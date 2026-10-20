12 задържани при акция срещу купуването на гласове в Хасково

12 души са задържани при специализирана полицейска операция в Хасковска област, насочена срещу престъпността и търговията с гласове. До момента нито един от задържаните не е арестуван за купуване на гласове, съобщи директорът на ОДМВР-Хасково старши комисар Мирослав Христов.
„Задържани са 12 лица. До момента няма задържани лица за купуване на гласове“, заяви Христов.
Проверени са над 1400 души и повече от 1100 моторни превозни средства. Полицията е установила над 300 нарушения на Закона за движението по пътищата. Съставени са 60 предупредителни протокола, а проверените лица от активния криминален контингент са над 70.
В рамките на операцията се проверяват заложни къщи, фирми за бързи кредити и други обекти. Открити са големи количества негодни храни, както и препарати за растителна защита без документи за произход.
Акцията е започнала ден по-рано и продължава. На много места в областта са изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщава Българската национална телевизия.
Към този момент няма данни за повдигнати обвинения, свързани с търговия с гласове. Разследването и проверките по операцията продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За копойката
12:42 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Семката
12:46 20.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
Купуването на депутати е.... ПОЛИТИКА🤔‼️
Коментиран от #10
12:55 20.10.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЗАЩО
А през останалото време ЗАЩО получава заплата???
Може целогодишно да е така и повечето бандюги нямя да смеят да гъкнат,, камо и да крадат, да продават или да мамят възрастни...
13:54 20.10.2026
10 Простак
До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":Купуването и продаването на гласове е търговия, купуването и продаването на депутати е търговия за простаци. Гласуването е дебилизъм.
13:55 20.10.2026
11 Павел Пенев
14:04 20.10.2026