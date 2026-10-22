Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Прокуратурата дава информация за ареста на кмета на Сунгурларе

Прокуратурата дава информация за ареста на кмета на Сунгурларе

22 Октомври, 2026 06:23 1 065 12

  • димитър гавазов-
  • сунгурларе-
  • обществени поръчки-
  • гдбоп-
  • прокуратура

Димитър Гавазов е задържан след акция на ГДБОП и ДАНС в общината. Разследването е свързано с четири обществени поръчки

Прокуратурата дава информация за ареста на кмета на Сунгурларе - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас се очаква да предостави официална информация по разследването след задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Съобщението трябва да стане преди обяд, след като срокът на първоначалното му задържане изтече.

Гавазов беше отведен след акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на община Сунгурларе на 20 октомври. При операцията са иззети документи и други материали, свързани с обществени поръчки. След разпит в местното полицейско управление кметът е транспортиран в Областната дирекция на МВР в Бургас.

Към момента няма публично потвърждение, че на Гавазов е повдигнато обвинение. По информация на NOVA задържането му се очаква да бъде удължено до 72 часа с постановление на прокурор. Дали ще бъде поискано постоянно задържане, предстои да стане ясно от прокуратурата.

Проверяват четири обществени поръчки

Разследването е насочено към начина, по който са разходвани публични средства. Проверява се дали договорените и отчетените дейности са реално извършени и дали платените суми съответстват на изпълненото. Проверяват се и данни за фиктивно отчетени дейности, както и нарушения при избора на изпълнители, съобщи БНТ.

Заместник-кметът на Сунгурларе Татяна Иванова заяви пред журналисти, че проверката вероятно обхваща четири обществени поръчки, но не посочи конкретните договори. „Не мога да ви кажа какво по-точно се разследва. Тече разследване, нека да приключи, ще разберем“, каза Иванова, цитирана от Dnes.bg.

Протест в подкрепа на кмета

Десетки жители, служители на общинската администрация и кметове на населени места от общината се събраха пред Областната дирекция на МВР в Бургас в подкрепа на Гавазов. Участниците определиха задържането като политически натиск, но тези оценки не са потвърдени от разследващите органи.

По-рано са били освободени две служителки на общината, сред които одитор и експерт по обществени поръчки, съобщи NOVA. Окончателната информация за статута на задържаните и за евентуални обвинения се очаква от Окръжната прокуратура в Бургас.

Източници: nova.bg, bntnews.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точен сте

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Рейтинга на ПБ пада с над 12% а негативните оценки за правителството са със 8% повече от положителните. Мунчо няма как да продължи да управлява с повече недоверие от доверие...
    ОСТАВКА

    Коментиран от #3

    06:27 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    12 3 Отговор
    Задържат дребните риби докато не вкарата двамата шопари от парламента при бай Ставри оправия няма да има

    06:38 22.10.2026

  • 5 Браво на Радев

    15 1 Отговор
    Закривай свинарника

    06:41 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радев

    5 3 Отговор
    Още от същото !

    06:45 22.10.2026

  • 10 Красимир Петров

    8 1 Отговор
    Браво на правителството!

    06:53 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.