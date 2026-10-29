Имотният пазар в Пловдив: Сделките спадат с близо 24%

Имотният пазар в Пловдив отчита спад от близо 24% на вписаните продажби през третото тримесечие спрямо същия период на предходната година. Това поставя града на второ място по намаление сред големите градове след Варна, където сделките са с 26,3% по-малко. В София спадът е 21,2%, а в Бургас – 14,3%.
Тенденцията е част от по-широко забавяне на пазара. За първите девет месеца спадът на сделките в страната достига близо 19%, но по-ниската активност все още не се пренася автоматично върху цените на жилищата.
Според Евгени Василев, собственик на инвестиционна компания за недвижими имоти, причините за по-малкия брой сделки са няколко. „Основната е, че в България ипотечните кредити са с едни от най-ниските лихви“, коментира той. Василев посочва, че средната лихва по ипотечните кредити през последните два месеца е 2,4%. Влияние оказват и растящите доходи, както и липсата на масов натиск за продажба. По думите му няма значителен брой собственици, които да са принудени да продават, за да осигурят свежи средства за реинвестиране или за покриване на спешни нужди.
От пазара се оттеглят част от купувачите, които са разчитали на бърза печалба от поскъпването или са търсили жилище основно като защита на спестяванията си. За сметка на това нараства делът на домакинствата, които купуват имот за собствено ползване и взимат решението по-внимателно. При около 70% от реализираните сделки се договаря отстъпка от обявената цена. Най-често тя е около 5%, а в отделни случаи достига 10%. Това обаче не означава, че жилищата поевтиняват масово, тъй като отстъпките се договарят конкретно между купувач и продавач.
Купувачите все по-често преценяват имота не само по цената. Сред водещите критерии са районът, качеството на строителството, разпределението на помещенията, възможностите за паркиране и състоянието на инфраструктурата. Значение имат и бъдещите разходи за довършване и поддръжка.
Прогнозата за 2027 г. е за продължаващо свиване на броя сделки и по-умерен ръст на цените. Очакването не е за обща ценова корекция на жилищата, а за по-селективен пазар, при който характеристиките на конкретния имот ще имат по-голяма тежест при договарянето.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
А строителството в Пловдив изпреварва това в София
Рецепта за пазар на промоция 2 на цената на 1 хахаха
15:44 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аз Кочо
Това са причини за повече брой сделки с не за по малко ХА ХА ХА
относно
"няма значителен брой собственици, които да са принудени да продават, за да осигурят свежи средства за реинвестиране или за покриване на спешни нужди"
Офертите за апродажна скачат с 30 пр.
Това пък е предпоставка за продавачите да се състезават да свалят цените преди да е станало късно и да не могат да продадат
С две думи убави приказки ама брокерски
15:49 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Цецо Асенов
При срив на сделките умереният ръст на цените идва от изкривената статистика.
Продават се по малко имоти в среден ценови сегмент и единици но много скъпи имоти в сегмент лукс или просто супер надценени
Това вдига средната цена на извадката но не значи че всички имоти са поскъпнали.
Отново брокерски бълвочи за успокоение на продавачите . Всички ги е страх от спад на цените ьашитомв такъв случай край с сделките а инс комисионните
15:55 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
При "покупка на зелено" и.т.н.
Сега ви започва лошото. Хахаха
А военната Тиква нали е тъпа не изчака да не участва в изборите, че да се омятате до уши в кафяво. После щяхте до му се молите да ви "управлява".
ХАХАХА!
16:00 29.10.2026
8 Дид
16:02 29.10.2026
9 Цецо Асенов
При жилищното строителство Малинова долина (заедно със съседните „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ и „Кръстова вада“) е сред абсолютните рекордьори в целия Европейски съюз по концентрация на жилищно ново строителство на глава от населението. Най голямата строителна площадка за жилищни сгради. При най бързо топящо се население и при най голям процент на собственост след Румъния на глава от населението.
Като обща площ на един жилищен проект в ЕС има по-големи, но като гъстота на брой жилищни сгради в строеж на квадратен километър, „Малинова долина“ е един от най-драстичните примери на строителен бум в Европа.
Собствениците на тези имоти са строителните фирми но не съвсем защото почти всички са с кредити към банките.
Никой не е по издръжлив от нефункционалността на пазара.
16:03 29.10.2026