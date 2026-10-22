Кметът на Белица е задържан за 72 часа, местните недоумяват защо

Кметът на Белица Радослав Ревански е задържан за срок до 72 часа след акция на ГДБОП и ДАНС в общината. Той беше изведен с белезници от сградата на администрацията в ранния следобед на 21 октомври.

На Ревански е повдигнато обвинение, но конкретният текст не е публично оповестен. Очакват се подробности по разследването.

Акцията е започнала около 08:00 часа. Извършени са претърсвания и изземвания в сградата на Община Белица и в дома на кмета. По данни на БНТ са иззети документи и компютърни конфигурации.

Разследването е свързано с предполагаеми нарушения при обществени поръчки, включително договори, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с проекти с европейско финансиране. Тези данни са представени от медиите като информация по разследването, а не като установена вина.

До публикуването на материала прокуратурата не е обявила официално какво е обвинението срещу Ревански и какви доказателства са събрани. Не е съобщено и дали ще бъде поискано задържане под стража след изтичането на първоначалния 72-часов срок.

Пред общината се събраха граждани и представители на ДПС. В Белица пристигнаха председателят на партията Делян Пеевски и партийното ръководство в подкрепа на кмета.

„Не искам никой от вас да се страхува. Няма нищо страшно. Тези хора, те са уплашени с всичко, което правят днес“, заяви Делян Пеевски, председател на ДПС.

Пеевски определи действията на властите като политическа репресия. Предстои прокуратурата да оповести официално правната квалификация на обвинението и да стане ясно каква мярка за неотклонение ще бъде определена на Ревански.