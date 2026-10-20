Задържаха в Пловдив сириец, издирван за нападението край НДК

23-годишен сирийски гражданин, издирван във връзка с нападението с нож край НДК в София, е задържан в Пловдив. Мъжът е установен на 19 октомври при оперативни действия на служители от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към Областната дирекция на МВР.
По информация на полицията той пребивава в България с хуманитарен статут. При претърсване на жилището му са иззети веществени доказателства. Задържаният и материалите са предадени на разследващите от Четвърто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.„По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди“, съобщиха от МВР.
Разследването е свързано с нападението с нож, извършено на 16 октомври в района на Националния дворец на културата в София.
На този етап мъжът е задържан във връзка с разследването, а обстоятелствата около случая се изясняват в рамките на досъдебното производство.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Парпърляк
Коментиран от #4
17:55 20.10.2026
4 Фърфалаче
До коментар #3 от "Парпърляк":Българинът едва когато започнат да го... перфорират си дава сметка, че милозливо наричаните "мигранти" и по-рано "бежанци" не да нито едното, нито другото, а откровени престъпници, прекосили по престъпен начин българските граници. Сега остава и българинът да изиска от т.н. правителство да третира въпросните навлеци като престъпници (и да ги нарича така!) още след първите им крачки на бългсрска (все още) земя...
18:03 20.10.2026