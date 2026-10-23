Соня Колтуклиева: Благодаря на Бог, че ме остави жива

„Благодаря на Бог, че ме остави жива!“ Това написа Соня Колтуклиева от болница „Света София“ след сблъсъка със служител на Националната служба за охрана пред централата на „Прогресивна България“ в София.
Журналистката съобщава, че е по-добре благодарение на обезболяващите медикаменти, но има силно главоболие и болки в рамото. Лекарите обсъждат дали да бъде извършена операция на лявото ѝ рамо или да се приложи консервативно лечение. По думите ѝ все още няма окончателни резултати от изследванията на вътрешните органи.
Колтуклиева е била прегледана във Военномедицинската академия след падането. Предстои след около четири-пет седмици да бъде направен контролен скенер заради възможни скрити увреждания, съобщава тя, цитирана от „Труд“ и БНР.
Как е станал инцидентът
Случаят се разигра, след като Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателката на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката отвори вратата на автомобила, в който се намирала Доцова, а при последвалата намеса на служител на НСО е била избутана и е паднала по гръб на тротоара. Кадри от инцидента бяха разпространени публично.
„Следващият ми спомен е, че лежа на земята и ме боли главата, и ми се повръща, и много, много ме боли рамото“, разказва Колтуклиева пред БНР. Тя заявява още, че не е приела извинението на Михаела Доцова, която е отишла да разговаря с нея след случилото се.
Служителят е задържан
Служителят на НСО Мартин Варадинов се е явил доброволно във Военната прокуратура и е дал показания. След това е бил изведен с белезници от сградата. По случая е образувано досъдебно производство. Към момента няма данни за повдигнато обвинение или за окончателна правна квалификация на действията му.
Ръководството на НСО е разпоредило проверка. Президентът Илияна Йотова определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна, а Михаела Доцова заяви, че е изразила дълбокото си съжаление за случилото се и че не може да указва на охранителите как да изпълняват задълженията си.
Колтуклиева определи случилото се като „брутално“ и заяви, че кожената ѝ барета я е предпазила при падането на тротоара. Тя благодари на хората, които са ѝ помогнали след инцидента, и посочи, че ще се върне към работата си след възстановяването.
Източници: nova.bg, bnrnews.bg, trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:09 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 водевили БГ
14:10 23.10.2026
5 Софиянец
Коментиран от #13, #41
14:11 23.10.2026
6 бай Митко
Коментиран от #60
14:11 23.10.2026
7 Смях
14:12 23.10.2026
8 Пожелание
14:12 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
14:14 23.10.2026
13 честен ционист
До коментар #5 от "Софиянец":От тази случка печели най много Радев като сложи комуниста Проданов за Председател на НС.
14:15 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Поредното
14:15 23.10.2026
16 малко и е
14:16 23.10.2026
17 Доктор
14:17 23.10.2026
18 Коментар
14:18 23.10.2026
19 Георги
14:18 23.10.2026
20 Такива
Коментиран от #74
14:18 23.10.2026
21 Аа мисирката
14:18 23.10.2026
22 Менков
14:18 23.10.2026
23 Наистина е отврат
До коментар #10 от "Иво":и тръгнала да се вре без права и джуки на всичкото отгоре
Както винаги нахална
14:19 23.10.2026
24 Обикновен
До коментар #11 от "1488":"Случаен минувач" отиваш до кварталния магазин за яйца.... ;-)
И стои и снима, не й помага, но вика "какво направихте" възмутено :-))))
14:20 23.10.2026
25 ДрайвингПлежър
Коментиран от #34
14:20 23.10.2026
26 РАК
В демокрациите за, които лелеят журналистите за подобно нарушение за привилата за охрана води до вечна забрана(черни списъци за достъп) за посещение на охранявани правителствени обекти и събития.
По закон охраната има право да действа в такава ситуация многократно по брутално.
Коментиран от #37
14:20 23.10.2026
27 жик так
Коментиран от #30
14:21 23.10.2026
28 Тцтц
14:22 23.10.2026
29 Красимир
14:23 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Каквото търсила намерила
14:26 23.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ДрайвингПлежър
До коментар #26 от "РАК":Ама тя дори не е показала журналистическа карта - просто е нахълтала.
