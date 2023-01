Най-перспективните градове за инвестиция през 2023 година

Institute for Urban Lands и световната консултантска компания PwC публикуваха съвместен доклад Emerging Trends in Real Estate in 2023, посветен на перспективите пред пазара на недвижими имоти в европейските градове през 2023 г.

Класацията е изготвена на базата на проучване, проведено през 2022 г. сред топ мениджъри от индустрията от сферите на управление, консултиране, развитие, инвестиции и финанси.

ТОП 10 на най-обещаващите европейски градове за инвестиции през 2023 г.:

№ град държава 1 Лондон Великобритания 2 Париж Франция 3 Берлин Германия 4 Мадрид Испания 5 Мюнхен Германия 6 Австердам Нидерландия 7 Франкфурт Германия 8 Хамбург Германия 9 Барселона Испания 10 Милано Италия

Ключовите факти, които отчитат анализатори, са на първо място непосредственото въздействие върху пазарите на недвижими имоти от войната в Украйна, последиците от която доведоха до по-високи цени на енергията, исторически висока инфлация и по-високи лихвени проценти.

Седем от 10 анкетирани смятат, че Европа ще влезе в рецесия през новата година. Това рязко контрастира с анализа от миналата година, когато опасенията за пандемията останаха, но се очакваше и ясно подобрение на бизнес климата.

Като цяло, общата инвестиционна перспектива за всичките 30 града е лоша в проучването в сравнение с анализа от миналата година.