Близо 2 кг хероин са иззети от къща край Сандански

Близо 2 кг хероин са иззети от къща в село Поленица край Сандански при специализирана полицейска операция. Наркотикът е открит от криминалисти от Районното управление в Сандански.

Проверката е извършена на 3 октомври в имот, обитаван от 42-годишен мъж. При претърсването на втория етаж са намерени около 1,98 кг кафяво пресовано вещество, разпределено в четири пакета. Иззети са още електронна везна и парична сума.

Полевият тест на веществото е реагирал положително за хероин. 42-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

Източници: btvnovinite.bg