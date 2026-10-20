Задържан е кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е задържан при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в общината и района на Бургас. При акцията са иззети документи и други материали от местната администрация, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници в МВР.
Проверяват се обществени поръчки, възложени от общината. Разследващите изясняват какви дейности са били възложени, на каква стойност са договорите, какви суми са изплатени и дали отчетеното съответства на реално извършеното. По информация на bTV се проверяват и данни за фиктивни дейности при избора на изпълнители.
Развитието идва след противоречиви сведения за хода на акцията. В 15:30 часа БНР Бургас съобщи, че служители на ГДБОП са иззели документи от общината, но няма задържани. Медията цитира и самия Гавазов, който по това време не е бил в администрацията.
По-късно bTV съобщи, че кметът е бил отведен и задържан в рамките на операцията. Към последните публични данни МВР и ДАНС не са публикували официална информация за действията по разследването.
Няма публични данни Гавазов да е привлечен като обвиняем, нито дали прокуратурата ще поиска постоянна мярка за неотклонение. Не е обявено и колко са останалите задържани, ако информацията за тях бъде потвърдена официално.
Димитър Гавазов е кмет на община Сунгурларе от ноември 2023 г. Преди това е бил заместник-кмет в общинската администрация.
Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, flagman.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Все едни шопари ,какво ядат
Коментиран от #2, #6
17:37 20.10.2026
2 Новичок
До коментар #1 от "Все едни шопари ,какво ядат":Типичен "Гербер" там са все такива.Крадец до крадеца.Пфу...
Коментиран от #4
17:40 20.10.2026
3 Красимир Петров
17:40 20.10.2026
4 Тик-Ток
До коментар #2 от "Новичок":Гроб са тумора на България
17:43 20.10.2026
5 Фактъ
17:47 20.10.2026
6 Мазна лоена глава
До коментар #1 от "Все едни шопари ,какво ядат":Гълтат по цели щафети луканка без да дъвчат на корем та да няма за другите.
17:48 20.10.2026
7 Шорт
17:55 20.10.2026
8 Ний ша Ва упрайм
17:59 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 южно крило , 2 етаж
18:02 20.10.2026