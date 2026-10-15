25 000 евро, злато и боеприпаси откриха при акция в Костинброд

25 000 евро в брой, бижута за десетки хиляди, инвестиционно злато и боеприпаси са открити при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Костинброд. Операцията е свързана с предполагаеми злоупотреби и отклоняване на значителни средства по обществени поръчки във ВиК сектора, съобщи bTV.

При действията са извършени седем претърсвания, а 35 свидетели са били разпитани. Разследват се данни за неправомерно отклоняване на финансови средства при изпълнението на обществени поръчки. Към момента не са обявени конкретните договори, които са обект на проверката, нито размерът на предполагаемите щети.

Задържан е бивш депутат

При акцията е задържан бившият народен представител Илия Янков Илиев, който е лидер на партия „Дром“. По информация на bTV действията са свързани с проверка на предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във водния сектор. Не са обявени официални данни за конкретната роля на Илиев в разследването.

По предварителна информация операцията е свързана с така наречената бургаска афера във ВиК сектора. По това разследване е бил задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков. Данните за акцията в Костинброд все още не са придружени от официално съобщение с подробности за евентуални обвинения или последващи мерки спрямо задържаните лица.