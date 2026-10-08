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Бивш член на "Слънце на Водолей" разказа за „шамана“ от Калофер
  Тема: Известни личности

Бивш член на "Слънце на Водолей" разказа за „шамана“ от Калофер

8 Октомври, 2026 09:39 944 7

  • хосе николас-
  • калофер-
  • слънце на водолей-
  • данс-
  • задържане под стража

Димитър Антонов е напуснал сдружението „Слънце на Водолей“ през 2014 г. Хосе Николас остава обвиняем и предстои да обжалва ареста си.

Бивш член на "Слънце на Водолей" разказа за „шамана“ от Калофер - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Димитър Антонов, бивш член на сдружението „Слънце на Водолей“, разказа пред бТВ за отношенията си с испанския гражданин Хосе Николас, който е обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Николас беше задържан на 26 септември при съвместна операция на ДАНС и МВР край Калофер.

Антонов се запознал с Николас в Испания през 2002 г. Около 2010–2011 г. двамата отново се свързали, след като испанецът потърсил юридическа помощ за регистрацията на сдружение в България. Антонов станал един от тримата му членове, а Николас поел управлението.

„Просто той искаше да бъде записан, че е избран на тази длъжност пожизнено, за да няма възможност за избор, за да не стане някой друг управител“, заяви Антонов. По думите му Николас имал инвестиционни намерения в България.

Сред обявените цели на организацията били опазване на древни ритуали, създаване на екологични паркове и социална интеграция. Николас закупил земя край Калофер и изградил ритрийт център с бунгала.

Антонов каза, че в началото възприемал испанеца като човек, който следва древни традиции и ритуални практики. През 2014 г. обаче подал молба за напускане.

„Не ми хареса отношението с хората, най-вече подходът. Просто хората си тръгваха, понякога обидени, огорчени“, разказа Антонов.

Според него Николас постепенно започнал да отхвърля авторитета на духовните учители и да поставя себе си над останалите. Антонов посочи още, че е забелязвал конкуренция между хората и „нарцистични тенденции“ в поведението на испанеца.

Антонов заяви, че повече от 10 години не е имал контакт с Николас. След като станал секретар на Международната фондация за защита на правата на коренното население, той представил случая на испанеца пред управителния съвет, който го отстранил от организацията.

Обвинението и мярката за неотклонение

При операцията край Калофер са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества. Намерени са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки. Николас е привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Окръжният съд в Пловдив му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“. На 8 октомври Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата срещу ареста, съобщи Радио Пловдив. Решението по мярката не засяга въпроса за вината му.

Антонов каза, че при посещенията си край бунгалата не е виждал употреба на наркотици. Той не определя случилото се като секта, а като възможно „въвеждане в заблуждение или измамни действия“.

Бившият член на сдружението отхвърли и определянето на голото къпане в реката като особено обществено опасно. При проверката край Бяла река са открити и традиционни молитвени вързопи, за които Антонов обясни, че се използват в ритуали на коренни народи.


Карлово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Паветна

    5 0 Отговор
    Визия.

    09:44 08.10.2026

  • 3 Йотова

    3 1 Отговор
    Пуснете нашето момче. Иначе ще требва да го помилвам.

    09:47 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 типичен либерален пенкилер

    3 1 Отговор
    "Бившият член на сдружението отхвърли и определянето на голото къпане в реката като особено обществено опасно. При проверката край Бяла река са открити и традиционни молитвени вързопи, за които Антонов обясни, че се използват в ритуали на коренни народи." За кое коренно население в България е традиция да прави молитвени вързопи и да се къпе голо в реката?

    10:35 08.10.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    В КАКЪВ СМИСЪЛ🤔
    „ОБИДЕН И ОГОРЧЕН”😕.....!!!(.....)

    10:59 08.10.2026