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Ескортират Ревански под конвой в Съдебната палата
  Тема: Избори

Ескортират Ревански под конвой в Съдебната палата

22 Октомври, 2026 14:02 2 176 61

  • радослав ревански-
  • димитър гавазов-
  • христо широков-
  • прокуратура-
  • търговия с влияние

Кметът на Белица и кметът на Сунгурларе са обвиняеми за престъпно сдружение с цел търговия с влияние

Ескортират Ревански под конвой в Съдебната палата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Белица Радослав Ревански е в следствения арест, а прокуратурата поиска да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Очаква се той да бъде конвоиран до Съдебната палата, където трябва да бъде разгледана и мярката на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Двамата са задържани за срок до 72 часа и са привлечени като обвиняеми по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата те са осъществили престъпен сговор помежду си и с третия обвиняем по делото – общинския съветник и областен лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Твърдението на обвинението е, че сдружението е било създадено с цел търговия с влияние.

Разследването е свързано с обществени поръчки на територията на община Сунгурларе. По данни на прокуратурата предполагаемият сговор е започнал на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври 2026 г.

„Според наличните по делото доказателства престъпното сдружение е било създадено с цел търговия с влияние“, заяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Чинев уточни, че става дума за престъпно сдружение – форма на организирана престъпност, която не представлява класическа организирана престъпна група. Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са им предявени на 22 октомври.

Христо Широков не е задържан по това производство. Той е под домашен арест по друго досъдебно дело, свързано с разследването за ВиК – Бургас. За Ревански и Гавазов прокуратурата ще настоява за постоянен арест, като последната дума ще има съдът.

Общинската администрация в Белица работи нормално, след като ден по-рано дейността ѝ беше преустановена заради акцията. Задържането на кмета не прекратява автоматично правомощията му. При наличие на предварителна заповед управлението временно се поема от посочения заместник-кмет. Ако такава заповед няма, Общинският съвет трябва да избере един от тримата заместник-кметове, който да изпълнява функциите му.

От парламентарната група на ДПС съобщиха, че ще сезират изпълняващия функциите главен прокурор за проверка на твърдения за натиск върху Ревански и за евентуална връзка между този натиск и последвалата акция. Тези твърдения предстои да бъдат проверени.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много са

    11 3 Отговор
    Към настоящия момент Движението за права и свободи (ДПС), под ръководството на Делян Пеевски, разполага с 41 общински кметове в България от общо 265 общини в страната.

    Коментиран от #7

    14:03 22.10.2026

  • 2 Фактите

    24 35 Отговор
    Изпаднал в безизходица, безсилие и паника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.6% на 30% за 6 месеца и недоверието към правителството му е 47% и 39% доверие, мунчо кРадев боташов премина към отчаян ход! Координирани пиар акции с ДПС за втвърдяване на електоратите си. Паниката при мунчо е огромна и след последните многохилядни протести. Доверието към него се стопява като майски сняг и то през летните месеци. Удари обикновените хора тежко и зловещо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лихви по бързи кредити с 500%. В момента на власт е най грабителската червена олигархия ментор на мунчо кРадев чиято цел е закриване на държавата.

    Коментиран от #3, #13

    14:09 22.10.2026

  • 3 Горски

    17 31 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    Не съм вярвал, че може да се появят управници, които да са по големи крадци и лъжци от Борисов и Пеевски, но кРадев-Копринков и извадените скелети на БКП-ДС-КГБ от гардероба ги надминаха в пъти.

    14:09 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    30 1 Отговор
    Да хванат и брат му (другия Ревански)! Той е по-зле даже.

    14:10 22.10.2026

  • 6 Джжooжo пaaаацццyуyулллaaa👋😁💯👈

    10 20 Отговор
    Благодарение на АЗ полезният пaааaaццyyулл ПП и то самостоятелно са вече 2-ра политическа сила! До пролетта отново ще са първи а мунчовата ПБ ще са се разпаднали😂🤣😅
    Победа💯👋👌

    14:11 22.10.2026

  • 7 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Много са":

    Как е тръгнало, я останат 5, 6 до края на годината, я не, ми!

    14:11 22.10.2026

  • 8 Тутуу

    15 1 Отговор
    Ма не може така, Малкия Ради е добро момче.

