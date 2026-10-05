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Бомбени заплахи в няколко града, евакуирани са хора от съдилища, училища и детски градини

Бомбени заплахи в няколко града, евакуирани са хора от съдилища, училища и детски градини

5 Октомври, 2026 12:06 2 333 32

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Сигнали са получени от София до Бургас и Варна

Бомбени заплахи в няколко града, евакуирани са хора от съдилища, училища и детски градини - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни части на родината ни тази сутрин. Заради заплахите са евакуирани училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради, а на местата са започнали проверки от полицията, изброи бТВ.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен и в столичната ДГ №91 „Слънчев кът“. От детската градина са уведомили родителите за необходимостта да вземат децата си незабавно.

„Децата са в безопасност и са под непрекъснатия надзор на служителите на детската градина до предаването им на родител или упълномощено лице“, се посочва в съобщението на директора.

На родителите е било препоръчано да запазят спокойствие и да съдействат за бързото и организирано извеждане на децата.

Сигнали са получени и на електронните пощи на множество институции в Пловдив.

От полицията уточняват, че броят на получените сигнали непрекъснато се променя, тъй като служителите отварят електронните си пощи по различно време.

До момента е известно, че съобщения са получили прокуратурата, областната управа, детски заведения и училища. След извършените проверки от полицията ръководителите на учрежденията са подписали декларации и институциите са възобновили работата си.

Казанлък сигналът е изпратен сутринта на електронната поща на общината.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. При проверката не е установена опасност, а служителите и гражданите не са били евакуирани. Работата в общинската администрация продължава нормално, уточни БНТ.

Във Варна заплашителни съобщения са получени от различни институции и обекти. Сред тях са Община Варна, Националната агенция за приходите, лечебни заведения, детски градини и училища. От полицията във Варна съобщиха: „Към момента няма потвърждение за реална заплаха.“ По всички сигнали се извършват проверки.

Евакуация в Разград

В Разград са получени два сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Първото заплашително съобщение е изпратено малко след 09:00 часа на електронната поща на Окръжния съд в града. В 09:46 часа сигнал е получен и на електронната поща на Окръжната прокуратура.

Същите съобщения са получени и в МБАЛ-Исперих и ЦДГ №6 в Разград.

Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин.

Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа, съобщиха за БТА от пресцентъра на съда в Бургас.

След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена.

Днес от 13:00 часа в зала №1 на Апелативния съд предстои разглеждане на мярката за неотклонение на обвинен в контрабанда на 20 килограма кокаин и 25,5 килограма марихуана. Става въпрос водач на товарен автомобил – влекач с ремарке, който е пътувал към Турция.

Сигнал за бомба е получен и в поликлиника в Благоевград.

Лекари и пациенти са евакуирани, а сградата е проверена.

Подобни сигнали са постъпили и в Сливен, където са били засегнати училища, детски градини и държавни учреждения.

В Хасково сигналите са получени по електронна поща в Основно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Васил Левски“. Съобщения за поставени взривни устройства са постъпили и в ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Алеко Константинов“ в Димитровград, както и в училища в село Радиево и град Меричлери.

Източници: bntnews.bg, БТА, бТВ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    6 13 Отговор
    С тоя военния само физзарядки и учения ви чакат.

    Коментиран от #18

    12:11 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ислямска дъга

    5 5 Отговор
    Прави впечатление, че заплахите са в градове с преобладаващо небългарско население.

    12:14 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тцтцтц

    14 1 Отговор
    Малумнииците не могат ли да хванат от къде идват мейлите,ма много малумни бе🤣😂😂

    Коментиран от #13

    12:21 05.10.2026

  • 9 🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️

    5 1 Отговор
    Те и САЩ изтеглиха всички свои бомбардировачи от британската база „Феърфорд“ след разследван инцидент с "подозрителни лица от ирански произход" които били забелязани в близост до базата🤔

    12:22 05.10.2026

  • 10 съединението прави силата

    8 1 Отговор
    е бразилски лозунг,а в бг територията води до късо съединение,като в електричеството!

    12:23 05.10.2026

  • 11 Йотова

    8 6 Отговор
    Къде ще посети да си развява гривата?
    А Рунтавата пупка, няма ли да ни успокои, че НАТО се грижи за нас?

    12:29 05.10.2026

  • 12 Има ни пак

    6 2 Отговор
    Понеже полицията е много хитра и обяви, че започва акция по градовете за шофьорите за непоставени колани, фарове и разговори по телефоните и затова някои хора отклоняват ресурс от личния и състав.

