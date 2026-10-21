Отведоха кмета на Белица Радослав Ревански с белезници, майка му припадна

Кметът на Белица Радослав Ревански беше отведен с белезници след специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в града. Акцията започна около 8 часа сутринта, като служители извършиха проверки и иззеха документи от дома на кмета и от сградата на общинската администрация.

По информация на NOVA действията са свързани с обществени поръчки, включително такива с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти за значителни средства. По време на операцията административното обслужване на гражданите в общината е било преустановено.

Ревански е бил изведен около седем часа след началото на акцията. Пред общината са се събрали граждани, които са скандирали „Ради, Ради“. При извеждането на кмета майка му е припаднала. На място е имало засилено полицейско присъствие, жандармерия и служители на ГДБОП.

Пеевски пристигна в Белица

По-рано в града са пристигнали представители на парламентарната група на ДПС. На място е бил и лидерът на партията Делян Пеевски, който прегърна Ревански при извеждането му.

„Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски обяви, че подкрепя Ревански и отправи остри обвинения към управляващите. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза той.

Лидерът на ДПС определи акцията като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че служителите на реда не трябва да бъдат използвани в услуга на политическа репресия. Той призова гражданите да не изпитват страх.

Няма официална информация за обвинения

Към момента няма официално съобщение за повдигнати обвинения срещу Радослав Ревански. Не са обявени и подробности за процесуалните действия след отвеждането му.

Акцията в Белица се провежда ден след операцията в община Сунгурларе, при която беше отведен кметът Димитър Гавазов. И там бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции.