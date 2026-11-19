Продажбите на имоти в България са намалели с 22,1% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. За юли–септември в Имотния регистър са вписани 45 312 продажби при 58 184 година по-рано. За първите девет месеца спадът достига 18,8% – 129 431 продажби спрямо 159 338 през същия период на 2025 г.

Данните показват ускоряване на понижението през годината. През първото тримесечие продажбите са намалели с 15,5% на годишна база, а през второто – със 17,9%. Именно тази тенденция е в основата на прогнозата на икономиста проф. Красимир Петров за продължително охлаждане на жилищния пазар.

„Имаме огромен спад в сделките при нажежена икономика и при изключително ниски лихви. Представете си какво ще се случи на пазара, когато дойде една рецесия“, заяви Петров в предаването „Биз(Д)нес“ по Euronews Bulgaria. По думите му строителите, които финансират проектите си с банкови кредити и останат с непродадени жилища, може да бъдат принудени да правят отстъпки от 10, 20, 30 или до 40%.

Официалните данни за цените показват друга картина

Спадът на броя сделки не означава автоматично, че цените вече са започнали да се понижават в национален мащаб. Последната налична статистика на Националния статистически институт отчита ръст на цените на жилищата от 4,5% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо първото. На годишна база увеличението е 15,5%. Най-силен ръст е отчетен в Пловдив – 5,8%, следван от Стара Загора с 2,9%, Варна с 2,8% и София с 2,4%. В Бургас е регистрирано понижение от 1,5%.

Така твърдението, че жилищата вече са поевтинели с 5–6% от началото на годината, остава оценка на Петров, а не потвърден национален показател на НСИ. Данните за третото тримесечие на 2026 г. са в календара на института за 23 декември.

Лихвите остават ниски, кредитът продължава да расте

Според Българската народна банка средният лихвен процент по жилищните кредити през септември е 2,41%, а годишният процент на разходите е 2,76%. Новият бизнес по жилищни кредити за месеца достига 643,6 млн. евро. В края на септември жилищните кредити са 19,646 млрд. евро и са с 24,8% повече спрямо година по-рано.

Тези показатели не потвърждават сценарий за вече настъпил срив на цените, но показват разминаване между активността и стойността на пазара: сделките намаляват рязко, докато официалният ценови индекс все още отчита поскъпване. Според Петров по-сериозна корекция би последвала при едновременно покачване на ипотечните лихви, рецесия и ръст на безработицата. Засега прогнозата за намаление до 40% е предупреждение на икономиста, а не официална оценка на държавна институция.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg