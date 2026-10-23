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Соня Колтуклиева: Благодаря на Бог, че ме остави жива

Соня Колтуклиева: Благодаря на Бог, че ме остави жива

23 Октомври, 2026 14:07 1 640 85

  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • военна прокуратура-
  • михаела доцова-
  • софия

Журналистката е в болница с фрактура на лявото рамо след сблъсъка със служител на НСО. Военната прокуратура разследва случая, а служителят е задържан

Соня Колтуклиева: Благодаря на Бог, че ме остави жива - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Благодаря на Бог, че ме остави жива!“ Това написа Соня Колтуклиева от болница „Света София“ след сблъсъка със служител на Националната служба за охрана пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Журналистката съобщава, че е по-добре благодарение на обезболяващите медикаменти, но има силно главоболие и болки в рамото. Лекарите обсъждат дали да бъде извършена операция на лявото ѝ рамо или да се приложи консервативно лечение. По думите ѝ все още няма окончателни резултати от изследванията на вътрешните органи.

Колтуклиева е била прегледана във Военномедицинската академия след падането. Предстои след около четири-пет седмици да бъде направен контролен скенер заради възможни скрити увреждания, съобщава тя, цитирана от „Труд“ и БНР.

Как е станал инцидентът

Случаят се разигра, след като Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателката на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката отвори вратата на автомобила, в който се намирала Доцова, а при последвалата намеса на служител на НСО е била избутана и е паднала по гръб на тротоара. Кадри от инцидента бяха разпространени публично.

„Следващият ми спомен е, че лежа на земята и ме боли главата, и ми се повръща, и много, много ме боли рамото“, разказва Колтуклиева пред БНР. Тя заявява още, че не е приела извинението на Михаела Доцова, която е отишла да разговаря с нея след случилото се.

Служителят е задържан

Служителят на НСО Мартин Варадинов се е явил доброволно във Военната прокуратура и е дал показания. След това е бил изведен с белезници от сградата. По случая е образувано досъдебно производство. Към момента няма данни за повдигнато обвинение или за окончателна правна квалификация на действията му.

Ръководството на НСО е разпоредило проверка. Президентът Илияна Йотова определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна, а Михаела Доцова заяви, че е изразила дълбокото си съжаление за случилото се и че не може да указва на охранителите как да изпълняват задълженията си.

Колтуклиева определи случилото се като „брутално“ и заяви, че кожената ѝ барета я е предпазила при падането на тротоара. Тя благодари на хората, които са ѝ помогнали след инцидента, и посочи, че ще се върне към работата си след възстановяването.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, trud.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    78 5 Отговор
    На Боко да благодари.

    14:09 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 водевили БГ

    73 3 Отговор
    Табелката служебен абонамент си е точно на мястото.

    14:10 23.10.2026

  • 5 Софиянец

    155 3 Отговор
    Цялата родна "журналистика" в една снимка! - мисирка, участваща в евтина постановка, организирана от политици изритани от народа!

    Коментиран от #13, #41

    14:11 23.10.2026

  • 6 бай Митко

    136 8 Отговор
    Конкретният служител на НСО е действал в рамките на правомощията си и реакцията му е била съразмерна с действията на колтуклиева, която мисли, че всичко и е позволено! Служителят да бъде награден, тъй като е изпълнил дълга си!

    Коментиран от #60

    14:11 23.10.2026

  • 7 Смях

    113 7 Отговор
    Нямаше,как да не те остави жива, такова падане за дузпа, даже и Велизар Димитров не е правил! Мухаха

    14:12 23.10.2026

  • 8 Пожелание

    119 5 Отговор
    Няма такава гнусна журналистка като тази в целият свят. Трябваше да и сложат белезници ,и три дена да е в ареста

    14:12 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    100 6 Отговор
    Тая голяма актриса излезе, объркала си е професията! Шиши хубаво ли плаща за тези циркове?

    14:14 23.10.2026

  • 13 честен ционист

    2 34 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    От тази случка печели най много Радев като сложи комуниста Проданов за Председател на НС.

    14:15 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Поредното

    18 4 Отговор
    Доказателство , че няма божество

    14:15 23.10.2026

  • 16 малко и е

    56 5 Отговор
    не ми се мисли какво ще и се случи ако беше опитала при мен...браво на нсо

    14:16 23.10.2026

  • 17 Доктор

    66 4 Отговор
    Да се разследват докторите от ВМА,как са пропуснали фрактура на рамото.Слаба журналистка слаба актриса

    14:17 23.10.2026

  • 18 Коментар

    67 2 Отговор
    Снимката е много яка: "Служебен абонамент" - платила си е за тарикатлъка и се е паркирала.

