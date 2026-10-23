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Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста

Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста

23 Октомври, 2026 03:51 426 1

  • димитър гавазов-
  • радослав ревански-
  • търговия с влияние-
  • окръжен съд бургас-
  • гдбоп

Окръжният съд в Бургас наложи на Димитър Гавазов и Радослав Ревански най-тежката мярка за неотклонение. Двамата са обвиняеми за престъпен сговор с цел търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас остави в ареста кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. На двамата е наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Гавазов и Ревански бяха доведени под конвой около 17:30 часа. Те са задържани при специализирани операции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Обвинение за престъпен сговор

Окръжната прокуратура в Бургас привлече двамата кметове към наказателна отговорност за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Обвинението е по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс.

По същото дело обвиняем е и Христо Широков, областен председател на „ДПС - Ново начало“-Бургас. Според прокуратурата тримата са се сговорили на територията на община Сунгурларе в началото на 2024 г., като предполагаемата престъпна дейност е продължила до 20 октомври 2026 г.

Широков е с мярка „домашен арест“ по друго наказателно производство, свързано с разследване за престъпления във ВиК - Бургас.

Протест пред Съдебната палата

Служители на общинската администрация в Сунгурларе, както и жители на общините Сунгурларе, Белица, Айтос, Ямбол, Якоруда и Сливен, се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на Димитър Гавазов.

„Арестите са политически“, заявиха участници в събирането.

След обявяването на съдебното решение граждани заобиколиха служебния автомобил, с който Гавазов и Ревански бяха отведени към следствения арест, за да изразят недоволството си.

Обвиненията срещу двамата кметове са твърдения на прокуратурата и не представляват доказана вина. Разследването продължава.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg, vesti.bg


Бургас / България
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  • 1 А този

    2 0 Отговор
    Кърджалийския защо го пуснаха. Заради подкрепата на неговите съпартийци ( съучастници ).
    Нагли хора - защото бил турчин не бил виновен.
    Нахалството няма граници. И на всичко отгоре тези ни управляват.

    04:05 23.10.2026