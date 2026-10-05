Близо 2 кг хероин са иззети от къща край Сандански

Близо 2 кг хероин са иззети от къща в село Поленица край Сандански при специализирана полицейска операция. Наркотикът е открит от криминалисти от Районното управление в Сандански.
Проверката е извършена на 3 октомври в имот, обитаван от 42-годишен мъж. При претърсването на втория етаж са намерени около 1,98 кг кафяво пресовано вещество, разпределено в четири пакета. Иззети са още електронна везна и парична сума.
Полевият тест на веществото е реагирал положително за хероин. 42-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.
Източници: btvnovinite.bg
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1 Иоцова
15:49 05.10.2026
2 Йотова ДС
15:59 05.10.2026
3 Освен тревата
16:17 05.10.2026
4 Историята помни
И много ме съмнява, като знаем кариерния възход да дрОгарката, че тогавашния пРезидент е бил в основата на помилванията или неговия съветник - Копринков.
16:19 05.10.2026
5 Мич
16:32 05.10.2026