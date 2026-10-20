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Задържаха в Пловдив сириец, издирван за нападението край НДК
  Тема: Кризата с бежанците

Задържаха в Пловдив сириец, издирван за нападението край НДК

20 Октомври, 2026 17:38 454 4

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23-годишният мъж е установен на адрес в града. При претърсването са иззети веществени доказателства

Задържаха в Пловдив сириец, издирван за нападението край НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

23-годишен сирийски гражданин, издирван във връзка с нападението с нож край НДК в София, е задържан в Пловдив. Мъжът е установен на 19 октомври при оперативни действия на служители от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към Областната дирекция на МВР.

По информация на полицията той пребивава в България с хуманитарен статут. При претърсване на жилището му са иззети веществени доказателства. Задържаният и материалите са предадени на разследващите от Четвърто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

„По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди“, съобщиха от МВР.

Разследването е свързано с нападението с нож, извършено на 16 октомври в района на Националния дворец на културата в София.

На този етап мъжът е задържан във връзка с разследването, а обстоятелствата около случая се изясняват в рамките на досъдебното производство.

Източници: btvnovinite.bg


Пловдив / България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Парпърляк

    4 0 Отговор
    Вън от държавта всички пришелци

    Коментиран от #4

    17:55 20.10.2026

  • 4 Фърфалаче

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Парпърляк":

    Българинът едва когато започнат да го... перфорират си дава сметка, че милозливо наричаните "мигранти" и по-рано "бежанци" не да нито едното, нито другото, а откровени престъпници, прекосили по престъпен начин българските граници. Сега остава и българинът да изиска от т.н. правителство да третира въпросните навлеци като престъпници (и да ги нарича така!) още след първите им крачки на бългсрска (все още) земя...

    18:03 20.10.2026