Кметът на Белица е задържан за 72 часа, местните недоумяват защо

Кметът на Белица Радослав Ревански е задържан за срок до 72 часа след акция на ГДБОП и ДАНС в общината. Той беше изведен с белезници от сградата на администрацията в ранния следобед на 21 октомври.
На Ревански е повдигнато обвинение, но конкретният текст не е публично оповестен. Очакват се подробности по разследването.
Акцията е започнала около 08:00 часа. Извършени са претърсвания и изземвания в сградата на Община Белица и в дома на кмета. По данни на БНТ са иззети документи и компютърни конфигурации.
Разследването е свързано с предполагаеми нарушения при обществени поръчки, включително договори, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с проекти с европейско финансиране. Тези данни са представени от медиите като информация по разследването, а не като установена вина.
До публикуването на материала прокуратурата не е обявила официално какво е обвинението срещу Ревански и какви доказателства са събрани. Не е съобщено и дали ще бъде поискано задържане под стража след изтичането на първоначалния 72-часов срок.
Пред общината се събраха граждани и представители на ДПС. В Белица пристигнаха председателят на партията Делян Пеевски и партийното ръководство в подкрепа на кмета.„Не искам никой от вас да се страхува. Няма нищо страшно. Тези хора, те са уплашени с всичко, което правят днес“, заяви Делян Пеевски, председател на ДПС.
Пеевски определи действията на властите като политическа репресия. Предстои прокуратурата да оповести официално правната квалификация на обвинението и да стане ясно каква мярка за неотклонение ще бъде определена на Ревански.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА НЕ Е ЗАДЪРЖАН
Коментиран от #12
07:43 22.10.2026
2 Гост
07:43 22.10.2026
3 Жена
07:45 22.10.2026
4 Поредната PR акция заради вота
07:47 22.10.2026
5 опг гроб-дпс
Коментиран от #29
07:47 22.10.2026
6 Местните
07:48 22.10.2026
7 така ли ради ролекса
07:48 22.10.2026
8 Абе
07:49 22.10.2026
9 Колко
07:49 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
Тоя си е за затвора само като го погледнеш.
07:52 22.10.2026
12 Българин681
До коментар #1 от "ДА НЕ Е ЗАДЪРЖАН":Да със сигурност е крал, но не Луи 14-ти......
07:59 22.10.2026
13 Бриджит Бардо
07:59 22.10.2026
14 Боруна Лом
08:02 22.10.2026
15 Анонимен
08:02 22.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #17
08:03 22.10.2026
17 Боруна Лом
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":САМО ДА НЕ Е ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ?
Коментиран от #21
08:06 22.10.2026
18 Браво
Коментиран от #24
08:07 22.10.2026
19 Защото
08:07 22.10.2026
20 Фен
08:08 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 аман заман
08:10 22.10.2026
23 Буци простия
08:12 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 батСали
Защото е един от ковчежниците на дебелия!
Селски кмет с скъп офис във софия и с няколко ролекса!!!
Мафиотска работа.
08:17 22.10.2026
26 Недоумявам защо...?!
08:18 22.10.2026
27 Не ти е ясно ,
До коментар #24 от "ЯСНО!":аз само прочетох статията , прочети я и ти и мисли ! И после ама тя прокуратурата , то съдът , на баба ти фърчилото !
08:20 22.10.2026
28 Бай Араб
08:22 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 баи ставри
08:23 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 МНОГО Е ВЕСЕЛО ПИД
08:24 22.10.2026
34 5678
08:25 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гост
08:35 22.10.2026