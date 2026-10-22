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Двама загинаха при катастрофа край Каварна
  Тема: Войната на пътя

Двама загинаха при катастрофа край Каварна

22 Октомври, 2026 12:47 1 337 14

  • катастрофа-
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  • мвр-
  • пътна безопасност

Инцидентът е станал в района на Каварна. Причините за тежкото пътнотранспортно произшествие все още не са оповестени

Двама загинаха при катастрофа край Каварна - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали при катастрофа край Каварна, съобщи Про Нюз Добрич. Инцидентът е станал в района на града, в област Добрич.

Към момента не са оповестени официални данни за самоличността и възрастта на жертвите, както и за превозните средства, участвали в сблъсъка. Няма потвърдена информация и за други пострадали.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Очакват се допълнителни данни от Областната дирекция на МВР в Добрич, включително за механизма на произшествието и за организацията на движението в района.

Източници: pronewsdobrich.bg


Каварна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТ

    6 1 Отговор
    почна да проверява ДАЛИ светлоотр.жилетка е в купето на колата.... ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

    12:57 22.10.2026

  • 2 Чорбара

    1 1 Отговор
    Стават ли за чаркове?
    Само питам.

    12:58 22.10.2026

  • 3 Що е ...

    4 0 Отговор
    ....олигарси се спомина, лошото е, че и много невинни закараха със себе си

    13:00 22.10.2026

  • 4 Наблюдател

    3 8 Отговор
    Откакто шумкарите са на власт смъртността по пътищата и от криминални престъпления нарасна изключително много. Кражбите и измамите от недоимък отново се завърнаха ударно.

    Коментиран от #5, #9

    13:00 22.10.2026

  • 5 учител

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    преди 4 години функционално неграмотните бяха 48%, сега последно ги сметнаха 60% така че нормално да има повече жертви

    13:07 22.10.2026

  • 6 газо

    8 0 Отговор
    И за какво беше тази статия, като почти никаква информация не дава!? Ама важното е, че първи са надраскали нещо!

    Коментиран от #12

    13:08 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Въобще

    1 0 Отговор
    какво сте надраскали, като информация, наясно ли сте? Като нямате нищо, ама нищо конкретно е по-добре да не драскате празнословия.

    Коментиран от #11

    13:18 22.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Те , шумнатите , не са слизали от власт❗
    Ама ти откъде да знаеш❗
    Иван Костов😉 - ПРЕПОДАВАТЕЛ по КомунизЪМА❗
    Бо. Бо. - член на БКП, служител в...
    "МВР- биещото сърце на партията!"
    Цв Цв. - син на ЛИЧНИЯ шофьор на
    ШЕФА на ДС ❗
    Малкия Наско - син на служител в ДС
    уредил го да следва като...
    ценен кадър на БКП и ДС❗

    Всичко написано можеш да провериш лично❗

    13:21 22.10.2026

  • 10 9689

    0 0 Отговор
    Пътят не позволява такова нещо,причинителят е ненормален.

    13:26 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Балчик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "газо":

    Аз бях конкретен ,но ме изтриха...

    13:29 22.10.2026

  • 13 Жоржета

    1 0 Отговор
    Интересно
    Какво е нарисувано като скица
    В застрахователния протокол😀

    13:41 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.