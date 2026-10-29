Имотният пазар в Пловдив: Сделките спадат с близо 24%

Имотният пазар в Пловдив отчита спад от близо 24% на вписаните продажби през третото тримесечие спрямо същия период на предходната година. Това поставя града на второ място по намаление сред големите градове след Варна, където сделките са с 26,3% по-малко. В София спадът е 21,2%, а в Бургас – 14,3%.

Тенденцията е част от по-широко забавяне на пазара. За първите девет месеца спадът на сделките в страната достига близо 19%, но по-ниската активност все още не се пренася автоматично върху цените на жилищата.

Според Евгени Василев, собственик на инвестиционна компания за недвижими имоти, причините за по-малкия брой сделки са няколко. „Основната е, че в България ипотечните кредити са с едни от най-ниските лихви“, коментира той. Василев посочва, че средната лихва по ипотечните кредити през последните два месеца е 2,4%. Влияние оказват и растящите доходи, както и липсата на масов натиск за продажба. По думите му няма значителен брой собственици, които да са принудени да продават, за да осигурят свежи средства за реинвестиране или за покриване на спешни нужди.

От пазара се оттеглят част от купувачите, които са разчитали на бърза печалба от поскъпването или са търсили жилище основно като защита на спестяванията си. За сметка на това нараства делът на домакинствата, които купуват имот за собствено ползване и взимат решението по-внимателно. При около 70% от реализираните сделки се договаря отстъпка от обявената цена. Най-често тя е около 5%, а в отделни случаи достига 10%. Това обаче не означава, че жилищата поевтиняват масово, тъй като отстъпките се договарят конкретно между купувач и продавач.

Купувачите все по-често преценяват имота не само по цената. Сред водещите критерии са районът, качеството на строителството, разпределението на помещенията, възможностите за паркиране и състоянието на инфраструктурата. Значение имат и бъдещите разходи за довършване и поддръжка.

Прогнозата за 2027 г. е за продължаващо свиване на броя сделки и по-умерен ръст на цените. Очакването не е за обща ценова корекция на жилищата, а за по-селективен пазар, при който характеристиките на конкретния имот ще имат по-голяма тежест при договарянето.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg