Очакват се подробности за задържането на кмета на Белица

Очакват се подробности по разследването срещу кмета на Белица Радослав Ревански, който беше задържан за срок до 72 часа след специализирана операция на ГДБОП и ДАНС. Той е привлечен като обвиняем, но конкретният текст на обвинението не е публично оповестен.

Ревански беше изведен с белезници от сградата на общината около седем часа след началото на акцията. По данни на NOVA и БНР задържането е постановено от наблюдаващ прокурор. От прокуратурата и МВР не са съобщили официално какво точно престъпление му се вменява.

Проверяват обществени поръчки и европроекти

Операцията започна около 8:00 часа на 21 октомври в сградата на Община Белица и в дома на кмета. Разследващите са извършили претърсвания и са иззели документи и компютърни конфигурации.

Според БНТ и NOVA проверката е свързана с предполагаеми злоупотреби при обществени поръчки и проекти с европейско финансиране. Сред процедурите, за които се събират данни, са и такива, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“. Тези твърдения са част от разследването и не представляват установена вина.

По време на действията административното обслужване в общината е било преустановено. Пред сградата са били изпратени служители на жандармерията и ГДБОП.

Подкрепа от ДПС и напрежение пред общината

Пред общината са се събрали граждани и представители на ДПС, сред които лидерът на партията Делян Пеевски. При извеждането на Ревански хората са скандирали в негова подкрепа.

„Не искам никой от вас да се страхува. Няма нищо страшно“, заяви Делян Пеевски пред събралите се.

Пеевски определи акцията като политическа репресия. Това е политическа оценка, а не официално заключение по разследването. По информация на NOVA при извеждането на кмета е имало напрежение пред сградата на общината.

Какво следва

До изтичането на 72-часовия срок прокуратурата трябва да реши дали да поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“, или Ревански да бъде освободен. Засега не е обявено кога и пред кой съд ще бъде внесено евентуално искане за постоянен арест.

Задържането и повдигнатото обвинение не означават доказана вина. Такава може да бъде установена единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg