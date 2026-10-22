Ескортират Ревански под конвой в Съдебната палата

Кметът на Белица Радослав Ревански е в следствения арест, а прокуратурата поиска да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Очаква се той да бъде конвоиран до Съдебната палата, където трябва да бъде разгледана и мярката на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.
Двамата са задържани за срок до 72 часа и са привлечени като обвиняеми по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата те са осъществили престъпен сговор помежду си и с третия обвиняем по делото – общинския съветник и областен лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Твърдението на обвинението е, че сдружението е било създадено с цел търговия с влияние.
Разследването е свързано с обществени поръчки на територията на община Сунгурларе. По данни на прокуратурата предполагаемият сговор е започнал на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври 2026 г.
Чинев уточни, че става дума за престъпно сдружение – форма на организирана престъпност, която не представлява класическа организирана престъпна група. Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са им предявени на 22 октомври.
Христо Широков не е задържан по това производство. Той е под домашен арест по друго досъдебно дело, свързано с разследването за ВиК – Бургас. За Ревански и Гавазов прокуратурата ще настоява за постоянен арест, като последната дума ще има съдът.
Общинската администрация в Белица работи нормално, след като ден по-рано дейността ѝ беше преустановена заради акцията. Задържането на кмета не прекратява автоматично правомощията му. При наличие на предварителна заповед управлението временно се поема от посочения заместник-кмет. Ако такава заповед няма, Общинският съвет трябва да избере един от тримата заместник-кметове, който да изпълнява функциите му.
От парламентарната група на ДПС съобщиха, че ще сезират изпълняващия функциите главен прокурор за проверка на твърдения за натиск върху Ревански и за евентуална връзка между този натиск и последвалата акция. Тези твърдения предстои да бъдат проверени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много са
Коментиран от #7
14:03 22.10.2026
2 Фактите
Коментиран от #3, #13
14:09 22.10.2026
3 Горски
До коментар #2 от "Фактите":Не съм вярвал, че може да се появят управници, които да са по големи крадци и лъжци от Борисов и Пеевски, но кРадев-Копринков и извадените скелети на БКП-ДС-КГБ от гардероба ги надминаха в пъти.
14:09 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хмммм
14:10 22.10.2026
6 Джжooжo пaaаацццyуyулллaaa👋😁💯👈
Победа💯👋👌
14:11 22.10.2026
7 Гост
До коментар #1 от "Много са":Как е тръгнало, я останат 5, 6 до края на годината, я не, ми!
14:11 22.10.2026
8 Тутуу
14:11 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 !!!?
14:13 22.10.2026
11 ШЕФА
14:13 22.10.2026
12 Черница
14:16 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бандера
14:25 22.10.2026
15 Браво на Радев
14:26 22.10.2026
16 Марин Льо Мен
14:29 22.10.2026
17 Възмездие!!!
14:31 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ред и Законност
14:32 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ивелин Михайлов
14:33 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бойко Българоубиец
14:35 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 оня с коня
14:37 22.10.2026
27 Политически натиск от ДПС
14:37 22.10.2026
28 Делян Славчев Пеевски
14:38 22.10.2026
29 Имаме проблем
14:38 22.10.2026
30 ДПС са вредни за България
Коментиран от #41
14:39 22.10.2026
31 оня с коня
14:39 22.10.2026
32 Мишел
Коментиран от #42, #45, #56
14:39 22.10.2026
33 Питам само?!
Защо при ареста, Пеевски беше оставен да прегръща арестувания, може да го е заплашил да помни кой кой е и да внимава. Голяма грешка на полицията, може да са обменили информация.
14:42 22.10.2026
34 Страхотна новина
Къде е йотова?
Коментиран от #40
14:42 22.10.2026
35 Истината
Радев направи толкова бeли. Държавата върви към гръцкия сценарий и дългова cпирала - не знам как следващите управления ще се справят с дълговете, които натрупаха. Прocто ще се закрие държавата.
Коментиран от #37
14:42 22.10.2026
36 оня с коня
Коментиран от #53, #54, #55, #58, #59, #61
14:45 22.10.2026
37 Промяна
До коментар #35 от "Истината":Бойко я закри още преди години.Сега ще му сърбаш попарата.И не Радев е виновен за това а всичката крадлива сГан преди него! А ти си вярвай в каквото искаш.99,9% от Българите знаем кой е виновен и за кражбите и за обедняването.
