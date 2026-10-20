12 задържани при акция срещу купуването на гласове в Хасково

12 души са задържани при специализирана полицейска операция в Хасковска област, насочена срещу престъпността и търговията с гласове. До момента нито един от задържаните не е арестуван за купуване на гласове, съобщи директорът на ОДМВР-Хасково старши комисар Мирослав Христов.

„Задържани са 12 лица. До момента няма задържани лица за купуване на гласове“, заяви Христов.

Проверени са над 1400 души и повече от 1100 моторни превозни средства. Полицията е установила над 300 нарушения на Закона за движението по пътищата. Съставени са 60 предупредителни протокола, а проверените лица от активния криминален контингент са над 70.

В рамките на операцията се проверяват заложни къщи, фирми за бързи кредити и други обекти. Открити са големи количества негодни храни, както и препарати за растителна защита без документи за произход.

Акцията е започнала ден по-рано и продължава. На много места в областта са изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщава Българската национална телевизия.

Към този момент няма данни за повдигнати обвинения, свързани с търговия с гласове. Разследването и проверките по операцията продължават.