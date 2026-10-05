Бомбени заплахи в няколко града, евакуирани са хора от съдилища, училища и детски градини

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни части на родината ни тази сутрин. Заради заплахите са евакуирани училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради, а на местата са започнали проверки от полицията, изброи бТВ.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен и в столичната ДГ №91 „Слънчев кът“. От детската градина са уведомили родителите за необходимостта да вземат децата си незабавно.

„Децата са в безопасност и са под непрекъснатия надзор на служителите на детската градина до предаването им на родител или упълномощено лице“, се посочва в съобщението на директора.

На родителите е било препоръчано да запазят спокойствие и да съдействат за бързото и организирано извеждане на децата.

Сигнали са получени и на електронните пощи на множество институции в Пловдив.

От полицията уточняват, че броят на получените сигнали непрекъснато се променя, тъй като служителите отварят електронните си пощи по различно време.

До момента е известно, че съобщения са получили прокуратурата, областната управа, детски заведения и училища. След извършените проверки от полицията ръководителите на учрежденията са подписали декларации и институциите са възобновили работата си.

Казанлък сигналът е изпратен сутринта на електронната поща на общината.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. При проверката не е установена опасност, а служителите и гражданите не са били евакуирани. Работата в общинската администрация продължава нормално, уточни БНТ.

Във Варна заплашителни съобщения са получени от различни институции и обекти. Сред тях са Община Варна, Националната агенция за приходите, лечебни заведения, детски градини и училища. От полицията във Варна съобщиха: „Към момента няма потвърждение за реална заплаха.“ По всички сигнали се извършват проверки.

Евакуация в Разград

В Разград са получени два сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Първото заплашително съобщение е изпратено малко след 09:00 часа на електронната поща на Окръжния съд в града. В 09:46 часа сигнал е получен и на електронната поща на Окръжната прокуратура.

Същите съобщения са получени и в МБАЛ-Исперих и ЦДГ №6 в Разград.

Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин.

Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа, съобщиха за БТА от пресцентъра на съда в Бургас.

След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена.

Днес от 13:00 часа в зала №1 на Апелативния съд предстои разглеждане на мярката за неотклонение на обвинен в контрабанда на 20 килограма кокаин и 25,5 килограма марихуана. Става въпрос водач на товарен автомобил – влекач с ремарке, който е пътувал към Турция.

Сигнал за бомба е получен и в поликлиника в Благоевград.

Лекари и пациенти са евакуирани, а сградата е проверена.

Подобни сигнали са постъпили и в Сливен, където са били засегнати училища, детски градини и държавни учреждения.

В Хасково сигналите са получени по електронна поща в Основно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Васил Левски“. Съобщения за поставени взривни устройства са постъпили и в ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Алеко Константинов“ в Димитровград, както и в училища в село Радиево и град Меричлери.

Източници: bntnews.bg, БТА, бТВ