ГДБОП разби организирана престъпна група за контрабанда на стоки от Турция

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира дейността на организирана престъпна група, извършваща контрабанда на стоки от Турция и последваща продажба в страната по начин, целящ избягване плащане на данъци. Това съобщиха от дирекцията на фейсбук страницата си, цитирани от БТА.

Акцията е проведена на 20 октомври, арестувани са четирима мъже, на възраст между 32 и 49 години, без предишни криминални регистрации. На трима от тях прокуратурата е повдигнала обвинения.

В хода на разследването е установено, че за период от две години са реализирани доходи от поръчки за над милион евро. Внасяните стоки са - парфюми и дрехи, имитации на известни търговски марки. Продажбата им на територията на страната се е осъществявала посредством собствен сайт и куриерска фирма. На интернет платформата артикулите са рекламирани с изображения на оригинални продукти на занижени цени, с което се въвеждат в заблуда потребителите, отбелязват от ГДБОП.

При действията на полицията са иззети 223 кашони с парфюми, 110 чувала с имитираща конфекция и над 10 000 евро в брой. Наличните артикули са близо 5000 броя.

БТА припомня, че преди дни от ГДБОП преустановиха дейността на организирана престъпна група за онлайн финансови измами и на четири колцентъра в страната, чрез които са извършвани обаждания към граждани на различни страни на ЕС. Нанесената финансова щета до момента е оценена на 600 000 евро.