    14:11 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!?

    8 17 Отговор
    Тези бокови номера на Кеша издават нервозитет и безсилие...!!!?

    14:13 22.10.2026

  • 11 ШЕФА

    35 5 Отговор
    Този е Касиера на Прасето,уникален престъпник,но въпроса е Свинчо кога ще арестуват ?

    14:13 22.10.2026

  • 12 Черница

    21 3 Отговор
    Тези честни помашки очи не могат да лъжат и крадат!

    14:16 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бандера

    6 13 Отговор
    Акциите са предупреждение към Пеевски и Борисов да хората им да гласуват правилно. За Йодова.Както гласуваха за Крадев!

    14:25 22.10.2026

  • 15 Браво на Радев

    26 5 Отговор
    Вчера им го каза директно – Ще разплетем всички схеми до върховете на пирамидите. Да се готвят Тиквата и Шопара!

    14:26 22.10.2026

  • 16 Марин Льо Мен

    7 0 Отговор
    С това име ще ревеш мойто момче.

    14:29 22.10.2026

  • 17 Възмездие!!!

    21 0 Отговор
    Сега този Ревански нека стои в ареста като кмета на Варна Благомир Коцев — месеци наред да го хапят дървениците и да усети на собствен гръб какво е да си от другата страна на решетките. Законът трябва да важи еднакво за всички, дори за хората на Пеевски и Бориков! Днес може да си силен и недосегаем, но утре обстоятелствата да се обърнат. Всичко на този свят се връща, а истината рано или късно излиза наяве!

    14:31 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ред и Законност

    19 1 Отговор
    Този е касиерът на Шиши Магнитски — човек с толкова съмнения около себе си, че въпросите са повече от отговорите! Но най-важният въпрос остава: Шиши Магнита кога ще го арестуват? Или законът е строг само за едни, а за други има чадър, привилегии и безкрайно търпение? България чака отговори, а не поредното замитане под килима. Защото рано или късно всеки трябва да отговаря за действията си — независимо колко е влиятелен и колко високопоставени приятели има. Справедливост за всички, а не само за неудобните!

    14:32 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ивелин Михайлов

    13 1 Отговор
    Гербавите тр 0ляги са на барикадата да бранят пеевски

    14:33 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бойко Българоубиец

    14 0 Отговор
    Май ще трябва да заминавам за барцелона 😕😬😭

    14:35 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня с коня

    9 0 Отговор
    Карайте го тоя към Диарбакър заедно с прасето и Мюмюна.

    14:37 22.10.2026

  • 27 Политически натиск от ДПС

    9 1 Отговор
    ДПС се опитва да използва влиянието си, за да насочва конкретна прокурорска проверка, да предопределя резултата ѝ или да оказва натиск върху разследващите органи.

    14:37 22.10.2026

  • 28 Делян Славчев Пеевски

    4 6 Отговор
    В градчето Белица - "Аз може да съм откраднал от държавата и Българския народ 1.7 млрд.- Булгартабак ,КТБ ,Лафка , но лицето Румен Георгиев Радев с 4 негови служебни правителства и настоящето ощети народа с 18 млрд. (10 пъти повече). Скоро пускам записите и документите в публичното пространство"

    14:38 22.10.2026

  • 29 Имаме проблем

    7 2 Отговор
    Намеса в независимостта на прокуратурата или опит да се диктува изходът от проверката от страна на Пеевски — това вече е сериозен проблем.

    14:38 22.10.2026

  • 30 ДПС са вредни за България

    10 1 Отговор
    Не е ли това опит за политически натиск върху прокуратурата? ДПС вече излиза с обвинения и настоява за проверки, преди обществото да е видяло всички факти по случая. Главният прокурор не бива да бъде инструмент в ръцете на нито една политическа партия! Ако има данни за престъпление или незаконен натиск, нека компетентните органи ги проверят независимо, без политически диктовки и без предварително обявени виновни и невинни. Законът трябва да е еднакъв за всички — и за Ревански, и за тези, които днес се втурват да го защитават. Прокуратурата трябва да служи на закона, а не на партийните интереси!

    Коментиран от #41

    14:39 22.10.2026

  • 31 оня с коня

    7 1 Отговор
    А кмето на Банкя кога?