    14:18 23.10.2026

  • 19 Георги

    29 3 Отговор
    аз пък смятам, че служителката на НСО трябва да понесе последствия. Как така, някой отворил вратата на кола в която се вози охранявано лице и в последствие опитвал да я издърпа от охраняваното лице, още се движи самостоятелно?

    14:18 23.10.2026

  • 20 Такива

    39 6 Отговор
    са рисковете на журналистическата професия на всякъде по света! Някъде ги бият, някъде направо ги убиват…..

    Коментиран от #74

    14:18 23.10.2026

  • 21 Аа мисирката

    62 2 Отговор
    От падането и цистит може да и открият .Жалко за момчето ,извади лош късмет.

    14:18 23.10.2026

  • 22 Менков

    75 5 Отговор
    Айде,нема нужда да се правиш на болна.Стара бабишкера,псевдо журналистка няма да получиш съжаление а само презрение.Никога не е късно да станеш за резил!

    14:18 23.10.2026

  • 23 Наистина е отврат

    72 3 Отговор

    До коментар #10 от "Иво":

    и тръгнала да се вре без права и джуки на всичкото отгоре
    Както винаги нахална

    14:19 23.10.2026

  • 24 Обикновен

    53 1 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    "Случаен минувач" отиваш до кварталния магазин за яйца.... ;-)
    И стои и снима, не й помага, но вика "какво направихте" възмутено :-))))

    14:20 23.10.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    34 3 Отговор
    Що ма... някой е стрелял по тебе или какво...

    Коментиран от #34

    14:20 23.10.2026

  • 26 РАК

    59 2 Отговор
    Журналистическата карта не е идулугенция за нарушаване закона и правилата.
    В демокрациите за, които лелеят журналистите за подобно нарушение за привилата за охрана води до вечна забрана(черни списъци за достъп) за посещение на охранявани правителствени обекти и събития.

    По закон охраната има право да действа в такава ситуация многократно по брутално.

    Коментиран от #37

    14:20 23.10.2026

  • 27 жик так

    65 1 Отговор
    Ами благодари на Бога щото ако беше в щатите щяха да са те гръмнали .

    Коментиран от #30

    14:21 23.10.2026

  • 28 Тцтц

    28 2 Отговор
    ако тази е успяла да се доближи и отвори вратата на автомобила атентатор щеше да застеля Доцова, оперативните на Нсо и да си тръгне без проблем

    14:22 23.10.2026

  • 29 Красимир

    45 0 Отговор
    Народна мъдрост: да би мирно седяло, не би чудо видяло.

    14:23 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Каквото търсила намерила

    46 0 Отговор
    Полегнала е Тодора - Да би мирно стояло, не би чудо видяло. Друг път пак да отваря вратите на колите.

    14:26 23.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДрайвингПлежър

    45 1 Отговор

    До коментар #26 от "РАК":

    Ама тя дори не е показала журналистическа карта - просто е нахълтала.
    Аз съм никой, ама ако ми влезе така в колата ще я изхвърля, какво да говорим въобще за Председател на НС.
    Ами ако и беше платено да извърши терористичен акт?

    14:28 23.10.2026

  • 38 ББ о Банкя

    40 1 Отговор
    Ще говоря с моя приятел Шиши да ни я даде за картотекиране във Витоша Бистрица. Някой трябва да пада за дузпите, които аз ще бия. Лекарите ми забраниха с това тегло и на тези години да се мятам по тревата.

    14:30 23.10.2026

  • 39 Мнение

    35 0 Отговор
    Не споменавай напусто името Божие. Крещеше истерично и агресивно на "ти", а сега олеле.

    14:31 23.10.2026

  • 40 Поне Соня

    19 0 Отговор
    Падна тази есен, дано да се е влюбила барабар с това.
    Ама изглежда че и телефона не стиска, нито пък чантата "с последни сили" както коментираха някои.

    14:32 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🦉🦉🦉🦉

    24 0 Отговор

    До коментар #30 от "АМИ АКО БЕШИ В":

    Ами ако беше в браДски иSSраел, 🤔❓

    14:33 23.10.2026

  • 43 Соня Васи

    2 26 Отговор
    Не знам защо говорите, че на Запад е щяла да бъде застреляна. Намерете ми един случай в който охраната да е застреляла някого.

