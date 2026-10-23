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ГДБОП разби организирана престъпна група за контрабанда на стоки от Турция

ГДБОП разби организирана престъпна група за контрабанда на стоки от Турция

23 Октомври, 2026 11:12 814 4

  • гдбоп-
  • организирана престъпна група-
  • контрабанда-
  • стоки-
  • турция

В хода на разследването е установено, че за период от две години са реализирани доходи от поръчки за над милион евро

ГДБОП разби организирана престъпна група за контрабанда на стоки от Турция - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира дейността на организирана престъпна група, извършваща контрабанда на стоки от Турция и последваща продажба в страната по начин, целящ избягване плащане на данъци. Това съобщиха от дирекцията на фейсбук страницата си, цитирани от БТА.

Акцията е проведена на 20 октомври, арестувани са четирима мъже, на възраст между 32 и 49 години, без предишни криминални регистрации. На трима от тях прокуратурата е повдигнала обвинения.

В хода на разследването е установено, че за период от две години са реализирани доходи от поръчки за над милион евро. Внасяните стоки са - парфюми и дрехи, имитации на известни търговски марки. Продажбата им на територията на страната се е осъществявала посредством собствен сайт и куриерска фирма. На интернет платформата артикулите са рекламирани с изображения на оригинални продукти на занижени цени, с което се въвеждат в заблуда потребителите, отбелязват от ГДБОП.

При действията на полицията са иззети 223 кашони с парфюми, 110 чувала с имитираща конфекция и над 10 000 евро в брой. Наличните артикули са близо 5000 броя.

БТА припомня, че преди дни от ГДБОП преустановиха дейността на организирана престъпна група за онлайн финансови измами и на четири колцентъра в страната, чрез които са извършвани обаждания към граждани на различни страни на ЕС. Нанесената финансова щета до момента е оценена на 600 000 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ ОТ 2 ГОДИНИ ГИ РАЗРАБОТВАТ, КАК ТОЧНО РЕШИХА ЧЕ МАЛКО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ Е ВРЕМЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ. НАМИРИСВА МИ НА ПОЛИТИКА !!!!!!!!

    11:37 23.10.2026

  • 2 Буко Баламата

    1 0 Отговор
    Браво.И сега милиционери ще почнат да я продават тази стока.

    11:47 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нищо хубаво не идва от турция

    1 0 Отговор
    или ше е зарзават с пестициди, или херца, или някви ислямисти

    12:48 23.10.2026