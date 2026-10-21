ГДБОП иззе документи от дома на кмета на Белица

ГДБОП и ДАНС провеждат акция в Белица, при която се изземват документи от дома на кмета Радослав Ревански. По информация на NOVA той се намира в жилището си по време на действията. Претърсвания и изземвания на документация се извършват и в сградата на Община Белица.

Акцията е свързана с обществени поръчки, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европроекти за милиарди. Към момента няма официално съобщение за повдигнати обвинения срещу кмета или за задържането му.

Действията в Белица са част от по-широка операция на ГДБОП и ДАНС, започнала ден по-рано в Бургас и други градове. При свързаните претърсвания са иззети документи и компютърна техника, а по информация на NOVA са задържани десетки души.

В община Сунгурларе кметът Димитър Гавазов беше отведен за разпит, като разследващите проверяват обществени поръчки и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности. NOVA съобщи, че към момента ГДБОП не е предоставила официални подробности за броя на задържаните и конкретните обвинения.

За действията в Белица не са обявени срокове за приключване на претърсванията. Не е съобщено и дали срещу кмета или други длъжностни лица ще бъдат повдигнати обвинения. До произнасяне на прокуратурата и съда всички проверявани лица се считат за невиновни.