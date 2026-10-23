Проверките срещу кмета на Кърджали - втори ден

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в Районното управление на МВР и освободен след няколко часа. Той е и заместник-председател на ДПС. По данни на МВР, цитирани от NOVA, причината е проверка, по която кметът дълго време не се е явявал. БНТ представи случая като даване на обяснения, а не като задържане.
Полицаи са дошли в кабинета на Мюмюн в общината между 9:30 и 10:00 часа. По думите му първоначално му е било съобщено, че ще бъде задържан, но след това той е бил отведен в дома си, където е извършен обиск. Кметът заяви, че при претърсването не е открито нищо. След това е бил отведен в районното управление.
Проверката е по сигнал на бивша служителка
От думите на Мюмюн стана ясно, че проверката е свързана със сигнал на бивша служителка на общината. Тя е била дисциплинарно уволнена преди две години и твърди, че върху нея е оказван натиск да напусне работа.
Случаят е преминал през две съдебни инстанции, които са се произнесли в полза на общината. По същата проверка преди няколко седмици са били разпитани заместник-кметът на Кърджали и общинският секретар. На този етап няма данни срещу Мюмюн да е повдигнато обвинение.
Около 13:30 часа кметът напусна сградата на полицията, където беше посрещнат от депутати, кметове, общински служители и симпатизанти на ДПС. След освобождаването си той определи действията като репресия и натиск.„Не съм издирван престъпник и не се укривам“, заяви Ерол Мюмюн след разпита.
ДПС и правителството с различни версии
Случаят предизвика напрежение в Кърджали. Представители на ДПС заявиха, че действията срещу кметовете на партията са избирателни и политически мотивирани. Депутатът Айтен Сабри попита защо проверките засягат именно кметове на ДПС и направи сравнение с „втори възродителен процес“.
Премиерът Румен Радев отхвърли това твърдение. Той заяви, че институциите действат по сигнали и данни за корупция, а не заради етническата или партийната принадлежност на проверяваните лица.„Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция“, заяви Румен Радев.
По информацията, цитирана от NOVA, между отвеждането на Мюмюн и арестите на кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов няма установена връзка.
Предишна проверка в общината
След разпита Мюмюн припомни, че преди няколко месеца също е бил отвеждан в полицията. Тогава проверката е била свързана с обществена поръчка за изграждането на приют за кучета в Кърджали. Публично обявени резултати от тази проверка няма.
След освобождаването си Ерол Мюмюн се е върнал на работа в общината. Той заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си. Какъв ще бъде резултатът от новата проверка, все още не е съобщено.
Източници: nova.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ново начало
08:48 23.10.2026
2 ВСЕКА КРУШКА С ДРЪЖКА
08:48 23.10.2026
3 съдията Дред
08:52 23.10.2026
4 Бай Араб
Коментиран от #6
09:05 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А някакви лоши
До коментар #4 от "Бай Араб":новини има ли?
Коментиран от #7
09:13 23.10.2026
7 Бай Араб
До коментар #6 от "А някакви лоши":Има лоши новини за Евродепутатите,ще бъдат арестувани и предявени обвинения още на летището като се върнат от Брюксел.
09:24 23.10.2026