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Моторист е задържан след гонка в Пловдив, блъснал се в патрулка

Моторист е задържан след гонка в Пловдив, блъснал се в патрулка

9 Октомври, 2026 15:53 582 5

  • задържан-
  • моторист-
  • пловдив-
  • гонка

Пробата му за алкохол е отрицателна, но отказал да бъде тестван за употреба на наркотици и да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед е задържан за едно денонощие в ареста на Четвърто РУ

Моторист е задържан след гонка в Пловдив, блъснал се в патрулка - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържан е млад моторист, предизвикал нощна гонка с полицията в Пловдив.

Извършителят е отказал да бъде тестван за употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 1.10 ч. тази нощ дежурни екипи на Четвърто РУ забелязали водач и пътничка да преминават с мотоциклет със закрита регистрационна табела. Униформените подали светлинна и звукова сигнализация за спиране на мотора, но той продължил по централен булевард в града и преминал на червен сигнал на светофарите на три кръстовища.

Чрез оперативната дежурна част информацията за моториста с рисково поведение била подадена до останалите патрули на терен в града. В заградителните действия по трасето му се включили и екипи от сектор „Пътна полиция“, Пето и Шесто районни управления. На бул. „Цариградско шосе“, мотористът навлязъл в лентата за насрещно движение и създал предпоставка за пътен инцидент.

При опит отново да избяга, 24-годишният водач се блъснал с мотора в задната част на една от патрулките и заедно с 35-годишната си спътничка паднали на земята. Двамата не са пострадали сериозно, оказана им е медицинска помощ. От справка в масивите на МВР е установено, че младежът няма необходимата категория за управлявания мотоциклет.

Пробата му за алкохол е отрицателна, но отказал да бъде тестван за употреба на наркотици и да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед е задържан за едно денонощие в ареста на Четвърто РУ.

Документирането на случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    4 3 Отговор
    прибирайте вече тия мотопедки ! Изтрепахте се !

    16:01 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мащабна полицеска акция ,,Моторист"

    0 0 Отговор
    Блъснал се и затова го хванали иначе мотористи не спират.

    16:35 09.10.2026

  • 5 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Поредната тиква.

    16:38 09.10.2026