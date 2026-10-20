Задържаха в Пловдив сириец, издирван за нападението край НДК

23-годишен сирийски гражданин, издирван във връзка с нападението с нож край НДК в София, е задържан в Пловдив. Мъжът е установен на 19 октомври при оперативни действия на служители от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към Областната дирекция на МВР.

По информация на полицията той пребивава в България с хуманитарен статут. При претърсване на жилището му са иззети веществени доказателства. Задържаният и материалите са предадени на разследващите от Четвърто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

„По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди“, съобщиха от МВР.

Разследването е свързано с нападението с нож, извършено на 16 октомври в района на Националния дворец на културата в София.

На този етап мъжът е задържан във връзка с разследването, а обстоятелствата около случая се изясняват в рамките на досъдебното производство.

Източници: btvnovinite.bg