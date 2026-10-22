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Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов
  Тема: Известни личности

Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов

22 Октомври, 2026 10:30 637 10

  • божидар божанов-
  • депутатски имунитет-
  • прокуратура-
  • народно събрание

Искането е внесено в Народното събрание от и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Това е вторият път, в който прокуратурата иска сваляне на имунитета му

Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата поиска имунитета на депутата Божидар Божанов. Искането е внесено в деловодството на Народното събрание от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Предложението е направено от прокурор от Софийската градска прокуратура. Божанов е подсъдим за престъпление по служба.

Това е вторият път, в който прокуратурата иска депутатския имунитет на Божидар Божанов. През 2025 г. той сам се е отказал от него.

С новото искане наказателното производство срещу депутата отново е поставено в зависимост от решение на Народното събрание. В публикуваната информация не се посочва кога парламентът ще разгледа документа и дали Божанов е направил изявление по случая.

До произнасянето на компетентните органи твърденията по делото остават предмет на наказателно производство, а вината на Божанов не е установена с влязла в сила присъда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    7 5 Отговор
    Айдеее, петроханците нямат право на имунитет!

    10:36 22.10.2026

  • 2 Зеления

    6 3 Отговор
    Това искане за сваляне на имунитета е за делото, където Божо-честното натискаше министър Йоловски да сключва договори само с фирми на ППДБ за електронното управление.
    Министър на ППДБ, изнася факти, че съпредседателя на Демократична България е корумпиран, за какво повече да говорим?

    10:38 22.10.2026

  • 3 държавата на сейрите

    6 3 Отговор
    По кой случай е да не е дет с Киро Траволта плашили някакъв техен подчинен?

    Коментиран от #4

    10:38 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Густо!

    2 2 Отговор
    Да го свържат с гъвкава връзка за някой клон тоя пърхотясъл кривак

    10:44 22.10.2026

  • 6 държавата на сейрите

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Епа тоз е влязъл в ролята на Джаро , другия е бияча

    10:44 22.10.2026

  • 7 мнение

    1 0 Отговор
    Политиците се лъжат, като си мислят, че тях закон не ги лови. Много се лъжат, като си мислят, че някой прокурор или съдия ще си плюе на името и образованието, за да им угажда. Очаквам скоро и други публични фигури, които са нагазили лука, да си имат проблеми. Тази смяна на главни прокурори е много полезна, защото всеки следващ иска да покаже на какво е способен.

    10:47 22.10.2026

  • 8 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    Пукат се нещо, Петроханци...

    10:48 22.10.2026

  • 9 пффф

    0 0 Отговор
    Въобще цялата им партия е за разследване и закриване

    10:48 22.10.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    Време е и лекарите/психиатрите да отправят искания към депутатите.

    10:49 22.10.2026