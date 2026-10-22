Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Пуснаха одиторката на Община Сунгурларе след показания срещу кмета?

Пуснаха одиторката на Община Сунгурларе след показания срещу кмета?

22 Октомври, 2026 09:34, обновена 22 Октомври, 2026 09:35 1 314 13

  • димитър гавазов-
  • радослав ревански-
  • сунгурларе-
  • белица-
  • обществени поръчки-
  • арест-
  • гдбоп-
  • данс

Димитър Гавазов остава задържан, а Радослав Ревански е в ареста за 72 часа. Проверяват се обществени поръчки и европейско финансиране

Пуснаха одиторката на Община Сунгурларе след показания срещу кмета? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследванията срещу кметовете на Сунгурларе и Белица продължават след акциите на ГДБОП и ДАНС. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов остава задържан след четиричасов разпит, а кметът на Белица Радослав Ревански е в ареста за срок до 72 часа.

Операцията в Сунгурларе започна на 20 октомври. От общинската администрация са иззети документи, като се проверяват съмнения за фиктивно отчетени дейности, нарушения при избора на изпълнители и разминавания между платените суми и реално извършената работа.

Проверяват се обществени поръчки

Заместник-кметът на Сунгурларе Татяна Иванова заяви пред Нова телевизия, че не разполага с точна информация за предмета на разследването.

„Мисля, че четири обществени поръчки са обект на проверка, но не съм сигурна“, каза Татяна Иванова.

Одиторка на общината и експерт, занимавал се с обществени поръчки, са били задържани за кратко и освободени. По неофициална информация, цитирана от Нова телевизия, двете жени са дали показания срещу кмета. Сред разпитваните е и областният лидер на ДПС Христо Широков, който се намира под домашен арест по друго дело.

Сестрата на Димитър Гавазов Магдалена Гавазова заяви, че брат ѝ може да е задържан заради политическия си избор. Тя подчерта, че партийното членство не трябва да бъде основание за преследване.

„Имаме право на този избор“, каза Магдалена Гавазова.

Акция и в Белица

В Белица са извършени претърсвания в сградата на общината и в дома на Радослав Ревански, който е заместник-председател на ДПС. Според първоначалната информация проверката е свързана с обществени поръчки, проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейско финансиране.

Задържането на Ревански беше съпроводено със скандирания в негова подкрепа. На място пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски, който определи действията на властите като политическа репресия.

Прокуратурата трябва да прецени дали иззетите документи и събраните свидетелски показания дават основание за повдигане на обвинения. Към момента задържанията и проверките не установяват вина на двамата кметове.

Източници: flagman.bg, nova.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    37 2 Отговор
    Цялата тази намагнитена престъпна ДПС структура трябва да гние в затворите!
    Това е срам за Бг!
    И дебелия се появява точно когато ги арестуват, защото черпи информация от службите, които все още са под негов контрол!

    09:40 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 браво Демерджиев

    23 0 Отговор
    Поздравления за министър Демерджиев!

    09:52 22.10.2026

  • 4 14/88

    4 0 Отговор
    ама май и вие не знаете щом слагате вапросителен

    09:53 22.10.2026

  • 5 Който и

    8 4 Отговор
    Кмет да арестуват с мандати от последните 35 години пак няма сбъркат, но те Прогресорите атакуват само действащи. Защо ли??

    Коментиран от #9, #11

    09:54 22.10.2026

  • 6 Стефко

    6 0 Отговор
    Не бива да се смесва политика и защитата по евентуални данни за закононарушения, защото това е изключително грешен подход! Това показва, че наистина има нещо нередно и демонстрира паника! Правилния подход, ако всичко е редовно и без закононарушения би бил съдействие, юридическа защита и произнасяне на компетентният съдебен орган има или няма вина. Да защитаваш политически в паника от евентуалното прилагане на закона, не е приемливо и е грешен ход. Печелившия е да го докажеш, ако си невинен и тогава всички ще застанат зад теб. Всичко е Ако, до произнасянето на съда.

    Коментиран от #8

    09:57 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анализатор

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стефко":

    Само един въпрос, ако може:
    Как да докажеш вина при овладяна от същата тази мафия прокуратура?
    Моля за искрен отговор...

    10:12 22.10.2026

  • 9 РаЗуум

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Който и":

    Пренасочват потоците кеш о мазничкото от феномена Пеевски към феномена Копринков , защо са им бивши кметове, само да размътват мазничкото и да се затвори кранчето.

    10:12 22.10.2026

  • 10 Цвете

    5 0 Отговор
    КОЛКО СА ХРИСИМИ ,КОГАТО ГИ ПРИТИСНЕШ .ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ И ТОЗИ " БОЛЕН "? 🤥😠👺ДАЛИ Е СУБСИДИРАЛ МАГНИТСКИ, ЗА ПОЛЕТИТЕ МУ? ЗАТОВА ВЧЕРА СИТЕ ВКУПОМ ПОТЕГЛИХА ДА СПАСЯВАТ ДРУГАРЯ СИ.👮‍♂️🫣🤫

    10:14 22.10.2026

  • 11 Има и други

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Който и":

    Има и кметове прогресисти и герберисти,те са същият профил!

    10:29 22.10.2026

  • 12 Божо

    1 0 Отговор
    Към момента задържанията и проверките не установяват вина на двамата кметове... Taка бе и с аферата Петрохан, с пътуването на Деса и Пеевски, както и с много други обвинения подхвърлени от противния нисковратен и точен с парите адвокат - министър!!

    10:32 22.10.2026

  • 13 ИВАН

    0 0 Отговор
    Охранено и освинено прасе, това виждам на снимката, това не е и българин, а нещо турско или гръцко ...

    10:35 22.10.2026