Бомбени заплахи в няколко града, евакуирани са хора от съдилища,училища и детски градини

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни части на родината ни тази сутрин. Заради заплахите са евакуирани училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради, а на местата са започнали проверки от полицията, изброи бТВ.
Сигнал за поставено взривно устройство е получен и в столичната ДГ №91 „Слънчев кът“. От детската градина са уведомили родителите за необходимостта да вземат децата си незабавно.
„Децата са в безопасност и са под непрекъснатия надзор на служителите на детската градина до предаването им на родител или упълномощено лице“, се посочва в съобщението на директора.
На родителите е било препоръчано да запазят спокойствие и да съдействат за бързото и организирано извеждане на децата.
Сигнали са получени и на електронните пощи на множество институции в Пловдив.
От полицията уточняват, че броят на получените сигнали непрекъснато се променя, тъй като служителите отварят електронните си пощи по различно време.
До момента е известно, че съобщения са получили прокуратурата, областната управа, детски заведения и училища. След извършените проверки от полицията ръководителите на учрежденията са подписали декларации и институциите са възобновили работата си.
Казанлък сигналът е изпратен сутринта на електронната поща на общината.
На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. При проверката не е установена опасност, а служителите и гражданите не са били евакуирани. Работата в общинската администрация продължава нормално, уточни БНТ.
Във Варна заплашителни съобщения са получени от различни институции и обекти. Сред тях са Община Варна, Националната агенция за приходите, лечебни заведения, детски градини и училища. От полицията във Варна съобщиха: „Към момента няма потвърждение за реална заплаха.“ По всички сигнали се извършват проверки.
Евакуация в Разград
В Разград са получени два сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Първото заплашително съобщение е изпратено малко след 09:00 часа на електронната поща на Окръжния съд в града. В 09:46 часа сигнал е получен и на електронната поща на Окръжната прокуратура.
Същите съобщения са получени и в МБАЛ-Исперих и ЦДГ №6 в Разград.
Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин.
Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа, съобщиха за БТА от пресцентъра на съда в Бургас.
След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена.
Днес от 13:00 часа в зала №1 на Апелативния съд предстои разглеждане на мярката за неотклонение на обвинен в контрабанда на 20 килограма кокаин и 25,5 килограма марихуана. Става въпрос водач на товарен автомобил – влекач с ремарке, който е пътувал към Турция.
Сигнал за бомба е получен и в поликлиника в Благоевград.
Лекари и пациенти са евакуирани, а сградата е проверена.
Подобни сигнали са постъпили и в Сливен, където са били засегнати училища, детски градини и държавни учреждения.
В Хасково сигналите са получени по електронна поща в Основно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Васил Левски“. Съобщения за поставени взривни устройства са постъпили и в ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Алеко Константинов“ в Димитровград, както и в училища в село Радиево и град Меричлери.
Източници: bntnews.bg, БТА, бТВ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Коментиран от #18
12:11 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ислямска дъга
12:14 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тцтцтц
Коментиран от #13
12:21 05.10.2026
9 🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️
12:22 05.10.2026
10 съединението прави силата
12:23 05.10.2026
11 Йотова
А Рунтавата пупка, няма ли да ни успокои, че НАТО се грижи за нас?
12:29 05.10.2026
12 Има ни пак
Коментиран от #19
12:30 05.10.2026
13 Най- вероятно
До коментар #8 от "Тцтцтц":От чужбина.
Външната е на инструктаж в Брюксел
12:31 05.10.2026
14 НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО
12:37 05.10.2026
15 предположение
12:37 05.10.2026
16 Кочо простия чизмар
Коментиран от #26
12:40 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нечестен антиционист
До коментар #4 от "честен ционист":А при оня твоят полуграмотният пожарникар,как беше...?!
12:49 05.10.2026
19 Да,бе да...!
До коментар #12 от "Има ни пак":Намали конспиративните филми...!
12:52 05.10.2026
20 НИЩО МУ НЯМА
12:55 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Олеееее.....
13:00 05.10.2026
23 идиоти вън
13:02 05.10.2026
24 НАТЮ ни пази
13:05 05.10.2026
25 НАТЮ ни пази
13:06 05.10.2026
26 Ъхъ
До коментар #16 от "Кочо простия чизмар":Планът за дестабилизация на държавата от Тиквата и ПеПедофилите е приведен в действие! Малко не му вярвах на Бареков, но излезе прав!
13:06 05.10.2026
27 КАКТО КАЗВА
13:07 05.10.2026
28 Георги
13:42 05.10.2026