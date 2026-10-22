Новини
Крими »
Кметът на Белица е задържан за 72 часа, местните недоумяват защо

Кметът на Белица е задържан за 72 часа, местните недоумяват защо

22 Октомври, 2026 07:41 1 157 37

  • радослав ревански-
  • белица-
  • гдбоп-
  • данс-
  • обществени поръчки

Радослав Ревански е обвиняем по разследване, свързано с обществени поръчки и европейски проекти, но конкретното обвинение не е публично оповестено

Кметът на Белица е задържан за 72 часа, местните недоумяват защо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Белица Радослав Ревански е задържан за срок до 72 часа след акция на ГДБОП и ДАНС в общината. Той беше изведен с белезници от сградата на администрацията в ранния следобед на 21 октомври.

На Ревански е повдигнато обвинение, но конкретният текст не е публично оповестен. Очакват се подробности по разследването.

Акцията е започнала около 08:00 часа. Извършени са претърсвания и изземвания в сградата на Община Белица и в дома на кмета. По данни на БНТ са иззети документи и компютърни конфигурации.

Разследването е свързано с предполагаеми нарушения при обществени поръчки, включително договори, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с проекти с европейско финансиране. Тези данни са представени от медиите като информация по разследването, а не като установена вина.

До публикуването на материала прокуратурата не е обявила официално какво е обвинението срещу Ревански и какви доказателства са събрани. Не е съобщено и дали ще бъде поискано задържане под стража след изтичането на първоначалния 72-часов срок.

Пред общината се събраха граждани и представители на ДПС. В Белица пристигнаха председателят на партията Делян Пеевски и партийното ръководство в подкрепа на кмета.

„Не искам никой от вас да се страхува. Няма нищо страшно. Тези хора, те са уплашени с всичко, което правят днес“, заяви Делян Пеевски, председател на ДПС.

Пеевски определи действията на властите като политическа репресия. Предстои прокуратурата да оповести официално правната квалификация на обвинението и да стане ясно каква мярка за неотклонение ще бъде определена на Ревански.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА НЕ Е ЗАДЪРЖАН

    37 5 Отговор
    Защото е крал?

    Коментиран от #12

    07:43 22.10.2026

  • 2 Гост

    50 3 Отговор
    Местните ще почнат да умяват, в момента в който му видят финансовото състояние сравнено със заплатата му! Стадото недоумява, защо на вълка му е дебел врата? Ми щото е Стадо!

    07:43 22.10.2026

  • 3 Жена

    46 3 Отговор
    Заглавието на статията цепи мрака! Местните всъщност много добре знаят защо!

    07:45 22.10.2026

  • 4 Поредната PR акция заради вота

    7 26 Отговор
    в неделя. Но хората вече прогледнаха...

    07:47 22.10.2026

  • 5 опг гроб-дпс

    27 4 Отговор
    Радев действай смело !

    Коментиран от #29

    07:47 22.10.2026

  • 6 Местните

    41 3 Отговор
    се правят на дръж ми шапката ! Как пък не се учудиха на лукса в който живее , на стандарта му от кметска заплата ? На това , че кумува на сватба на негова служителка в общината , на която има над 3 000 гости ? Сега недоумявали били ?!

    07:48 22.10.2026

  • 7 така ли ради ролекса

    39 2 Отговор
    с колекция часовници за повече от милион ковчежника на шиши и дпс чак смешно недоумяват защо бил задържан- жалко че съд и прокуратура са заеднос тях

    07:48 22.10.2026

  • 8 Абе

    35 3 Отговор
    дейността на фирма „Верастрой“, която за периода от 2021 до 2026 г. има 94 договора с държавни институции на обща стойност 194 млн. лв. С проект за ремонт на главна улица в Якоруда, където първоначално предвидените 800 000 лв. са набъбнали до над 2 млн. лв. до приключване на поръчката. Следващият след Ревански и Гавазов е кмета на Каолиново. Нанизани са като свински черва...

    07:49 22.10.2026

  • 9 Колко

    28 4 Отговор
    им дадоха за да "недоумяват" ?

    07:49 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    35 2 Отговор
    Явно местните приемат за нормално човек на държавна заплата да има часовници за десетки хиляди, приходи от много повече. Да подарява чисто нов висок клас SUV на брат си и др.?
    Тоя си е за затвора само като го погледнеш.

