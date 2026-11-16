Рекордно предлагане на нови жилища в Братислава

Пазарът на нови жилища в словашката столица Братислава отчита най-голямото предлагане от близо десет години. През третото тримесечие на 2026 г. броят на апартаментите в нови жилищни проекти, обявени за продажба, е достигнал 4863 в общо 113 проекта, показват данни на CBRE Slovakia и Bencont Investments, цитирани от Property Forum. На годишна база предлагането се е увеличило с близо 23%, а само за три месеца на пазара са добавени нетно 632 жилища. През периода са представени 15 нови проекта или нови етапи на вече съществуващи комплекси.

Въпреки значителното увеличение на предлагането продажбите остават относително стабилни. Между юли и септември са реализирани 664 сделки с нови апартаменти спрямо 652 през предходното тримесечие.

Средната офертна цена на новите жилища достига 5361 евро за квадратен метър, което представлява минимално увеличение от 20 евро спрямо второто тримесечие. На годишна база поскъпването е едва 0,4%, показват данните на Bencont Investments. Най-голяма концентрация на предлагането се наблюдава в районите Братислава II и Братислава IV, където се намират над половината от всички нови жилища на пазара.

Според анализаторите на Bencont Investments увеличаващата се конкуренция между строителните предприемачи постепенно променя пазарните условия в полза на купувачите. Очакванията са цените да останат стабилни през следващите тримесечия, тъй като ограничената покупателна способност на домакинствата затруднява по-нататъшното им повишаване.

Допълнително влияние върху пазара ще окажат предстоящите промени в ипотечното кредитиране. От началото на 2027 г. словашката централна банка ще позволи на купувачите до 35-годишна възраст да финансират до 90% от стойността на първото си жилище. Същевременно от юли ще бъдат въведени по-строги изисквания при покупката на трети и следващ имот.

На пазара на наеми тенденцията е различна. Средните наемни цени са се повишили с 5% на годишна база, достигайки 19 евро на квадратен метър месечно в централния район Старе Место и около 16 евро в останалите основни жилищни райони. Според CBRE наемането на жилище остава по-изгодно от покупката с ипотечен кредит. Средната месечна ипотечна вноска възлиза на 986 евро спрямо среден наем от 739 евро за съпоставим имот.

Анализаторите предупреждават, че нарастващото предлагане и по-високите разходи за строителство могат да принудят предприемачите да отложат стартирането на нови жилищни проекти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg