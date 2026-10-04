12-годишно момиче загина при стрелба за паркомясто

12-годишно момиче загина при стрелба в парк в Балтимор, след като двама мъже започнали да се стрелят заради спор за паркомясто. Други трима души са ранени, но няма опасност за живота им, съобщава полицията.

Момичето е било в парка, за да гледа младежки футболен мач. Заедно с него е била 25-годишна жена, която също е пострадала. Ранени са още двама мъже на 23 и 28 години.

Полицията издирва двама въоръжени мъже, за които се смята, че са участвали в престрелката. На мястото, близо до парк „Лион Дей“, са открити гилзи от два различни вида оръжие. По случая все още няма съобщение за задържани.

„Известно ни е, че между двама страхливци е възникнал някакъв спор и, разбира се, и двамата са открили огън един срещу друг“, заяви полицейският комисар на Балтимор Ричард Уорли.

Кметът на града Брандън Скот също осъди стрелбата. „Двама мъже, или така наречените мъже, са влезли в спор и сега това дете го няма“, каза той.

Подобен случай в Балтимор през 2024 г.

Стрелбата напомня за друг смъртоносен конфликт за паркомясто в града. През август 2024 г. при масова стрелба в източната част на Балтимор загина 36-годишен мъж, а други седем души бяха ранени.

Разследването на новия случай продължава, а полицията призовава хората, които разполагат с информация за издирваните мъже, да се свържат с органите на реда.

Източници: NBC News