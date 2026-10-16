Прокуратурата образува дело за атаката срещу „CHELSEA 3“

Военно-окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство за нападението срещу кораба „CHELSEA 3“, плавал под малтийски флаг в Черно море. Разследването е започнало с постановление от 16 октомври 2026 г. по сигнал, съдържащ твърдения за престъпление в изключителната икономическа зона на България.

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийска градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“. В него се твърдят нарушения на правилата на международното право за водене на война.

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Производството е по чл. 412, б. „а“ и б. „е“ от Наказателния кодекс. Според прокуратурата се проверява твърдение, че „било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство“ – екипажа на „CHELSEA 3“, както и разрушаване на имущество в големи размери – самия плавателен съд.

Военни следователи и МВР събират доказателства

Разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – София. Отделни процесуално-следствени действия на територията, обслужвана от Военно-окръжна прокуратура – Сливен, ще бъдат извършени от военен следовател от Сливен.

На главния секретар на Министерството на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на указанията към органите на МВР. Сред тях са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на кораба и действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

В хода на разследването ще се проверяват собствеността на плавателния съд, съставът на екипажа, маршрутът и целта на плаването, както и превозваният товар и евентуалните пътници. В съобщеното от прокуратурата не се посочва привлечено обвиняемо лице.

Корабът беше ударен край българския бряг

„CHELSEA 3“ беше атакуван през нощта срещу 13 октомври 2026 г. в Черно море. По данни на БТА всички 15 членове на екипажа са били спасени след удара. Корабът е плавал под малтийски флаг.

Към 16 октомври плавателният съд е останал на котва край българското Черноморие. Предишен опит за изтеглянето му е бил преустановен заради влошеното време, а е планирана нова операция, съобщи Нова телевизия.

Предстои разследването да установи обстоятелствата около нападението, характера на нанесените щети и евентуалната отговорност на конкретни лица.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, nova.bg