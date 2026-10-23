Соня Колтуклиева: Благодаря на Бог, че ме остави жива

„Благодаря на Бог, че ме остави жива!“ Това написа Соня Колтуклиева от болница „Света София“ след сблъсъка със служител на Националната служба за охрана пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Журналистката съобщава, че е по-добре благодарение на обезболяващите медикаменти, но има силно главоболие и болки в рамото. Лекарите обсъждат дали да бъде извършена операция на лявото ѝ рамо или да се приложи консервативно лечение. По думите ѝ все още няма окончателни резултати от изследванията на вътрешните органи.

Колтуклиева е била прегледана във Военномедицинската академия след падането. Предстои след около четири-пет седмици да бъде направен контролен скенер заради възможни скрити увреждания, съобщава тя, цитирана от „Труд“ и БНР.

Как е станал инцидентът

Случаят се разигра, след като Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателката на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката отвори вратата на автомобила, в който се намирала Доцова, а при последвалата намеса на служител на НСО е била избутана и е паднала по гръб на тротоара. Кадри от инцидента бяха разпространени публично.

„Следващият ми спомен е, че лежа на земята и ме боли главата, и ми се повръща, и много, много ме боли рамото“, разказва Колтуклиева пред БНР. Тя заявява още, че не е приела извинението на Михаела Доцова, която е отишла да разговаря с нея след случилото се.

Служителят е задържан

Служителят на НСО Мартин Варадинов се е явил доброволно във Военната прокуратура и е дал показания. След това е бил изведен с белезници от сградата. По случая е образувано досъдебно производство. Към момента няма данни за повдигнато обвинение или за окончателна правна квалификация на действията му.

Ръководството на НСО е разпоредило проверка. Президентът Илияна Йотова определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна, а Михаела Доцова заяви, че е изразила дълбокото си съжаление за случилото се и че не може да указва на охранителите как да изпълняват задълженията си.

Колтуклиева определи случилото се като „брутално“ и заяви, че кожената ѝ барета я е предпазила при падането на тротоара. Тя благодари на хората, които са ѝ помогнали след инцидента, и посочи, че ще се върне към работата си след възстановяването.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, trud.bg