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Повдигнаха обвинение на служителя на НСО заради Колтуклиева
  Тема: Известни личности

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО заради Колтуклиева

23 Октомври, 2026 17:55 1 157 85

  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • военно-апелативна прокуратура-
  • средна телесна повреда-
  • софия

Военно-апелативната прокуратура му е наложила задържане за 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО заради Колтуклиева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военно-апелативната прокуратура повдигна обвинение за средна телесна повреда на служителя на Националната служба за охрана, свързан с инцидента със Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София. На офицера е постановено задържане за 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава, като са разпитани журналистката и част от свидетелите. Предстоят нови разпити, анализ на наличните видеозаписи и назначаване на необходимите експертизи.

Случаят се разигра пред централата на политическата формация, където Колтуклиева очаквала председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На разпространените кадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Доцова, а секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След инцидента Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия, а по-късно беше приета в болница „Света София“. Тя даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и заяви, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато държала телефона си и задавала въпроси.

Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи употребата на прекомерна сила като „недопустима“. Тя обясни, че се е стреснала, когато Колтуклиева отворила вратата на автомобила, но не е видяла самия сблъсък с охранителя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 36 Отговор
    Футболният съдия не е подготвен за тази служба.Назначен е защото е роднина на Радева.Направи много грешки, ядоса се и си го изкара на възрастната жена.Не става.

    17:57 23.10.2026

  • 2 Мутата

    49 12 Отговор
    Защо, изпълнил си е задълженията

    Коментиран от #5, #8, #43

    17:58 23.10.2026

  • 3 Майк Тайсън

    39 10 Отговор
    Много добре симулира нокаут. Да се пробва в театъра или киното.

    17:59 23.10.2026

  • 4 Сила

    12 15 Отговор
    Обвинението е само едно ....месторождение и местообитание - Перник !!!
    Това е диагноза , не обвинение !!!

    18:00 23.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Мутата":

    Там е работата че не ги изпълни.Провали се.

    18:00 23.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 6 Отговор
    ПРИ НАС В АМЕРИКА ..
    ... АКО ГО НАПРАВИШ ТОЯ СЕЛСКИ НОМЕР
    ДА ОТВОРИШ ВРАТАТА НА КОЛАТА
    " ХАЙДЕ ДА СИ ГОВОРИМЕ МА "
    ДАЖЕ НА ОБИКНОВЕН ЧОВЕК
    ..
    ИМА ОПАСНОСТ ШОФЬОРА ДА ТИ ПУКНЕ ПУКАНКАТА
    ..... МНОГО НЕ НЕ НЕ Е ТОВА В АМЕРИКА . ДАЖЕ НЕ СИ ПОМИСЛЯЙТЕ ДА ГО ПРАВИТЕ АКО НЯКОЙ ДОЙДЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НАС

    18:01 23.10.2026

  • 7 Предизборно

    22 3 Отговор
    успокоение. След изборите ще падне обвинението

    18:02 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пенчо

    5 1 Отговор
    Без думи!

    18:04 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шорт

    43 7 Отговор
    ТАЯ ЖУРНАЛИСТКА ТРЯБВАШЕ ДА Я ВКАРАТ В ЗАТВОРА! ТЯ ПОСТЪПИ КАТО ТЕРОРИСТ!

    Коментиран от #55

    18:05 23.10.2026

  • 12 Промяната

    43 4 Отговор
    А на Колтуклиева вежди ли ще й изписват или ще чака Пулицър? Тя трябва да бъде съдена за нападение на охранявано държавно лице!

    Коментиран от #66

    18:05 23.10.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    33 4 Отговор

    До коментар #8 от "Митката":

    Ми таА "мажоретка" ако беше напръскала охраняваната персона с боя, с киселина или беше пуснала в колата я димка, я граната-путинка🤔❗

    18:05 23.10.2026

  • 14 Удри

    12 35 Отговор
    Съд и затвор за охранителя. Оставка на Тончев и Доцова.

    Коментиран от #19

    18:06 23.10.2026

  • 15 Нормално

    14 0 Отговор
    Ще сготвят бияча от НСО и друг няма да понесе отговорност.

    18:08 23.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    ПУСНЕТЕ СИ ПО ЮТУБ НЯКОЕ КЛИПЧЕ
    ЗА БОЙ В МАКДОНАЛДС САЩ
    .....
    ХЕМ СА СМЕШНИ , ХЕМ СА ЖЕСТОКИ ...
    ... ТОВА ЛИ ТРЯБВАШЕ ДА СТАНЕ ?

    18:08 23.10.2026

  • 17 Май е дишал бял прашец

    7 13 Отговор
    Тоя има много отнесен вид. Май и при отвеждането му не разбра какво става. Как ги избират в тая служба...

    Коментиран от #20

    18:08 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шорт

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Удри":

    Я надуй дядо кавала!

    18:09 23.10.2026

  • 20 претъпници работят във НСО

    8 13 Отговор

    До коментар #17 от "Май е дишал бял прашец":

    те всички във НСО са на дрога ако незнаете

    само мутри и кримиални лица работят там

    18:10 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мадуро

    10 20 Отговор
    Това е грозното лице на властта. Да видиш как охранителя ти поваля жена в безсъзнание на земята и да отпрашиш с луксозния служебен автомобил без да проявиш капка човечност.

