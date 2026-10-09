Моторист е задържан след гонка в Пловдив, блъснал се в патрулка

Задържан е млад моторист, предизвикал нощна гонка с полицията в Пловдив.

Извършителят е отказал да бъде тестван за употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 1.10 ч. тази нощ дежурни екипи на Четвърто РУ забелязали водач и пътничка да преминават с мотоциклет със закрита регистрационна табела. Униформените подали светлинна и звукова сигнализация за спиране на мотора, но той продължил по централен булевард в града и преминал на червен сигнал на светофарите на три кръстовища.

Чрез оперативната дежурна част информацията за моториста с рисково поведение била подадена до останалите патрули на терен в града. В заградителните действия по трасето му се включили и екипи от сектор „Пътна полиция“, Пето и Шесто районни управления. На бул. „Цариградско шосе“, мотористът навлязъл в лентата за насрещно движение и създал предпоставка за пътен инцидент.

При опит отново да избяга, 24-годишният водач се блъснал с мотора в задната част на една от патрулките и заедно с 35-годишната си спътничка паднали на земята. Двамата не са пострадали сериозно, оказана им е медицинска помощ. От справка в масивите на МВР е установено, че младежът няма необходимата категория за управлявания мотоциклет.

Пробата му за алкохол е отрицателна, но отказал да бъде тестван за употреба на наркотици и да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед е задържан за едно денонощие в ареста на Четвърто РУ.

Документирането на случая продължава.