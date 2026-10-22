Пуснаха одиторката на Община Сунгурларе след показания срещу кмета?

Разследванията срещу кметовете на Сунгурларе и Белица продължават след акциите на ГДБОП и ДАНС. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов остава задържан след четиричасов разпит, а кметът на Белица Радослав Ревански е в ареста за срок до 72 часа.
Операцията в Сунгурларе започна на 20 октомври. От общинската администрация са иззети документи, като се проверяват съмнения за фиктивно отчетени дейности, нарушения при избора на изпълнители и разминавания между платените суми и реално извършената работа.
Проверяват се обществени поръчки
Заместник-кметът на Сунгурларе Татяна Иванова заяви пред Нова телевизия, че не разполага с точна информация за предмета на разследването.
Одиторка на общината и експерт, занимавал се с обществени поръчки, са били задържани за кратко и освободени. По неофициална информация, цитирана от Нова телевизия, двете жени са дали показания срещу кмета. Сред разпитваните е и областният лидер на ДПС Христо Широков, който се намира под домашен арест по друго дело.
Сестрата на Димитър Гавазов Магдалена Гавазова заяви, че брат ѝ може да е задържан заради политическия си избор. Тя подчерта, че партийното членство не трябва да бъде основание за преследване.„Имаме право на този избор“, каза Магдалена Гавазова.
Акция и в Белица
В Белица са извършени претърсвания в сградата на общината и в дома на Радослав Ревански, който е заместник-председател на ДПС. Според първоначалната информация проверката е свързана с обществени поръчки, проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейско финансиране.
Задържането на Ревански беше съпроводено със скандирания в негова подкрепа. На място пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски, който определи действията на властите като политическа репресия.
Прокуратурата трябва да прецени дали иззетите документи и събраните свидетелски показания дават основание за повдигане на обвинения. Към момента задържанията и проверките не установяват вина на двамата кметове.
Източници: flagman.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анализатор
Това е срам за Бг!
И дебелия се появява точно когато ги арестуват, защото черпи информация от службите, които все още са под негов контрол!
09:40 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 браво Демерджиев
09:52 22.10.2026
4 14/88
09:53 22.10.2026
5 Който и
Коментиран от #9, #11
09:54 22.10.2026
6 Стефко
Коментиран от #8
09:57 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анализатор
До коментар #6 от "Стефко":Само един въпрос, ако може:
Как да докажеш вина при овладяна от същата тази мафия прокуратура?
Моля за искрен отговор...
10:12 22.10.2026
9 РаЗуум
До коментар #5 от "Който и":Пренасочват потоците кеш о мазничкото от феномена Пеевски към феномена Копринков , защо са им бивши кметове, само да размътват мазничкото и да се затвори кранчето.
10:12 22.10.2026
10 Цвете
10:14 22.10.2026
11 Има и други
До коментар #5 от "Който и":Има и кметове прогресисти и герберисти,те са същият профил!
10:29 22.10.2026
12 Божо
10:32 22.10.2026
13 ИВАН
10:35 22.10.2026