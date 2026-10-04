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12-годишно момиче загина при стрелба за паркомясто

12-годишно момиче загина при стрелба за паркомясто

4 Октомври, 2026 06:20, обновена 4 Октомври, 2026 06:23 1 559 5

  • стрелба в балтимор-
  • паркомясто-
  • убито дете-
  • сащ-
  • полиция

Двама въоръжени мъже са се скарали в парк в Балтимор и са започнали да стрелят един срещу друг. Ранени са още трима души.

12-годишно момиче загина при стрелба за паркомясто - 1
Снимка: NBC New
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

12-годишно момиче загина при стрелба в парк в Балтимор, след като двама мъже започнали да се стрелят заради спор за паркомясто. Други трима души са ранени, но няма опасност за живота им, съобщава полицията.

Момичето е било в парка, за да гледа младежки футболен мач. Заедно с него е била 25-годишна жена, която също е пострадала. Ранени са още двама мъже на 23 и 28 години.

Полицията издирва двама въоръжени мъже, за които се смята, че са участвали в престрелката. На мястото, близо до парк „Лион Дей“, са открити гилзи от два различни вида оръжие. По случая все още няма съобщение за задържани.

„Известно ни е, че между двама страхливци е възникнал някакъв спор и, разбира се, и двамата са открили огън един срещу друг“, заяви полицейският комисар на Балтимор Ричард Уорли.

Кметът на града Брандън Скот също осъди стрелбата. „Двама мъже, или така наречените мъже, са влезли в спор и сега това дете го няма“, каза той.

Подобен случай в Балтимор през 2024 г.

Стрелбата напомня за друг смъртоносен конфликт за паркомясто в града. През август 2024 г. при масова стрелба в източната част на Балтимор загина 36-годишен мъж, а други седем души бяха ранени.

Разследването на новия случай продължава, а полицията призовава хората, които разполагат с информация за издирваните мъже, да се свържат с органите на реда.

Източници: NBC News


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ........–

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    Краваро-говедарско фентанилено ежедневие.

    06:58 04.10.2026

  • 3 Рускиня

    7 0 Отговор
    Най-обикновено ежедневие в САЩ!

    07:01 04.10.2026

  • 4 ........–

    6 0 Отговор
    Паркинга пред местната библиотека ли беше?

    07:02 04.10.2026

  • 5 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Така се прави в правовите държави, не като у нас да се плюят по кръстовищата.
    Стреляш, докато свършат патроните.

    07:25 04.10.2026