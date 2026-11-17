Имотният пазар в България постепенно се охлажда, а една от най-сериозните грешки на продавачите е поставянето на прекалено високи офертни цени и отказът от разумни предложения. Това коментира Веселина Стоева, председател на Асоциацията за развитие на брокерите на имоти.

По думите ѝ след изключително активната 2025 г. пазарът се връща към по-умерени темпове. Броят на сделките намалява както в София, така и в страната, докато купувачите стават по-взискателни и по-уверени при преговорите.

Стоева посочва, че много собственици все още очакват бърза продажба на висока цена и отказват първите оферти, въпреки че те често са близо до реалната пазарна стойност. Резултатът е, че имотът може да остане непродаден с месеци, а в крайна сметка да бъде реализиран на по-ниска цена.

Променя се и балансът между търсене и предлагане. Ако доскоро на един имот са се падали по двама или повече реални купувачи, сега съотношението е приблизително едно към едно. Това дава на купувачите повече възможности за избор и по-силна позиция при преговорите.

Все по-важен фактор при покупката става не толкова цената на квадратен метър, колкото общата сума, необходима за придобиване, ремонт и обзавеждане на жилището. Разходите за довършителни дейности са значително по-високи спрямо преди година-година и половина, което особено силно засяга старото строителство.

Затова най-бързо се продават напълно завършените и обзаведени жилища, които позволяват незабавно нанасяне и дават по-голяма яснота за крайните разходи. Подобна тенденция се наблюдава и при новото строителство, където част от купувачите все по-често предпочитат готови сгради вместо покупка „на зелено“.

Въпреки по-слабия брой сделки, засега няма признаци за общ спад на цените на жилищата. По-бавният пазар увеличава броя на активните обяви, но това не означава непременно повече качествени имоти на реалистична цена.

Сред факторите, които ще определят посоката на пазара през следващите месеци, са доходите на домакинствата, условията по ипотечните кредити и общата икономическа среда. Банковото финансиране продължава да играе ключова роля, особено на пазара в София.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg