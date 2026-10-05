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Близо 2 кг хероин са иззети от къща край Сандански

Близо 2 кг хероин са иззети от къща край Сандански

5 Октомври, 2026 15:34 779 5

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Наркотикът е открит в четири пакета на втория етаж на имота в село Поленица. Задържан е 42-годишният обитател на къщата

Близо 2 кг хероин са иззети от къща край Сандански - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 2 кг хероин са иззети от къща в село Поленица край Сандански при специализирана полицейска операция. Наркотикът е открит от криминалисти от Районното управление в Сандански.

Проверката е извършена на 3 октомври в имот, обитаван от 42-годишен мъж. При претърсването на втория етаж са намерени около 1,98 кг кафяво пресовано вещество, разпределено в четири пакета. Иззети са още електронна везна и парична сума.

Полевият тест на веществото е реагирал положително за хероин. 42-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

Източници: btvnovinite.bg


Сандански / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иоцова

    0 1 Отговор
    Човекът да ми пише, мога да го помилвам.

    15:49 05.10.2026

  • 2 Йотова ДС

    2 2 Отговор
    Ако си плати ще го пусна

    15:59 05.10.2026

  • 3 Освен тревата

    1 0 Отговор
    И май ли са почнали да гледат в този район?

    16:17 05.10.2026

  • 4 Историята помни

    2 3 Отговор
    Само да напомня покрай този криминален случай , че наркоЙотова е помилвала 5 трафиканта на дрога, единия от които наркобарон с международна слава, а България е лидер в ЕС по употреба на фентанил. 5 помилвания не са грешка, това е системно и целенасочено поведение.
    И много ме съмнява, като знаем кариерния възход да дрОгарката, че тогавашния пРезидент е бил в основата на помилванията или неговия съветник - Копринков.

    16:19 05.10.2026

  • 5 Мич

    1 0 Отговор
    "Факти", много късно, тази новина е отпреди 3 дни.

    16:32 05.10.2026