киев за удари по складове, щабове, бази и други важни военни и промишлени обекти в Русия.

Ето защо не е изненадващо, че съобщението за възможно предоставяне на Киев на лиценз за тяхното производство предизвика остра реакция от страна на Кремъл. Руските власти започнаха да говорят за отговорността на западните държави и дори заплашиха с удари по бъдещите производствени мощности. С какво Storm Shadow заслужиха тази репутация и защо Русия ги възприема като сериозна заплаха?

Къде са използвани тези ракети преди войната на Русия срещу Украйна

Storm Shadow/SCALP е крилата ракета с въздушно базиране, използва се от началото на 2000-те години. Нейни носители са самолети от тактическата авиация – „Торнадо", „Мираж 2000", „Рафал" и „Юрофайтър Тайфун". Сред ключовите предимства на ракетата производителят посочва следните: трудно откриваема, устойчива срещу средства за водене на електронна война, трудно да бъде прехваната от системи за противовъздушна отбрана. Изтъква се и високата ѝ точност на поразяване, включително на защитени цели.

Storm Shadow преминава първото си бойно изпитание по време на операцията в Ирак на силите на американо-британската коалиция през март-април 2003 година. Според данни от специалния проект „Missile Threat“ на американския аналитичен Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), тогава ракетите са били използвани от британските военновъздушни сили. По-късно ракетата е била използвана в Либия, както и по време на операции срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИД).

В Украйна действат от 2023. Първо в окупираните територии.

Преди войната в Украйна ракетите Storm Shadow/SCALP са били използвани срещу противници, които не разполагат с модерни средства за електронна война и противовъздушна отбрана. Ето защо истинското изпитание за ракетата беше в Украйна, където от май 2023 тя е част от бойното снаряжение на бомбардировачите Су-24М.

Оттогава Украйна редовно получава тези ракети от Великобритания и Франция, а според медийни съобщения – по-рядко и от Италия. Първите цели бяха обекти на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна и в анексирания Крим. Въпреки използването на съвременни средства за противовъздушна отбрана и електронна война, руските войски не винаги успяваха да прихващат тези ракети.

Най-голям отзвук предизвика кампанията от удари срещу руския Черноморски флот, започнала през есента на 2023. По-конкретно, според данни на украинската страна, са били поразени щабът на флота в Севастопол – вероятно по време на заседание на ръководството, големият десантен кораб „Минск“ и подводницата „Ростов-на-Дон“. Не е изключено ракети Storm Shadow да са били използвани и за удар по още един голям десантен кораб – „Новочеркаск“ във Феодосия.

Интересен факт е, че след тази серия от удари, освен редовния украински обстрел с други ракети и с дронове, руското командване предислоцира боеспособните кораби на Черноморския флот от Крим в Новоросийск.

Целенасочени удари на руска територия

Следващият етап беше ограниченото използване на тези ракети срещу отделни цели на територията на самата Русия. За първи път тези ракети срещу Русия можеха да бъдат използвани през ноември 2024. Тогава, според данни на наблюдатели, е бил ударен подземен щаб на руската армия в Марино, Курска област.

Вероятно ракети Storm Shadow са били използвани и при нанесения удар по завода „Кремний Ел“ в Брянск, който беше вторият най-голям производител на компоненти за микроелектроника в Руската федерация. Значителна част от продукцията му е била предназначена именно за нуждите на руския военно-промишлен комплекс.

Сред другите атаки се откроява ударът по предприятието „ВЗПП“ във Воронеж през юни 2026 г. Заводът доставя електронни компоненти за руски ракети, включително Х-101 и „Искандер-К“.

Експерт предупреждава да не се създават прекомерни очаквания

Въпреки това би било преувеличено да се счита, че Storm Shadow/SCALP е неуязвимо или решаващо оръжие. Според германския специалист по ракетни технологии Маркус Шилер от Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) е трудно да се оцени достоверно ефективността на тези ракети, тъй като страните в конфликта не разкриват пълната информация за резултатите от ударите и прехващанията.

„Никоя от страните в конфликта не е заинтересована от това точната информация за атакуваните цели, процента на прехванатите ракети и точността на поразяването да стане достояние на обществеността. Въпреки това от възмущението на руската страна по повод планираното лицензионно производство в Украйна може да се направи изводът, че те биха предпочели да не виждат тези ракети в Украйна, следователно вероятно те имат определен ефект. Въпреки това тази ракета, безспорно, не е решаващо средство във войната“, отбеляза той в коментар за ДВ.

Каква полза има Украйна от лиценза за производство на Storm Shadow?

Фактът, че Париж и Лондон се съгласиха да предоставят на Украйна лиценз за производство на Storm Shadow/SCALP, все още не означава, че производството на такива ракети ще започне бързо. Причината е, че Storm Shadow представлява един своеобразен „LEGO конструктор“: двигателят ѝ, системата за насочване, бойната част и другите възли се произвеждат от различни компании. Например, както отбелязва украинското специализирано издание „Defense Express“, турбореактивният двигател TR60-30 за ракетата е разработка на френската компания „Safran“, термовизионната самонасочваща се глава се доставя от друг производител, други пък произвеждат бойната част, навигационната система и т.н.

Ето защо локализирането на пълния производствен цикъл ще отнеме време и ще изисква сътрудничеството на многобройни доставчици. А организирането на производството дори на всеки един от изброените компоненти или възли „е задача, която не се решава за няколко месеца“, подчертават анализаторите от Defense Express. Ето защо според тях за Украйна би било значително по-ефективно именно „лицензионното производство на отделни компоненти с интегрирането им във вече съществуващите украински крилати ракети“.

На същото мнение е и германският експерт Маркус Шилер. Според него започването на серийно производство на Storm Shadow в Украйна не е въпрос на месеци, а на „далечна перспектива“. При това едно от основните постижения на лицензионното споразумение може да бъде достъпът до технологични решения, които украинските инженери ще могат да използват в собствените си разработки.

Автор: Валерий Сааков