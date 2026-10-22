Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов

Прокуратурата поиска имунитета на депутата Божидар Божанов. Искането е внесено в деловодството на Народното събрание от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.
Предложението е направено от прокурор от Софийската градска прокуратура. Божанов е подсъдим за престъпление по служба.
Това е вторият път, в който прокуратурата иска депутатския имунитет на Божидар Божанов. През 2025 г. той сам се е отказал от него.
С новото искане наказателното производство срещу депутата отново е поставено в зависимост от решение на Народното събрание. В публикуваната информация не се посочва кога парламентът ще разгледа документа и дали Божанов е направил изявление по случая.
До произнасянето на компетентните органи твърденията по делото остават предмет на наказателно производство, а вината на Божанов не е установена с влязла в сила присъда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
10:36 22.10.2026
2 Зеления
Министър на ППДБ, изнася факти, че съпредседателя на Демократична България е корумпиран, за какво повече да говорим?
10:38 22.10.2026
3 държавата на сейрите
Коментиран от #4
10:38 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Густо!
10:44 22.10.2026
6 държавата на сейрите
До коментар #4 от "Абе":Епа тоз е влязъл в ролята на Джаро , другия е бияча
10:44 22.10.2026
7 мнение
10:47 22.10.2026
8 БАЦЕ ЕООД
10:48 22.10.2026
9 пффф
10:48 22.10.2026
10 Сандо
10:49 22.10.2026