Бум в търсенето на този вид имоти

Значителен ръст в търсенето на ниви се наблюдава през последните месеци. Предлагането обаче е ограничено, което води до ръст на цените. Масово сделки се сключват след прибирането на реколтата, тъй като ако е преди това тя остава за новия собственик.

„Покупката на земеделска земя е сред най-изгодните инвестиции – тя носи доходност, която е 500 пъти по-голяма от парите на депозит, където лихвата е почти нулева. Затова много хора, които имат свободни пари, вместо да ги държат на влог, предпочитат да инвестират в земя. Това са около 10% от потенциалните купувачи - зъболекари, адвокати, счетоводители, които имат отделени средства. Ако купят земя и да я отдадат под наем, те си осигуряват 2-3% доходност на година. В същото време цената на актива постоянно расте”, коментират посредници, цитирани от TrafficNews.

В същото време арендаторите се стремят да увеличат и окрупнят масивите си в очакване на правилата за новата Обща селскостопанска политика /ОСП/ за периода 2020-2027 г. Все още не е ясно каква ще е субсидията за декар, нито какъв ще е таванът на сумата. Това ще се реши от новата Еврокомисия и европейският парламент. Но желанието на България, а и на другите членки от Източна Европа, е да се изравнят плащанията за фермерите на старите и новите членове на ЕС, в които сега има сериозна разлика. Ако това стане, българските земеделци ще получават много повече помощи за обработваните от тях масиви, отколкото сега.

Предлагането обаче е слабо, особено на т.нар. първичен пазар - продажбите директно от собственици или наследници, които обикновено трудно постигат съгласие за сделки.

Все повече се засилва вторичният пазар - големи компании - търговци на земя, купуват с цел бъдеща препродажба. Те са склонни да дадат и по-високи цени.

Продавачите най-често първо се обръщат към арендаторите, но обикновено те не са склонни да плащат много. Но ако са възрастни хора, които нямат възможност да изследват пазара и да търсят по-изгодни възможности, се съгласяват.

„Арендаторът ми предложи 600 лв. за дка, а когато се обърнах към фонд за земеделска земя, офертата беше 1000 лв. Подготвиха всички документи по сделката и до два часа след изповядването при нотариус, парите ми бяха преведени по сметката“, каза Вероника Стоянова от Видин.

По данни на Националния статистически институт, пpeз 2018 гoдинa cpeднaтa цeнa нa eдин дeĸap дocтигa 941 лв., ĸoeтo e cъc 7.9% пoвeчe в cpaвнeниe c 2017 гoдинa. Cпpямo пpeдxoднaтa гoдинa пpeз 2018 г. yвeличeниe e oтчeтeнo в цeнaтa нa нивитe - c 12.6%, докато при пасищата нaмaлявa c 16.8%.

Най-голям ръст в цените на земеделските земи отчитат в Северозападна България и особено във Видинско. Там декар се продава между 950 и 1200 лв., а на някои места край Дунав може да стигне и 1300-1400 лева. Най-скъпи са терените в Златия, според Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