Коментиран от #48
14:46 22.10.2026
38 Тоя
14:46 22.10.2026
39 Там
14:46 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 по-вредни от ДПС
До коментар #30 от "ДПС са вредни за България":са само гласоподавателите им. ДАли ако изчезнат гласоподавателите няма да изчезне и дпс?
Коментиран от #43
14:47 22.10.2026
42 СоважБейби
До коментар #32 от "Мишел":Вярваш ли си?!
14:48 22.10.2026
43 абе, да
До коментар #41 от "по-вредни от ДПС":Знаеш ли колко хора от селата, в които няма нито училища, нито детски градини, нито магазин, нито работа, са принудени да гласуват за ДПС? Принудени в буквалния смисъл. В малките села се гласува с бюлетини и всичко се знае. Дръзнеш ли да не подкрепиш дерибеите не чакай дърва за зимата, нито каквато и да било административна услуга. По-голямата част от българското население живее във феодални имения - Бог високо, цар далеко и помощ няма отникъде. Затова младите бягат в големите градове, не защото много им се иска да се натъпчат в кокошарника и да работят само за да си платят наема.
Коментиран от #46, #47, #52
14:53 22.10.2026
44 кмета на врани кон ОМУРТАК
14:58 22.10.2026
45 Анонимен
До коментар #32 от "Мишел":32 много добре си написал всичко тук да радев и червените олигарси заграбиха власт институции а президенството го имат като бащиния с Йотова а виждам че закони за тези двамата няма Със мадуровките радев смята че съвсем се е подсигурил хахаха саботажи невиждани срещу държавата ни от радевите служебници и прибират пари за това и пак са безнаказани България е европейска парламентарна държава незнам кой е излъгал месията че ще векува хахахахаха
14:59 22.10.2026
46 да отиват в лубимата им турция
До коментар #43 от "абе, да":там ще имат училища и детски градини. Най-големите турски патриоти са български граждани. Постоянно обесняват колко е хубаво в турция. Да отиват там. И за тях по-добре, и за нас
15:00 22.10.2026
47 Анонимен
До коментар #43 от "абе, да":43 ахмед доган никъде не се споменава отявлен крадец е радев защо не го арестува С политически репресии докъде ще е радевото
15:00 22.10.2026
48 Анонимен
До коментар #37 от "Промяна":Тези лъжи ги разнасяш тук защото е удобно ама малоумниците се събудиха от 2020 г кой руши кой лъже кой сее омраза разделение кой саботира и назначава партийки с цел заграбване на властта кой се крие в президенството сега къде ще се скрие и червените олигарси зад него няма да му помогнат България не е бащиния на никакви месии
Коментиран от #49
15:03 22.10.2026
49 Промяна
До коментар #48 от "Анонимен":Името му е едно:Бойко БорисOFF.Този дето окраде България и свали стандарта на Българите само и само да обърне крадените левове в евро.
15:09 22.10.2026
50 Абе
Сега момчето, на което беше забранено да се споменава името, е на терен. Пред общината. На стълбите. Изглежда така, сякаш е обикновен човек. Това го прави слаб. Силният Пеевски съществуваше като магнитно поле – не можеш да го видиш, но нещата се подреждат така, както той повелява.
Днес лейтенантите му, наричани за по-демократично кметове, горят като сухи пръчки. На Пеевски му се налага да говори пламенно в тяхна защита. Слабост! Слабост! Слабост!
15:13 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Стига с тая мантра
До коментар #43 от "абе, да":И като ласуват за ДПС имат ли детски градини,работа,магазини?!Да не би Прасето и такива кметове като тоя,на Белица,на Сунурларе или където и да било са направили нещо за тях?!Направили са за себе си.Така,че не оправдавай неграмотността и глупостта с мантрата за феодализма и комунизма.Сами са си виновни за избора.
15:14 22.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Абе
"Вера строй" е в центъра на вниманието след ареста на пеевския прислужник Ревански. Над 80 млн. евро от обществени поръчки. 11 млн. еврофондове. Успеваемост: 90% · 99 от 110 процедури
15:29 22.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Реалист
15:43 22.10.2026
61 Промяна
До коментар #36 от "оня с коня":Всеки да инвестира в къщи в Барселона и кюлчета в спалнята.А ако може да изнесе кеш със самолет за Дубай най добре.Вярвайте на тоя без коня,че догодина Радев ще ви открадне парите.Няма да мине Боко дето върна България 200 одини назад.
15:46 22.10.2026