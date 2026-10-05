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Съдът заседава по делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът заседава по делото за убийството на Пейо Пеев

5 Октомври, 2026 06:03 830 5

  • пейо пеев-
  • софийски градски съд-
  • съдебен процес-
  • убийство

Красимира Т. и Габриела П. са подсъдими за предумишлено убийство в съучастие. Делото продължава с анализ на експертизи, доказателства и свидетелски показания.

Съдът заседава по делото за убийството на Пейо Пеев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският градски съд ще проведе поредно заседание по делото за убийството на Пейо Пеев. Заседанието е насрочено за 5 октомври от 10:00 часа и ще бъде гледано от 16-и състав в съдебната сграда на ул. „Черковна“ № 90 в София. Делото е с номер НОХД № 1385/2025 г.

Подсъдими са Красимира Т. и Габриела П. Двете жени са обвинени в това, че в съучастие и предумишлено са умъртвили 44-годишния Пейо Пеев. Обвинението не е доказана вина, а съдебното производство продължава.

Анализират се експертизи и свидетелски показания

В рамките на съдебното следствие се разглеждат събраните веществени доказателства, резултатите от комплексни съдебномедицински и психиатрични експертизи, както и показанията на десетки свидетели.

През последните месеци защитата е отправяла искания за смекчаване на мерките за неотклонение на подсъдимите. Като мотиви са посочвани влошено здравословно състояние и необходимостта от отглеждане на децата. На тези искания са се противопоставяли държавното обвинение и частните обвинители.

Делото започна след убийството през януари 2024 г.

Престъплението е извършено в началото на януари 2024 г. Тялото на Пейо Пеев е намерено в опожарен автомобил в района на Витоша.

Според данните от разследването той е бил причакан и удушен в собствения си автомобил пред жилищен блок в София. Като причина за конфликта са посочвани спорове за родителски права и признаване на бащинство спрямо децата.

Случаят предизвика обществен отзвук и мирни протести пред съдебни и правоохранителни институции. Участниците настояваха за справедлив процес и максимално тежки наказания, като поставиха и въпроси за закрилата на децата при тежки семейни конфликти и за равнопоставеността на родителите в споровете за права.

Източници: Дарикнюз


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитко

    6 0 Отговор
    Какво ще каже за случая онази, дето назначиха за "жена на годината"?

    06:16 05.10.2026

  • 2 Влошено здравословно състояние

    12 0 Отговор
    А здравословното състояние на жертвата, как е?

    06:20 05.10.2026

  • 3 Убиха го

    6 0 Отговор
    вещиците и това е.
    Почеркът е познат, така действа едно племе.

    06:25 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сектата ПП-ДБ

    8 0 Отговор
    Може просто да е случайно съвпадение, ама и тези две вещици са от партия "Петрохан"..

    06:58 05.10.2026