Акции срещу купуването на гласове в цялата страна

Специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове се провеждат в различни части на страната. Най-мащабната акция е в село Буковлък, Плевенско, където са ангажирани близо 200 служители на МВР.

Проверките в населеното място са насочени срещу изборната търговия и битовата престъпност. Полицията проверява адреси, търговски обекти и автомобили, а на ключови места в Плевенска област са изградени контролно-пропускателни пунктове. Според полицията сигналите в Буковлък са значително по-малко в сравнение с предишни избори.

Един сигнал в Кърджали

В Кърджали е подаден един сигнал за подготовка на купуване на гласове. Размерът на евентуалната парична сума все още не е установен, а материалите по случая са изпратени на областната прокуратура.

Полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипи са разположени на осем места по пътни артерии с по-интензивно движение.

Проверки и в Сливенско

Специализирана операция се провежда и в Сливенска област. Там се извършват проверки на хора, превозни средства, търговски обекти и други места, съобщи NOVA, позовавайки се на информация от кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

До 13 октомври МВР е провело общо 119 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите във връзка с президентските избори. На откритата линия на ведомството са получени 34 сигнала за нарушения на изборното законодателство, като 31 от тях са за купуване на гласове, съобщи БТА.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври. „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, напомнят от МВР.