    07:52 22.10.2026

  • 12 Българин681

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДА НЕ Е ЗАДЪРЖАН":

    Да със сигурност е крал, но не Луи 14-ти......

    07:59 22.10.2026

  • 13 Бриджит Бардо

    6 3 Отговор
    Отклонявал е средства, предназначени за мечките в Белица.

    07:59 22.10.2026

  • 14 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    СЪЩИЯТ ПОГЛЕД КАТО НА ИЛХАН КЮТУК! ЕДНА КОЗА ГИ Е РАЖДАЛА

    08:02 22.10.2026

  • 15 Анонимен

    6 4 Отговор
    Незнам нищо за този район но знам че лечеви са истински червени олигарси Лечева играеше хоро при радевото избиране

    08:02 22.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ОТВОРИХА ЛОВНИЯ СЕЗОН ... СКОРО И НА ДРУГИ МЕСТА

    Коментиран от #17

    08:03 22.10.2026

  • 17 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    САМО ДА НЕ Е ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ?

    Коментиран от #21

    08:06 22.10.2026

  • 18 Браво

    2 11 Отговор
    "Разследването е свързано с Предполагаеми нарушения при обществени поръчки, включително договори, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с проекти с европейско финансиране. Тези данни са представени от медиите като информация по разследването, а не като установена вина." За първи път чувам за повдигнато обвинение защото предполагали . Това трябва да е нещо ново в съдебния процес или бъркам ? България ще се окаже иноватор в това направление . Едно време Дамаджан караше хората да подписват декларация , че няма да гласуват за Баце и Шиши , сега направо арестуват защото предполагали .

    Коментиран от #24

    08:07 22.10.2026

  • 19 Защото

    8 0 Отговор
    Няма нищо случайно!!!

    08:07 22.10.2026

  • 20 Фен

    3 7 Отговор
    Ми щото е от ДПС. Ама интересно, къде скриха Шехерезада Демерджиев. Явно, вече ги е срам от него.

    08:08 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 аман заман

    6 1 Отговор
    Та той е направил дребна белица...

    08:10 22.10.2026

  • 23 Буци простия

    11 1 Отговор
    Уважаеми крепостни селяни на дпс,арестуваха го, защото много краде, повече от мен даже!

    08:12 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 батСали

    8 1 Отговор
    Много добре знае защо!
    Защото е един от ковчежниците на дебелия!
    Селски кмет с скъп офис във софия и с няколко ролекса!!!
    Мафиотска работа.

    08:17 22.10.2026

  • 26 Недоумявам защо...?!

    3 0 Отговор
    Всички тия са с...квадратни глави...!

    08:18 22.10.2026

  • 27 Не ти е ясно ,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЯСНО!":

    аз само прочетох статията , прочети я и ти и мисли ! И после ама тя прокуратурата , то съдът , на баба ти фърчилото !

    08:20 22.10.2026

  • 28 Бай Араб

    2 3 Отговор
    Долу Радев и комунистическото мракобесие !!!!!

    08:22 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 баи ставри

    2 4 Отговор
    радевистите си правят пиар уж че работят а то нищо

    08:23 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 МНОГО Е ВЕСЕЛО ПИД

    3 0 Отговор
    ШИПКОВИЯ ХРАС ПОЧНАХАГИ ТАРИКАТИ,КАСИЕРЧЕТО РАДИ,А БРАТОВЧЕТ МУ ОТ ЯМБОЛ КОГА ОСВОЙ ЯМБОЛ .

    08:24 22.10.2026

  • 34 5678

    3 0 Отговор
    Ей да не забравите кмета на Гърмен с неговите ОПГ та

    08:25 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    Сега ще им кажем на местните, дано някой местен прочете!!!! Местнитеее, след 2007 година, когато България влиза в европейският съюз, професията кмет стана много желана, особено в малките населени места, защото далаверата с европейски пари стана детска игр, а. Няма село, което след 2007, да няма нова чешма, която струва няколко милиона. Няма кмет, местните добре да запомнят, няма кмет, който да не върти схеми, далавери и кражби и да не е политически обвързан

    08:35 22.10.2026