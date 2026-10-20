Задържан е кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е задържан при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в общината и района на Бургас. При акцията са иззети документи и други материали от местната администрация, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници в МВР.

Проверяват се обществени поръчки, възложени от общината. Разследващите изясняват какви дейности са били възложени, на каква стойност са договорите, какви суми са изплатени и дали отчетеното съответства на реално извършеното. По информация на bTV се проверяват и данни за фиктивни дейности при избора на изпълнители.

Развитието идва след противоречиви сведения за хода на акцията. В 15:30 часа БНР Бургас съобщи, че служители на ГДБОП са иззели документи от общината, но няма задържани. Медията цитира и самия Гавазов, който по това време не е бил в администрацията.

„Арести няма. Извършват проверка на документи. Пътувам, не съм в Общината. Когато отида на място, ще се запозная подробно. Колегите съдействат на органите на реда“, заяви Димитър Гавазов пред БНР Бургас.

По-късно bTV съобщи, че кметът е бил отведен и задържан в рамките на операцията. Към последните публични данни МВР и ДАНС не са публикували официална информация за действията по разследването.

Няма публични данни Гавазов да е привлечен като обвиняем, нито дали прокуратурата ще поиска постоянна мярка за неотклонение. Не е обявено и колко са останалите задържани, ако информацията за тях бъде потвърдена официално.

Димитър Гавазов е кмет на община Сунгурларе от ноември 2023 г. Преди това е бил заместник-кмет в общинската администрация.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, flagman.bg