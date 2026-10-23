Проверките срещу кмета на Кърджали - втори ден

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в Районното управление на МВР и освободен след няколко часа. Той е и заместник-председател на ДПС. По данни на МВР, цитирани от NOVA, причината е проверка, по която кметът дълго време не се е явявал. БНТ представи случая като даване на обяснения, а не като задържане.

Полицаи са дошли в кабинета на Мюмюн в общината между 9:30 и 10:00 часа. По думите му първоначално му е било съобщено, че ще бъде задържан, но след това той е бил отведен в дома си, където е извършен обиск. Кметът заяви, че при претърсването не е открито нищо. След това е бил отведен в районното управление.

Проверката е по сигнал на бивша служителка

От думите на Мюмюн стана ясно, че проверката е свързана със сигнал на бивша служителка на общината. Тя е била дисциплинарно уволнена преди две години и твърди, че върху нея е оказван натиск да напусне работа.

Случаят е преминал през две съдебни инстанции, които са се произнесли в полза на общината. По същата проверка преди няколко седмици са били разпитани заместник-кметът на Кърджали и общинският секретар. На този етап няма данни срещу Мюмюн да е повдигнато обвинение.

Около 13:30 часа кметът напусна сградата на полицията, където беше посрещнат от депутати, кметове, общински служители и симпатизанти на ДПС. След освобождаването си той определи действията като репресия и натиск.

ДПС и правителството с различни версии

„Не съм издирван престъпник и не се укривам“, заяви Ерол Мюмюн след разпита.

Случаят предизвика напрежение в Кърджали. Представители на ДПС заявиха, че действията срещу кметовете на партията са избирателни и политически мотивирани. Депутатът Айтен Сабри попита защо проверките засягат именно кметове на ДПС и направи сравнение с „втори възродителен процес“.

Премиерът Румен Радев отхвърли това твърдение. Той заяви, че институциите действат по сигнали и данни за корупция, а не заради етническата или партийната принадлежност на проверяваните лица.

„Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция“, заяви Румен Радев.

По информацията, цитирана от NOVA, между отвеждането на Мюмюн и арестите на кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов няма установена връзка.

Предишна проверка в общината

След разпита Мюмюн припомни, че преди няколко месеца също е бил отвеждан в полицията. Тогава проверката е била свързана с обществена поръчка за изграждането на приют за кучета в Кърджали. Публично обявени резултати от тази проверка няма.

След освобождаването си Ерол Мюмюн се е върнал на работа в общината. Той заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си. Какъв ще бъде резултатът от новата проверка, все още не е съобщено.

Източници: nova.bg, bntnews.bg