    Коментиран от #56, #62

    14:33 23.10.2026

  • 44 Реалист

    43 3 Отговор
    След като изгледах клипа, според мен си е чиста проба провокация от наглата "журналистка", търсеща скандал и евтина медийна сензация, потъпквайки всякакви журналистически и човешки етики. Антуражът й който старателно снимаше всичко зад нея и после подвиквайки, крещейки и ескалираки във фалцет, води до извода че това са едни платени евтини корWi..... Еманация та на БеГе политиката и журналистиката. Нищо не се е променило от Алеко насам!

    14:39 23.10.2026

  • 45 Веско съседа

    42 0 Отговор
    Тази псевдо журналистка отдавна трябваше да са и взети акредитациите. Тя няма капка уважение,вика като последна простакеса. Жалко че е представител на журналистиката. Отвратителна и като човек,нечистоплътна,повярвайте ми!

    14:40 23.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Граматик

    26 0 Отговор
    „Каквото повикало, такова се обадило!“ Май оставка и за докторите от ВМА?! Ха ха ах!

    14:42 23.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Значи клипа го видяхме

    25 1 Отговор
    Няма как да се повреди така от едно падане. Не са я хвърлили от покрива на народното събрание. И като падна, лежеше като застреляна. Тя лежи, не помръдва, другите участници не и помагат, така сцената придобива трагизъм.

    14:50 23.10.2026

  • 54 Рамбо 18

    12 0 Отговор
    Тези от НСО да не са свръх човеци или AI за да преценят за 1/2 секунда 23 фактора и 43 възможности. Ако са били на обществено мероприятие, то вече се предполага, че охраната е "пробита".
    Важното е, че не е позволил на някаква си лелка да продължи към клиента. А дали зоната е имала достатъчен брой охранители за да покриват дупките - не се знае. Всеки се мота с охрана където си иска и после: "ама ко стана ... "

    14:50 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Георги

    19 0 Отговор

    До коментар #43 от "Соня Васи":

    няма такъв. Всъщност разликата със запада е, че в подобните случаи журналистката е/щеше да бъде арестувана с повдигнати обвинения и на 90%+ осъдена. Техните служби биха и са реагирали идентично на служителя от снощи. Първата им работа, ако няма директна заплаха, а само нарушение на периметъра е да избутат нарушителя със сила.

    14:53 23.10.2026

  • 57 Гост

    7 0 Отговор
    Много ни търпи Господ.

    14:54 23.10.2026

  • 58 Наблюдател

    14 0 Отговор
    В Щатите нямаше да я застрелят, щото нямаше да я допуснат. Достатъчно застреляни високопоставени имат, та редът е много строг. И пак пробиха дупка в ухото на Тръмп.

    14:54 23.10.2026

  • 59 Хохо Бохо

    17 1 Отговор
    Защо не е задържана за посегателство срещу републиката? Има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Трябва да се отчетат самопризнанията и за доброволно, целенасочено и обмислено отваряне вратата на автомобил със специален режим, в който е един от първите в държавата

    Коментиран от #70

    14:54 23.10.2026

  • 60 Петър

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "бай Митко":

    Бай Митко,в грешка си! Абстрахирам се от обстоятелството,че става въпрос за С. Колтуклиева.
    Охраната допуска външно лице до охраняваният автомобил. Второ - да отвори вратата на колата.... Трето, да снима с телефона....А,ако не беше телефон,а нещо друго по безобидно?М???

    Коментиран от #67

    14:55 23.10.2026

  • 61 Петров

    19 1 Отговор
    Благодари на НСО, защото ако си в САЩ,за такова деяние като твоето, което си позволи, щяха да те пратят на секундата на другия свят!

    14:56 23.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Много си грешен Господи,как можа да ни го причиниш ?

    15:00 23.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Старо

    6 1 Отговор
    Свлачище

    15:04 23.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Петров

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Петър":

    Е не по врата,а по шия! Същото го имам предвид

    15:09 23.10.2026

  • 68 Петрич

    9 0 Отговор
    И на БОГ не му се занимава с такива гниди

    15:13 23.10.2026

  • 69 Дани

    9 0 Отговор
    Калкутко всичко е исценировка от теб ти се просна а хжрата на тиквун щиши и петроханците т.е. от сглобката веднага ти се притехока на помощ и снимаха ли снимаха а ти държеше телефна с "болната" ръка и не го изпускаше ЕЙна дъти години си за оскар без натфиз АМА ПАЧКИТЕ КОИТО ТИ ДАДОХА ЗА СЛУЧКАТА СА ДОСТАТЪЧИ-а може би до живот А се в болница????

