Кристиан Николов иска предсрочно освобождаване

Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, е подал молба за условно предсрочно освобождаване. Искането ще бъде разгледано от Софийския градски съд, съобщи NOVA.

Николов изтърпява наказанието си за катастрофата от 19 април 2020 г. Тогава, навръх Великден, автомобилът му се вряза в колата на Милен Цветков, която изчаквала на червен светофар в София. По делото е установено, че водачът се е движел със значително превишена скорост, а тестовете са показали употреба на амфетамин, кокаин и марихуана.

Присъдата от 9 години затвор влезе в сила през 2023 г. Съдът прие, че Николов е действал при евентуален умисъл. Времето, прекарано в ареста и под домашен арест, се зачита при изчисляването на изтърпяното наказание.

Какво ще преценява съдът

При разглеждането на молбата Софийският градски съд трябва да прецени не само дали е изтърпяна необходимата част от наказанието, но и дали има данни за поправяне на осъдения. Взема се предвид поведението му по време на престоя в затвора, включително дисциплинарните нарушения, трудовата му дейност и оценката на риска.

Николов е изтърпявал наказанието си в затворническото общежитие в Казичене и няма провинения. Съдът трябва да изслуша доводите му и да получи становището на затворническата администрация.

Искането за предсрочно освобождаване не отменя присъдата и не означава автоматично, че осъденият ще напусне затвора. Решението по молбата се взема в отделно съдебно производство.

Присъдата за катастрофата

По време на заседанието на Върховния касационен съд през юни 2023 г. Николов заяви: „Извинявам се от дъното на душата си“. Тогава защитата му поиска по-ниско наказание, а прокуратурата настоя формата на вината да бъде определена като евентуален умисъл.

Върховният касационен съд окончателно потвърди 9-годишната присъда. Освен лишаването от свобода на Николов е наложена и забрана да управлява моторно превозно средство.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg