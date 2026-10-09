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Жена е убита в апартамент в Пловдив. Задържан е млад мъж

Жена е убита в апартамент в Пловдив. Задържан е млад мъж

9 Октомври, 2026 13:19 1 201 3

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Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Жена е убита в апартамент в Пловдив. Задържан е млад мъж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

45-годишна жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан млад мъж. Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата, съобщават от Нова телевизия.

Тялото на жената е открито на адрес в район „Северен“. Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено.

Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.


Пловдив / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да изринем чеpвената чyма !

    3 9 Отговор
    Забелязвате ли, че от както дойдоха шумкарите на власт, престъпността рязко се покачи ?

    Коментиран от #2

    13:57 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.