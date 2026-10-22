Двама загинаха при катастрофа край Каварна

Двама души са загинали при катастрофа край Каварна, съобщи Про Нюз Добрич. Инцидентът е станал в района на града, в област Добрич.

Към момента не са оповестени официални данни за самоличността и възрастта на жертвите, както и за превозните средства, участвали в сблъсъка. Няма потвърдена информация и за други пострадали.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Очакват се допълнителни данни от Областната дирекция на МВР в Добрич, включително за механизма на произшествието и за организацията на движението в района.

Източници: pronewsdobrich.bg