    Коментиран от #19

    12:30 05.10.2026

  • 13 Най- вероятно

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тцтцтц":

    От чужбина.
    Външната е на инструктаж в Брюксел

    12:31 05.10.2026

  • 14 НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО

    9 3 Отговор
    ПРЕБЕРЕТЕ ДВЕТЕ ПРАСЕНЦА И ВСИЧКО ЩЕ СЕ УСПОКОЙ .

    12:37 05.10.2026

  • 15 предположение

    15 1 Отговор
    Властта е голямо благо.... Щом си я изпуснал започваш да "клатиш" новата власт. Нормална дейност за "цивилизования" ни избор. Ако не бъдат "обезкръвени" те ще продължават да създават страх и недоверие с надеждата да се върнат на власт.

    12:37 05.10.2026

  • 16 Кочо простия чизмар

    12 1 Отговор
    Мафията на татодитутикапи ББ внася смут, както казва Барека. ДАНС и ГЛ прок. да се заемат сериозно с тия сигнали и разследвания. Опитът за държавен преврат и повсеместни размирици, саботажи на националната логистика, са най-остри антикоституционни действия и опасности за национална сигурност и се атакуват бързо, остро и безкомпромисно във всяка една читава държава по света. Ако Радев смята, че ние вече си връщаме държавността от колониалния режим на файкянистан, нека го докаже с бързи действия на пресичане на всякакви заплахи.

    Коментиран от #26

    12:40 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нечестен антиционист

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    А при оня твоят полуграмотният пожарникар,как беше...?!

    12:49 05.10.2026

  • 19 Да,бе да...!

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Има ни пак":

    Намали конспиративните филми...!

    12:52 05.10.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    ТЪРСЕТЕ ЮГО ЗАПАДНА ВРЪЗКА☝💀?!

    12:55 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Олеееее.....

    7 0 Отговор
    Сигнали били получени и на електронните пощи на множество институции но им било невъзможно да намерят от къде идвали ... Покъртително !

    13:00 05.10.2026

  • 23 идиоти вън

    5 2 Отговор
    Ей тия от жълтите павета с мозъци колкото едно паве нямат спирка с простотиите си!!!!!

    13:02 05.10.2026

  • 24 НАТЮ ни пази

    0 0 Отговор
    Нема да се плашите

    13:05 05.10.2026

  • 25 НАТЮ ни пази

    0 1 Отговор
    Ши залови Черният Пират

    13:06 05.10.2026

  • 26 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кочо простия чизмар":

    Планът за дестабилизация на държавата от Тиквата и ПеПедофилите е приведен в действие! Малко не му вярвах на Бареков, но излезе прав!

    Коментиран от #30, #31

    13:06 05.10.2026

  • 27 КАКТО КАЗВА

    2 0 Отговор
    НАТ ЙОДАН СТОЕВ /БАНКЯТА/ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ГО БРЪСНИ И Е ИЗНЕРВЕН ПРИБЕРЕТЕ ГО И ГО УСПОКОЕТЕ.

    13:07 05.10.2026

  • 28 Георги

    1 2 Отговор
    от къде идват заплахите е ясно - Русия, Кремъл, Путин.

    13:42 05.10.2026

  • 29 Случаен

    3 0 Отговор
    Терорър на Българите започва по същият начин и от същите които ограбиха Страната ! Краците и убийците викат дръжте крадците ! Усещат недоволството на Хората и започва батиска да мълчат иначе ще бъдат обявени за Бандити и бунтовници които искат насилие !

    13:48 05.10.2026

  • 30 Кочо простия чизмар

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ъхъ":

    Барека си е гал(ан)фон по начало, мачка като слон в стъкларски магазин, срам за Пловдив... Но тук казва смело истината. И затова заслужава адмирация, гордост за Пловдив - от години превърнат в собствен бардак от главната мутра. Кой му позволи да си вре мръсната гага в тоя град, а не вродното село Баняно, не ми стана ясно, много му се услади да рекетира безнаказано.

    13:56 05.10.2026

  • 31 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ъхъ":

    Не е тиквата. ДПС -то е, защото мазният им шеф е заплашен от пандиз. Искат анархия и сваляне на правителството.

    14:03 05.10.2026

  • 32 Артилерист

    2 0 Отговор
    МОЧАстите са мобилизирани да клатят държавата, както при Виденов, Станишев и Орешарски. Сега го правят скришно, но кризата с енергията и нуждата от заеми, ще се използва от сороските НПО, за жълти центове, да изведат сглобкаджийските агитки отново по площадите. Радев не ругае грубо Русия и това не се харесва на урсулите и каласите, и те ще направят всичко, за да го сменят с Гюро...

    14:35 05.10.2026