    15:14 23.10.2026

  • 70 Анонимен

    1 12 Отговор

    До коментар #59 от "Хохо Бохо":

    СОНЯ НИЩО НЕ Е ОТВАРЯЛА ИМА ВИДЕО РАДЕВИТЕ ЛЪЖЦИ ПЛЪЗНАЛИ ДА ЗАЩИТАВАТЕ ГМУТРЕНСКИГЕ РАДЕВИ Х

    15:14 23.10.2026

  • 71 Неймар да Силва Сантос Жуниор

    4 0 Отговор
    Докато не видим ВАР повторението от няколко ъгъла не може да свирим дузпа на какСоня

    15:22 23.10.2026

  • 72 Държава няма

    3 0 Отговор
    Един да плъдне публично в тая кочина и свинете го разкъсват.От мухата веднага се прави слон.

    15:22 23.10.2026

  • 73 Анджо

    8 0 Отговор
    По нагъл жур не съм виждал. Тая отвори със взлом вратата и набута светещ телефон в очите на председателя и накрая се радва че е останала жива. Живеем в такъв фалшив свят. Тая защо не попита председателя как се почуствала и дали е преживяла някакъв стрес.

    15:22 23.10.2026

  • 74 Кой

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Такива":

    Някой помни ли навремето един журналист ( умишлено не го споменавам) като ,,нахлу" в съдебната палата ли беше,че не помня, как охранителя го изкара за яката и му наби един шут отзад. Някои журналя имат къса памет,но все някога историите се повтарят.

    15:28 23.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гошо

    3 0 Отговор
    Да то се знае при кой е на хранилка тая Бай Га..ьоб

    15:33 23.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Факт

    1 0 Отговор
    Нещо като жълт картон, после ....

    15:42 23.10.2026

  • 80 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    На кадрите разпространени във интернет се вижда наглото поведение на тая журналистка !!!! Отваря вратата и направо изкрещя и заповяда на на председателката на народното събрание да дава интервю или.......и тогава гарда я избута и журналистката направо се строполи на земята и не мръдна все едно е умряла .....заучено и изиграно майсторски това положение !!!!!! Жалко е че всички обвиняват гарда и НСО и за нула време излезе есичко от биографията на гарда , докато за други дела се точи със години за престъпниците !!!!! ВСИЧКО Е ТЕАТЪР И НАГЛАСЕНО !!!!!!

    15:47 23.10.2026

  • 81 Кулкутлиева да я вземат във народния

    3 0 Отговор
    Театър без конкурс и изпит ! Готова е за заслужил артист на годината ! Мръсен парцал , гаден и подъл журналист !

    15:50 23.10.2026

  • 82 Още факти

    1 0 Отговор
    Израел доказа, че телефона може и да убива, а тази не го изпусна, можеше и да се взриви!

    15:50 23.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Д.Паскалев

    0 0 Отговор
    Артистката Соня Кутуклиева сякаш играе в евтин политически театър на сглобката, а услужливите мисирки чинно пригласят от първия ред.

    Но възниква един съвсем логичен въпрос: защо не проявяваше същата настойчивост и смелост, когато трябваше да задава неудобни въпроси на Пеевски? Например — как натрупа богатството си и по какъв начин се стигна до придобиването на имотите на Доган в толкова кратък срок?

    Журналистиката не е театрална постановка с предварително разпределени роли, нито трибуна за избирателно възмущение. Истинската ѝ сила е в последователността, безпристрастността и смелостта да задаваш едни и същи неудобни въпроси на всички — независимо от властта, влиянието и политическите им покровители.

    Защото, когато въпросите са остри само към едни, а към други настъпва удобно мълчание, това вече не прилича на принципна позиция, а на добре режисиран спектакъл.

    15:56 23.10.2026

  • 85 Поуйцай

    1 0 Отговор
    Месото се издъни. Въобще тази мисирка не трябваше да бъде допусната до колата. Щом Доцоважсе качи, шофьорът трябваше да заключи вратите и да тръгне. Охранителя, който удари мисирката трябваше да стои до колата, докато тръгне, а той замина на някъде...после се върна и бутна мисирката.

    15:57 23.10.2026