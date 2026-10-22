Прокуратурата дава информация за ареста на кмета на Сунгурларе

Окръжната прокуратура в Бургас се очаква да предостави официална информация по разследването след задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Съобщението трябва да стане преди обяд, след като срокът на първоначалното му задържане изтече.

Гавазов беше отведен след акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на община Сунгурларе на 20 октомври. При операцията са иззети документи и други материали, свързани с обществени поръчки. След разпит в местното полицейско управление кметът е транспортиран в Областната дирекция на МВР в Бургас.

Към момента няма публично потвърждение, че на Гавазов е повдигнато обвинение. По информация на NOVA задържането му се очаква да бъде удължено до 72 часа с постановление на прокурор. Дали ще бъде поискано постоянно задържане, предстои да стане ясно от прокуратурата.

Проверяват четири обществени поръчки

Разследването е насочено към начина, по който са разходвани публични средства. Проверява се дали договорените и отчетените дейности са реално извършени и дали платените суми съответстват на изпълненото. Проверяват се и данни за фиктивно отчетени дейности, както и нарушения при избора на изпълнители, съобщи БНТ.

Заместник-кметът на Сунгурларе Татяна Иванова заяви пред журналисти, че проверката вероятно обхваща четири обществени поръчки, но не посочи конкретните договори. „Не мога да ви кажа какво по-точно се разследва. Тече разследване, нека да приключи, ще разберем“, каза Иванова, цитирана от Dnes.bg.

Протест в подкрепа на кмета

Десетки жители, служители на общинската администрация и кметове на населени места от общината се събраха пред Областната дирекция на МВР в Бургас в подкрепа на Гавазов. Участниците определиха задържането като политически натиск, но тези оценки не са потвърдени от разследващите органи.

По-рано са били освободени две служителки на общината, сред които одитор и експерт по обществени поръчки, съобщи NOVA. Окончателната информация за статута на задържаните и за евентуални обвинения се очаква от Окръжната прокуратура в Бургас.

Източници: nova.bg, bntnews.bg