Двама загинаха при катастрофа край Каварна

Двама души са загинали при катастрофа край Каварна, съобщи Про Нюз Добрич. Инцидентът е станал в района на града, в област Добрич.
Към момента не са оповестени официални данни за самоличността и възрастта на жертвите, както и за превозните средства, участвали в сблъсъка. Няма потвърдена информация и за други пострадали.
Причините за катастрофата все още се изясняват. Очакват се допълнителни данни от Областната дирекция на МВР в Добрич, включително за механизма на произшествието и за организацията на движението в района.
Източници: pronewsdobrich.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАТ
12:57 22.10.2026
2 Чорбара
Само питам.
12:58 22.10.2026
3 Що е ...
13:00 22.10.2026
4 Наблюдател
Коментиран от #5, #9
13:00 22.10.2026
5 учител
До коментар #4 от "Наблюдател":преди 4 години функционално неграмотните бяха 48%, сега последно ги сметнаха 60% така че нормално да има повече жертви
13:07 22.10.2026
6 газо
Коментиран от #12
13:08 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Въобще
Коментиран от #11
13:18 22.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Наблюдател":Те , шумнатите , не са слизали от власт❗
Ама ти откъде да знаеш❗
Иван Костов😉 - ПРЕПОДАВАТЕЛ по КомунизЪМА❗
Бо. Бо. - член на БКП, служител в...
"МВР- биещото сърце на партията!"
Цв Цв. - син на ЛИЧНИЯ шофьор на
ШЕФА на ДС ❗
Малкия Наско - син на служител в ДС
уредил го да следва като...
ценен кадър на БКП и ДС❗
Всичко написано можеш да провериш лично❗
13:21 22.10.2026
10 9689
13:26 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Балчик
До коментар #6 от "газо":Аз бях конкретен ,но ме изтриха...
13:29 22.10.2026
13 Жоржета
Какво е нарисувано като скица
В застрахователния протокол😀
13:41 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.