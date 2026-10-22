Ескортират Ревански под конвой в Съдебната палата

Кметът на Белица Радослав Ревански е в следствения арест, а прокуратурата поиска да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Очаква се той да бъде конвоиран до Съдебната палата, където трябва да бъде разгледана и мярката на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Двамата са задържани за срок до 72 часа и са привлечени като обвиняеми по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата те са осъществили престъпен сговор помежду си и с третия обвиняем по делото – общинския съветник и областен лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Твърдението на обвинението е, че сдружението е било създадено с цел търговия с влияние.

Разследването е свързано с обществени поръчки на територията на община Сунгурларе. По данни на прокуратурата предполагаемият сговор е започнал на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври 2026 г.

„Според наличните по делото доказателства престъпното сдружение е било създадено с цел търговия с влияние“, заяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Чинев уточни, че става дума за престъпно сдружение – форма на организирана престъпност, която не представлява класическа организирана престъпна група. Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са им предявени на 22 октомври.

Христо Широков не е задържан по това производство. Той е под домашен арест по друго досъдебно дело, свързано с разследването за ВиК – Бургас. За Ревански и Гавазов прокуратурата ще настоява за постоянен арест, като последната дума ще има съдът.

Общинската администрация в Белица работи нормално, след като ден по-рано дейността ѝ беше преустановена заради акцията. Задържането на кмета не прекратява автоматично правомощията му. При наличие на предварителна заповед управлението временно се поема от посочения заместник-кмет. Ако такава заповед няма, Общинският съвет трябва да избере един от тримата заместник-кметове, който да изпълнява функциите му.

От парламентарната група на ДПС съобщиха, че ще сезират изпълняващия функциите главен прокурор за проверка на твърдения за натиск върху Ревански и за евентуална връзка между този натиск и последвалата акция. Тези твърдения предстои да бъдат проверени.