    14:39 22.10.2026

  • 32 Мишел

    4 12 Отговор
    Премиера Румен Радев избран предимно с купени гласове в ромските гета и махали и манипулации с машинното гласуване и соц.носталгици се страхува кошмарно от протести. Радев е с лабилна психика ,безскрупулен и олигарсите зад него няма да позволят да подаде оставка а ще изпрати тежка жандармерия и полиция срещу протестиращите. Това ще изкара между 700 хиляди по улиците на София и градове и села в България. Радев ще бъде арестуван и обвинен за корупция в особено големи размери.

    Коментиран от #42, #45, #56

    14:39 22.10.2026

  • 33 Питам само?!

    7 0 Отговор
    Тези отглонявани средства да не са отивали за полетите на Пеевски до Дубай?
    Защо при ареста, Пеевски беше оставен да прегръща арестувания, може да го е заплашил да помни кой кой е и да внимава. Голяма грешка на полицията, може да са обменили информация.

    14:42 22.10.2026

  • 34 Страхотна новина

    2 1 Отговор
    Моме, новина щеше да бъде, ако го бяха завели с трамвая!
    Къде е йотова?

    Коментиран от #40

    14:42 22.10.2026

  • 35 Истината

    3 8 Отговор
    В момента се връща най-тежкият комунизъм! Какво стана с “кошницата с грижа“? Българите обедняват, всеки ден им източват парите, а управляващите продължават да се оправдават. Вдигнаха ви винетни такси с 30% ,ток, вода ( 5 евро кубик),горива 40% над реалната стойност ,застраховки,лихви по бързи кредити на 500% ,стоки от първа необходимост.
    Радев направи толкова бeли. Държавата върви към гръцкия сценарий и дългова cпирала - не знам как следващите управления ще се справят с дълговете, които натрупаха. Прocто ще се закрие държавата.

    Коментиран от #37

    14:42 22.10.2026

  • 36 оня с коня

    2 8 Отговор
    Да знаете...Снощи лидера на партия ГЕРБ в живо включване от сайта на партията си обяви че е изискал справка от шефа на БНБ Димитър Костов и изтеглените заеми от България за 5 месеца откакто управлява Румен Радев не са 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв) както каза Корнелия Нинова а 9.6 млрд.евро ( 19 млрд.лв) от които Българският народ не е видял нищо от тези заеми. Борисов предупреждава че догодина държавата изпада в Гръцки сценарий - разпродаване на държавна собственост и обезценяване на спестявания. Препоръчва да ги запазим като инвестираме в недвижими имоти и никога в Държавни ценни книжа защото при Радев държавата изпада във фалит догодина. Изгледайте видеото в страницата на партия ГЕРБ

    Коментиран от #53, #54, #55, #58, #59, #61

    14:45 22.10.2026

  • 37 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Истината":

    Бойко я закри още преди години.Сега ще му сърбаш попарата.И не Радев е виновен за това а всичката крадлива сГан преди него! А ти си вярвай в каквото искаш.99,9% от Българите знаем кой е виновен и за кражбите и за обедняването.

    Коментиран от #48

    14:46 22.10.2026

  • 38 Тоя

    11 0 Отговор
    е ясен , но гербавите кметове са далеч над него !

    14:46 22.10.2026

  • 39 Там

    3 0 Отговор
    да си остане

    14:46 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 по-вредни от ДПС

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "ДПС са вредни за България":

    са само гласоподавателите им. ДАли ако изчезнат гласоподавателите няма да изчезне и дпс?

    Коментиран от #43

    14:47 22.10.2026

  • 42 СоважБейби

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Вярваш ли си?!

    14:48 22.10.2026

  • 43 абе, да

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "по-вредни от ДПС":

    Знаеш ли колко хора от селата, в които няма нито училища, нито детски градини, нито магазин, нито работа, са принудени да гласуват за ДПС? Принудени в буквалния смисъл. В малките села се гласува с бюлетини и всичко се знае. Дръзнеш ли да не подкрепиш дерибеите не чакай дърва за зимата, нито каквато и да било административна услуга. По-голямата част от българското население живее във феодални имения - Бог високо, цар далеко и помощ няма отникъде. Затова младите бягат в големите градове, не защото много им се иска да се натъпчат в кокошарника и да работят само за да си платят наема.

