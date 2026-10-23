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Мъж е обвинен за убийство след побой в „Връбница“

Мъж е обвинен за убийство след побой в „Връбница“

23 Октомври, 2026 14:37 814 3

  • убийство-
  • връбница-
  • софийска градска прокуратура-
  • задържан-
  • обвинение

Софийската градска прокуратура твърди, че престъплението е извършено по особено мъчителен начин. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Мъж е обвинен за убийство след побой в „Връбница“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е обвинен за убийство след побой в столичния квартал „Връбница“. Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинение за престъпление, извършено по особено мъчителен начин, и е постановила задържането му за срок до 72 часа.

Според разследването около 02:30 часа на 21 октомври обвиняемият Г. Д. е нанесъл множество удари по главата и тялото на друг мъж. Пострадалият е починал вследствие на тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и кръвонасядания, съобщава прокуратурата.

От държавното обвинение посочват: „Убийството е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия“. Тази квалификация е част от повдигнатото обвинение и подлежи на доказване в рамките на наказателното производство.

Очаква се искане за постоянен арест

Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане обвиняемият да остане за постоянно в ареста. До произнасянето на съда той се счита за невиновен, тъй като няма влязла в сила присъда.

Към публикуваната информация не са посочени допълнителни подробности за отношенията между двамата мъже, конкретния мотив за побоя или действията, довели до задържането на обвиняемия.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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