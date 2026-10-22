Пуснаха одиторката на Община Сунгурларе след показания срещу кмета?

Разследванията срещу кметовете на Сунгурларе и Белица продължават след акциите на ГДБОП и ДАНС. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов остава задържан след четиричасов разпит, а кметът на Белица Радослав Ревански е в ареста за срок до 72 часа.

Операцията в Сунгурларе започна на 20 октомври. От общинската администрация са иззети документи, като се проверяват съмнения за фиктивно отчетени дейности, нарушения при избора на изпълнители и разминавания между платените суми и реално извършената работа.

Проверяват се обществени поръчки

Заместник-кметът на Сунгурларе Татяна Иванова заяви пред Нова телевизия, че не разполага с точна информация за предмета на разследването.

„Мисля, че четири обществени поръчки са обект на проверка, но не съм сигурна“, каза Татяна Иванова.

Одиторка на общината и експерт, занимавал се с обществени поръчки, са били задържани за кратко и освободени. По неофициална информация, цитирана от Нова телевизия, двете жени са дали показания срещу кмета. Сред разпитваните е и областният лидер на ДПС Христо Широков, който се намира под домашен арест по друго дело.

Сестрата на Димитър Гавазов Магдалена Гавазова заяви, че брат ѝ може да е задържан заради политическия си избор. Тя подчерта, че партийното членство не трябва да бъде основание за преследване.

Акция и в Белица

„Имаме право на този избор“, каза Магдалена Гавазова.

В Белица са извършени претърсвания в сградата на общината и в дома на Радослав Ревански, който е заместник-председател на ДПС. Според първоначалната информация проверката е свързана с обществени поръчки, проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейско финансиране.

Задържането на Ревански беше съпроводено със скандирания в негова подкрепа. На място пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски, който определи действията на властите като политическа репресия.

Прокуратурата трябва да прецени дали иззетите документи и събраните свидетелски показания дават основание за повдигане на обвинения. Към момента задържанията и проверките не установяват вина на двамата кметове.

Източници: flagman.bg, nova.bg