Аз съм никой, ама ако ми влезе така в колата ще я изхвърля, какво да говорим въобще за Председател на НС.
Ами ако и беше платено да извърши терористичен акт?
14:28 23.10.2026
38 ББ о Банкя
14:30 23.10.2026
39 Мнение
14:31 23.10.2026
40 Поне Соня
Ама изглежда че и телефона не стиска, нито пък чантата "с последни сили" както коментираха някои.
14:32 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "АМИ АКО БЕШИ В":Ами ако беше в браДски иSSраел, 🤔❓
14:33 23.10.2026
43 Соня Васи
Коментиран от #56, #62
14:33 23.10.2026
44 Реалист
14:39 23.10.2026
45 Веско съседа
14:40 23.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Граматик
14:42 23.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Значи клипа го видяхме
14:50 23.10.2026
54 Рамбо 18
Важното е, че не е позволил на някаква си лелка да продължи към клиента. А дали зоната е имала достатъчен брой охранители за да покриват дупките - не се знае. Всеки се мота с охрана където си иска и после: "ама ко стана ... "
14:50 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Георги
До коментар #43 от "Соня Васи":няма такъв. Всъщност разликата със запада е, че в подобните случаи журналистката е/щеше да бъде арестувана с повдигнати обвинения и на 90%+ осъдена. Техните служби биха и са реагирали идентично на служителя от снощи. Първата им работа, ако няма директна заплаха, а само нарушение на периметъра е да избутат нарушителя със сила.
14:53 23.10.2026
57 Гост
14:54 23.10.2026
58 Наблюдател
14:54 23.10.2026
59 Хохо Бохо
Коментиран от #70
14:54 23.10.2026
60 Петър
До коментар #6 от "бай Митко":Бай Митко,в грешка си! Абстрахирам се от обстоятелството,че става въпрос за С. Колтуклиева.
Охраната допуска външно лице до охраняваният автомобил. Второ - да отвори вратата на колата.... Трето, да снима с телефона....А,ако не беше телефон,а нещо друго по безобидно?М???
Коментиран от #67
14:55 23.10.2026
61 Петров
14:56 23.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ШЕФА
15:00 23.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Старо
15:04 23.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Петров
До коментар #60 от "Петър":Е не по врата,а по шия! Същото го имам предвид
15:09 23.10.2026
68 Петрич
15:13 23.10.2026
69 Дани
15:14 23.10.2026
70 Анонимен
До коментар #59 от "Хохо Бохо":СОНЯ НИЩО НЕ Е ОТВАРЯЛА ИМА ВИДЕО РАДЕВИТЕ ЛЪЖЦИ ПЛЪЗНАЛИ ДА ЗАЩИТАВАТЕ ГМУТРЕНСКИГЕ РАДЕВИ Х
15:14 23.10.2026
71 Неймар да Силва Сантос Жуниор
15:22 23.10.2026
72 Държава няма
15:22 23.10.2026
73 Анджо
15:22 23.10.2026
74 Кой
До коментар #20 от "Такива":Някой помни ли навремето един журналист ( умишлено не го споменавам) като ,,нахлу" в съдебната палата ли беше,че не помня, как охранителя го изкара за яката и му наби един шут отзад. Някои журналя имат къса памет,но все някога историите се повтарят.
15:28 23.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гошо
15:33 23.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Факт
15:42 23.10.2026
80 Ехааааааа
15:47 23.10.2026
81 Кулкутлиева да я вземат във народния
15:50 23.10.2026
82 Още факти
15:50 23.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Д.Паскалев
Но възниква един съвсем логичен въпрос: защо не проявяваше същата настойчивост и смелост, когато трябваше да задава неудобни въпроси на Пеевски? Например — как натрупа богатството си и по какъв начин се стигна до придобиването на имотите на Доган в толкова кратък срок?
Журналистиката не е театрална постановка с предварително разпределени роли, нито трибуна за избирателно възмущение. Истинската ѝ сила е в последователността, безпристрастността и смелостта да задаваш едни и същи неудобни въпроси на всички — независимо от властта, влиянието и политическите им покровители.
Защото, когато въпросите са остри само към едни, а към други настъпва удобно мълчание, това вече не прилича на принципна позиция, а на добре режисиран спектакъл.
15:56 23.10.2026
85 Поуйцай
15:57 23.10.2026