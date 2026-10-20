Новини
Крими »
12 задържани при акция срещу купуването на гласове в Хасково
  Тема: Избори

12 задържани при акция срещу купуването на гласове в Хасково

20 Октомври, 2026 12:36 668 11

  • купуване на гласове-
  • хасково-
  • мвр-
  • полицейска акция-
  • избори

Проверяват се заложни къщи, фирми за бързи кредити и други обекти. До момента няма задържани за купуване на гласове

12 задържани при акция срещу купуването на гласове в Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

12 души са задържани при специализирана полицейска операция в Хасковска област, насочена срещу престъпността и търговията с гласове. До момента нито един от задържаните не е арестуван за купуване на гласове, съобщи директорът на ОДМВР-Хасково старши комисар Мирослав Христов.

„Задържани са 12 лица. До момента няма задържани лица за купуване на гласове“, заяви Христов.

Проверени са над 1400 души и повече от 1100 моторни превозни средства. Полицията е установила над 300 нарушения на Закона за движението по пътищата. Съставени са 60 предупредителни протокола, а проверените лица от активния криминален контингент са над 70.

В рамките на операцията се проверяват заложни къщи, фирми за бързи кредити и други обекти. Открити са големи количества негодни храни, както и препарати за растителна защита без документи за произход.

Акцията е започнала ден по-рано и продължава. На много места в областта са изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщава Българската национална телевизия.

Към този момент няма данни за повдигнати обвинения, свързани с търговия с гласове. Разследването и проверките по операцията продължават.


Хасково / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За копойката

    5 1 Отговор
    Като няма Бойко и Дебелия за кого купуват ?

    12:42 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Семката

    2 0 Отговор
    Пъската е национален първенец по мажоритарен вот без да купува гласове, нали?

    12:46 20.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    Купуването на гласове е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ❗
    Купуването на депутати е.... ПОЛИТИКА🤔‼️

    Коментиран от #10

    12:55 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗАЩО

    1 0 Отговор
    полицията работи само преди изборите???
    А през останалото време ЗАЩО получава заплата???
    Може целогодишно да е така и повечето бандюги нямя да смеят да гъкнат,, камо и да крадат, да продават или да мамят възрастни...

    13:54 20.10.2026

  • 10 Простак

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    Купуването и продаването на гласове е търговия, купуването и продаването на депутати е търговия за простаци. Гласуването е дебилизъм.

    13:55 20.10.2026

  • 11 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Защо не казвате в полза на кого се купуват гласове бе простаци? Нека обществото да знае,кой плаща за изборни измами.

    14:04 20.10.2026