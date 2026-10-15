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Акции срещу купуването на гласове в цялата страна
  Тема: Избори

Акции срещу купуването на гласове в цялата страна

15 Октомври, 2026 12:22 502 4

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Близо 200 служители на МВР участват в операцията в Буковлък. В Кърджали е подаден сигнал за подготовка на изборна търговия

Акции срещу купуването на гласове в цялата страна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове се провеждат в различни части на страната. Най-мащабната акция е в село Буковлък, Плевенско, където са ангажирани близо 200 служители на МВР.

Проверките в населеното място са насочени срещу изборната търговия и битовата престъпност. Полицията проверява адреси, търговски обекти и автомобили, а на ключови места в Плевенска област са изградени контролно-пропускателни пунктове. Според полицията сигналите в Буковлък са значително по-малко в сравнение с предишни избори.

Един сигнал в Кърджали

В Кърджали е подаден един сигнал за подготовка на купуване на гласове. Размерът на евентуалната парична сума все още не е установен, а материалите по случая са изпратени на областната прокуратура.

Полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипи са разположени на осем места по пътни артерии с по-интензивно движение.

Проверки и в Сливенско

Специализирана операция се провежда и в Сливенска област. Там се извършват проверки на хора, превозни средства, търговски обекти и други места, съобщи NOVA, позовавайки се на информация от кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

До 13 октомври МВР е провело общо 119 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите във връзка с президентските избори. На откритата линия на ведомството са получени 34 сигнала за нарушения на изборното законодателство, като 31 от тях са за купуване на гласове, съобщи БТА.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври. „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, напомнят от МВР.


България
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  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Да арестуват Олигарсите с корпоративният вот.

    12:23 15.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Купуването на гласове е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
    купуването на депутати е ПОЛИТИКА🤔❗

    12:30 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.