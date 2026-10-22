Прокуратурата поиска имунитета на Божидар Божанов

Прокуратурата поиска имунитета на депутата Божидар Божанов. Искането е внесено в деловодството на Народното събрание от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Предложението е направено от прокурор от Софийската градска прокуратура. Божанов е подсъдим за престъпление по служба.

Това е вторият път, в който прокуратурата иска депутатския имунитет на Божидар Божанов. През 2025 г. той сам се е отказал от него.

С новото искане наказателното производство срещу депутата отново е поставено в зависимост от решение на Народното събрание. В публикуваната информация не се посочва кога парламентът ще разгледа документа и дали Божанов е направил изявление по случая.

До произнасянето на компетентните органи твърденията по делото остават предмет на наказателно производство, а вината на Божанов не е установена с влязла в сила присъда.