    Коментиран от #46, #47, #52

    14:53 22.10.2026

  • 44 кмета на врани кон ОМУРТАК

    4 0 Отговор
    ПЕЕВСКИ ИМА И ВЪВ ТЪРГОВИЩЕ хора които му преерат парите =до кауфлант построиха пет магазина ,накогоса и каде отиват наемите

    14:58 22.10.2026

  • 45 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    32 много добре си написал всичко тук да радев и червените олигарси заграбиха власт институции а президенството го имат като бащиния с Йотова а виждам че закони за тези двамата няма Със мадуровките радев смята че съвсем се е подсигурил хахаха саботажи невиждани срещу държавата ни от радевите служебници и прибират пари за това и пак са безнаказани България е европейска парламентарна държава незнам кой е излъгал месията че ще векува хахахахаха

    14:59 22.10.2026

  • 46 да отиват в лубимата им турция

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "абе, да":

    там ще имат училища и детски градини. Най-големите турски патриоти са български граждани. Постоянно обесняват колко е хубаво в турция. Да отиват там. И за тях по-добре, и за нас

    15:00 22.10.2026

  • 47 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "абе, да":

    43 ахмед доган никъде не се споменава отявлен крадец е радев защо не го арестува С политически репресии докъде ще е радевото

    15:00 22.10.2026

  • 48 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Тези лъжи ги разнасяш тук защото е удобно ама малоумниците се събудиха от 2020 г кой руши кой лъже кой сее омраза разделение кой саботира и назначава партийки с цел заграбване на властта кой се крие в президенството сега къде ще се скрие и червените олигарси зад него няма да му помогнат България не е бащиния на никакви месии

    Коментиран от #49

    15:03 22.10.2026

  • 49 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    Името му е едно:Бойко БорисOFF.Този дето окраде България и свали стандарта на Българите само и само да обърне крадените левове в евро.

    15:09 22.10.2026

  • 50 Абе

    3 0 Отговор
    Коледа подранява. За пръв път в целия си живот виждам Пеевски да изглежда притеснен. Не злобея, просто констатирам. Няма го онзи мистериозен субект, който се движи с повече охрана от Тръмп, не дава интервюта и не можеш да видиш лицето му по медиите. Няма го онзи, на когото беше забранено да се споменава името, и ако някой журналист решеше, че може да ровичка нещо, което не бива, той отлиташе от медията, на която принадлежеше, независимо коя беше тя.
    Сега момчето, на което беше забранено да се споменава името, е на терен. Пред общината. На стълбите. Изглежда така, сякаш е обикновен човек. Това го прави слаб. Силният Пеевски съществуваше като магнитно поле – не можеш да го видиш, но нещата се подреждат така, както той повелява.
    Днес лейтенантите му, наричани за по-демократично кметове, горят като сухи пръчки. На Пеевски му се налага да говори пламенно в тяхна защита. Слабост! Слабост! Слабост!

    15:13 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Стига с тая мантра

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "абе, да":

    И като ласуват за ДПС имат ли детски градини,работа,магазини?!Да не би Прасето и такива кметове като тоя,на Белица,на Сунурларе или където и да било са направили нещо за тях?!Направили са за себе си.Така,че не оправдавай неграмотността и глупостта с мантрата за феодализма и комунизма.Сами са си виновни за избора.

    15:14 22.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абе

    3 0 Отговор
    Доспатска фирма е мишена на ГДБОП и в двете акции: Какво свързва Сунгурларе, Белица и милионите на „Вера Строй“?
    "Вера строй" е в центъра на вниманието след ареста на пеевския прислужник Ревански. Над 80 млн. евро от обществени поръчки. 11 млн. еврофондове. Успеваемост: 90% · 99 от 110 процедури

    15:29 22.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Реалист

    1 0 Отговор
    Ментата кога ?

    15:43 22.10.2026

  • 61 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Всеки да инвестира в къщи в Барселона и кюлчета в спалнята.А ако може да изнесе кеш със самолет за Дубай най добре.Вярвайте на тоя без коня,че догодина Радев ще ви открадне парите.Няма да мине Боко дето върна България 200 одини назад.

    15:46 22.10.2026