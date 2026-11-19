Пазарът на недвижими имоти във Франция отново губи инерция заради поскъпването на ипотечните кредити, икономическата несигурност и ограничената покупателна способност на домакинствата. След признаците на възстановяване през първата половина на 2026 г. сделките започват да се забавят, а перспективите за следващата година остават неясни, съобщава френският вестник Le Monde.

Според Националната федерация на недвижимите имоти (Fnaim) броят на сделките може да намалее с между 3% и 5% до края на годината спрямо 2025 г. Френските нотариуси вече са понижили прогнозата си до около 920 000 продажби за цялата 2026 г. при първоначални очаквания за над 950 000.

Основната причина за охлаждането е повишаването на разходите за финансиране. По данни на Crédit Logement/CSA средната лихва по жилищните кредити е достигнала 3,49% през октомври, като при някои 20-годишни заеми вече се наблюдават нива от 4,5%.

Поскъпването на кредитите пряко намалява сумите, които купувачите могат да заемат. При месечна вноска от 1000 EUR и срок от 20 години заемът намалява от приблизително 171 000 EUR при лихва от 3,6% до 158 000 EUR при 4,5%.

В резултат все повече домакинства отлагат покупката на жилище или преговарят за по-ниски цени. Според Crédit Logement/CSA броят на отпуснатите ипотечни кредити през третото тримесечие е намалял с 8,1% на годишна база.

Охлаждането постепенно се отразява и върху цените. Данните на френските нотариуси показват понижение от 0,8% на годишна база при съществуващите жилища и спад от 1% между първото и второто тримесечие. Корекциите обаче остават недостатъчни, за да компенсират поскъпналото финансиране.

В Париж средната офертна цена през октомври е достигнала 9663 EUR/кв.м, като разликите между отделните райони остават значителни. В някои градове, включително Нант, спадът на цените достига между 3% и 5%.

Затрудненията обхващат и новото строителство. Френските предприемачи предупреждават, че секторът е изправен пред една от най-слабите си години от десетилетия. Компанията Nexity отчита понижение от 17% на резервациите на жилища през първите девет месеца на 2026 г.

Проблемите на пазара на покупко-продажби се пренасят и върху наемния сектор. Домакинствата, които не успяват да финансират покупка, остават по-дълго под наем, което допълнително ограничава предлагането. Според платформата SeLoger броят на предлаганите жилища под наем е с около 20% по-нисък спрямо периода преди пандемията, а в Париж спадът достига 50%.

Към икономическите фактори се прибавят и политическата несигурност във Франция, състоянието на публичните финанси и международното напрежение, които влияят върху доверието на купувачите и инвеститорите.

Представителите на имотния сектор предупреждават, че без стабилизиране на лихвите и по-предвидима жилищна политика възстановяването на френския пазар може да се отложи и през 2027 г.

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