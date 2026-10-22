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Кристиан Николов иска предсрочно освобождаване
  Тема: Известни личности

Кристиан Николов иска предсрочно освобождаване

22 Октомври, 2026 06:24 1 509 10

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  • софийски градски съд-
  • катастрофа

Той изтърпява 9-годишна присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков. Искането ще бъде разгледано от Софийския градски съд

Кристиан Николов иска предсрочно освобождаване - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, е подал молба за условно предсрочно освобождаване. Искането ще бъде разгледано от Софийския градски съд, съобщи NOVA.

Николов изтърпява наказанието си за катастрофата от 19 април 2020 г. Тогава, навръх Великден, автомобилът му се вряза в колата на Милен Цветков, която изчаквала на червен светофар в София. По делото е установено, че водачът се е движел със значително превишена скорост, а тестовете са показали употреба на амфетамин, кокаин и марихуана.

Присъдата от 9 години затвор влезе в сила през 2023 г. Съдът прие, че Николов е действал при евентуален умисъл. Времето, прекарано в ареста и под домашен арест, се зачита при изчисляването на изтърпяното наказание.

Какво ще преценява съдът

При разглеждането на молбата Софийският градски съд трябва да прецени не само дали е изтърпяна необходимата част от наказанието, но и дали има данни за поправяне на осъдения. Взема се предвид поведението му по време на престоя в затвора, включително дисциплинарните нарушения, трудовата му дейност и оценката на риска.

Николов е изтърпявал наказанието си в затворническото общежитие в Казичене и няма провинения. Съдът трябва да изслуша доводите му и да получи становището на затворническата администрация.

Искането за предсрочно освобождаване не отменя присъдата и не означава автоматично, че осъденият ще напусне затвора. Решението по молбата се взема в отделно съдебно производство.

Присъдата за катастрофата

По време на заседанието на Върховния касационен съд през юни 2023 г. Николов заяви: „Извинявам се от дъното на душата си“. Тогава защитата му поиска по-ниско наказание, а прокуратурата настоя формата на вината да бъде определена като евентуален умисъл.

Върховният касационен съд окончателно потвърди 9-годишната присъда. Освен лишаването от свобода на Николов е наложена и забрана да управлява моторно превозно средство.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    29 1 Отговор
    трябва да лежи до живот, а не да се гледа предсрочно освобождаване.

    Коментиран от #6

    06:46 22.10.2026

  • 2 Красимир Петров

    27 0 Отговор
    9 години затвор му е дала честната съдебна система

    06:55 22.10.2026

  • 3 Абсурдистан

    20 3 Отговор
    Направо да пише до говорителката. Тя ще жо помилва.

    07:14 22.10.2026

  • 4 ТАМПЛИЕРКАТА

    10 1 Отговор
    Първо да стане наркодилър - после помилване.

    07:28 22.10.2026

  • 5 Миле беше гад

    3 5 Отговор
    Но не това беше начина да пукне!

    07:28 22.10.2026

  • 6 А македонката

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Ива Михайлова ще лежи ли?

    Коментиран от #8

    07:30 22.10.2026

  • 7 Възраждане

    11 0 Отговор
    Ако го пуснат съдиите трябва много да треперят на червен светофар за да не се надруса пак и да ги прати под земята

    Коментиран от #9

    07:38 22.10.2026

  • 8 Абе пич

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "А македонката":

    Според международна експертиза, насрещния автомобил влиза в платното на Ива Михайлова.

    08:16 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 анализиращ

    0 1 Отговор
    Ситуацията със светофарите е спорна тема, защото при липса на индикация за оставащото време до края на зеленият цвят, почти всеки се е изкушавал да даде газ, за да мине преди да светне червено, надявайки се, че и водача на колата пред него, ще направи същото. В тоя случай, за какъв умисъл може да се твърди?

    08:30 22.10.2026