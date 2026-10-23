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Проверките срещу кмета на Кърджали - втори ден

Проверките срещу кмета на Кърджали - втори ден

23 Октомври, 2026 08:44 650 7

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  • мвр-
  • полицейска проверка

Ерол Мюмюн е бил отведен в полицията по проверка, свързана със сигнал на бивша общинска служителка. ДПС определи действията като репресия, а премиерът Румен Радев ги свърза със сигнали за корупция

Проверките срещу кмета на Кърджали - втори ден - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в Районното управление на МВР и освободен след няколко часа. Той е и заместник-председател на ДПС. По данни на МВР, цитирани от NOVA, причината е проверка, по която кметът дълго време не се е явявал. БНТ представи случая като даване на обяснения, а не като задържане.

Полицаи са дошли в кабинета на Мюмюн в общината между 9:30 и 10:00 часа. По думите му първоначално му е било съобщено, че ще бъде задържан, но след това той е бил отведен в дома си, където е извършен обиск. Кметът заяви, че при претърсването не е открито нищо. След това е бил отведен в районното управление.

Проверката е по сигнал на бивша служителка

От думите на Мюмюн стана ясно, че проверката е свързана със сигнал на бивша служителка на общината. Тя е била дисциплинарно уволнена преди две години и твърди, че върху нея е оказван натиск да напусне работа.

Случаят е преминал през две съдебни инстанции, които са се произнесли в полза на общината. По същата проверка преди няколко седмици са били разпитани заместник-кметът на Кърджали и общинският секретар. На този етап няма данни срещу Мюмюн да е повдигнато обвинение.

Около 13:30 часа кметът напусна сградата на полицията, където беше посрещнат от депутати, кметове, общински служители и симпатизанти на ДПС. След освобождаването си той определи действията като репресия и натиск.

„Не съм издирван престъпник и не се укривам“, заяви Ерол Мюмюн след разпита.

ДПС и правителството с различни версии

Случаят предизвика напрежение в Кърджали. Представители на ДПС заявиха, че действията срещу кметовете на партията са избирателни и политически мотивирани. Депутатът Айтен Сабри попита защо проверките засягат именно кметове на ДПС и направи сравнение с „втори възродителен процес“.

Премиерът Румен Радев отхвърли това твърдение. Той заяви, че институциите действат по сигнали и данни за корупция, а не заради етническата или партийната принадлежност на проверяваните лица.

„Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция“, заяви Румен Радев.

По информацията, цитирана от NOVA, между отвеждането на Мюмюн и арестите на кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов няма установена връзка.

Предишна проверка в общината

След разпита Мюмюн припомни, че преди няколко месеца също е бил отвеждан в полицията. Тогава проверката е била свързана с обществена поръчка за изграждането на приют за кучета в Кърджали. Публично обявени резултати от тази проверка няма.

След освобождаването си Ерол Мюмюн се е върнал на работа в общината. Той заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си. Какъв ще бъде резултатът от новата проверка, все още не е съобщено.

Източници: nova.bg, bntnews.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ново начало

    2 1 Отговор
    Всеки селски кмет, със самолет.

    08:48 23.10.2026

  • 2 ВСЕКА КРУШКА С ДРЪЖКА

    6 5 Отговор
    ТОЗИ МЮМЮН 100% ИМА ЗА КАКВО ДА ЛЕЖИ........!

    08:48 23.10.2026

  • 3 съдията Дред

    7 1 Отговор
    Само за муцуната му давам пет години , дори и една стотинка да не е откраднал !!

    08:52 23.10.2026

  • 4 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Радев връща възродителния процес . Кмета на Варна е на свобода след стотици престъпления .

    Коментиран от #6

    09:05 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А някакви лоши

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    новини има ли?

    Коментиран от #7

    09:13 23.10.2026

  • 7 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "А някакви лоши":

    Има лоши новини за Евродепутатите,ще бъдат арестувани и предявени обвинения още на летището като се върнат от Брюксел.

    09:24 23.10.2026