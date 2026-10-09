Жена е убита в апартамент в Пловдив. Задържан е млад мъж

45-годишна жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан млад мъж. Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата, съобщават от Нова телевизия.

Тялото на жената е открито на адрес в район „Северен“. Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено.

Служители от областната дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.