    18:11 23.10.2026

  • 23 Тик-Ток

    28 5 Отговор
    Ако беше в САЩ досега на Сончето да и бяха повдигнали обвинение,ама в България всичко е на обратно на нормалните държави

    Коментиран от #44, #47, #75

    18:11 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    КОМИСАР ГЕОРГИ КАНДЕВ СТРАШНИКА НА ОПГ СИК ПЕТРИЧ
    ДА ИЗЛЕЗЕ И ДА КАЖЕ КАК БИ ПОСТЪПИЛ ТОЙ :)
    .....
    СИГУРНО ЩЕШЕ ДА СТЪПИ С КОЛЯНО НА ВРАТА
    НА ЖУРНАЛИСТКАТА И ДА Я АРЕСТУВА - ВСЕ ПАК Е ТРЕНИРАН В САЩ :)

    18:12 23.10.2026

  • 27 Газ

    7 11 Отговор
    Ако беше Бошко Борисов още вчера щеше да изгони шефа на НСО и председателя на парламента.

    18:12 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Замислен

    14 5 Отговор
    А кога ще повдигнат и обвинение срещу Колтуклиева за нарушение на неприкосновенноста на охранявано лице,и вандализъм.

    Коментиран от #78

    18:14 23.10.2026

  • 30 .....

    6 8 Отговор
    Сончето да си вади медицинско и да го съди,ако трябва и в Страсбург да стигне.

    18:15 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Софиянец

    16 5 Отговор
    Сега човека ще го отнесе заради няква продажна мисирка!

    18:15 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А, дали е така

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "А, дали е така":

    Честно казвай , не съчинявай.

    18:18 23.10.2026

  • 37 Голям цирк

    8 2 Отговор
    Нали? Лежи и пъшка ...

    18:19 23.10.2026

  • 38 Колтуклиева отворила вратата

    9 2 Отговор
    очевидно има големи пропуски в възпитанието и инструкциите на гилдията писари които кръжат около некадърните политици и после цъкат бръщолевенията им.

    не са инструктирани да ги доближават и пипат служебните им коли
    ако пострадалия беше мъж и се беше случило при тиквата или радев щеше набързо да се замете и забрави
    ако беше тая го направила в чужбина на колите на други политици или тръмп щяха да я вкарат в затвора
    просто правила а не симпатия към политици
    но тоз ще го пуснат и уволнят

    18:19 23.10.2026

  • 39 А в Уганда пък

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    В Намибия даже щеше да я опекот и изядат...

    18:20 23.10.2026

  • 40 Голям цирк

    4 0 Отговор
    А "офицера" защо е офицер ?

    18:20 23.10.2026

  • 41 Марк

    8 6 Отговор
    Аз не съм гледал видеото, но за мен тази ситуация прилича на поговорката: "Да би мирно седяло - не би чудо видяло!"

    Не ми е ясно как тази журналистка може да си позволи да отвори вратата на колата? - Ако това беше в САЩ - можеше даже да са я гръмнали.

    Така, че аз не бих осъдил охранителя - той си върши работата. Да, в случая се оказва, че е реагирал по-остро, но той откъде да знае, тази жена каква е и какво иска да направи?

    18:21 23.10.2026

  • 42 Майстора

    6 5 Отговор
    Явно някой е развързал кесията.Трябва да се намери КОЙ е спонсорирал журналистката за елементарната провокация.

    Коментиран от #56

    18:21 23.10.2026

  • 43 Ти си

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мутата":

    Хайде не ни казвай как се изпълняват служебни задължения от чобани !
    Истинският професионалист би оценил правилно обстановката би застанал между колата и репортерка до потеглянето и .
    Но както казах , какво да очакваш от Чобанов с два пръста чело .....

    18:22 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ненормална държава

    9 6 Отговор
    И аз ,както и всички не харесваме униформените,но тук служителя на НСО е прав.А кукумявката на народното събрание да защити служителя,защото онази ако беше насочила оръжие срещу нея,кой щеше да е виновен?А докторите и Калтак-лиева лъжат

    18:23 23.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Тик-Ток":

    И ЗА КАКВО ДА ОБВИНЯТ ТАЗИ ЖЕНА ЧЕ ЗАДАВА ВЪПРОСИЭЛИ НА БОГОПОМАЗАНА НАРКОБАРОНЕСА НАСТАНИЛА СЕ В ДЪРЖАВНИ ЛУКСОЗНИ КОЛИ С ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ И СЕ КРИЕ ОТ СЪЩИТЕ А НЕ ПРЕБИВА ГИ

    18:24 23.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пешо

    7 6 Отговор
    Интересно ако това се би случило в САЩ, ,Русия,Китай, Израел с нарушителите на периметъра на охрана на първият човек в съответната държава.

    Коментиран от #53, #60, #71

    18:24 23.10.2026

  • 50 Утре тая Колтуклиева

    6 6 Отговор
    Като ви разбие входната врата на жилището няма да я блъскате! Нямааа...

    Коментиран от #57

    18:24 23.10.2026

  • 51 Крайно нагла журналистка

    7 4 Отговор
    Това спане на тротоара добре ще й се отрази

    18:25 23.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Смях

    5 4 Отговор
    Не пипайте човека. Срам. Тази Колтуклиева сега ще спи ли спокойно . Провокация . Абсолщтна

    18:27 23.10.2026

  • 55 Али Гатор

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Шорт":

    Ако кравата влезе в люцерната кой е виновен, кравата или пъдаря?

    18:27 23.10.2026

  • 56 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Майстора":

    А ТЕБ ДА ТЕ ПИТАМ АКО ТАЗИ РАДЕВА МУТРА ТЕПРОСНЕ БЕЗЖИЗНЕН НА ТРОТОАР ДАЛИ ТАКА ЩЕ ПИШЕШ ТУК ЖЕНАТА Е В ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ В БОЛНИЦА ВЪЗРАСТВА ЖЕНА Е ЕГАТИ МУТ РИТЕ НАВЪН И ПО САЙТОВЕТЕ НАГЛЕЯТ ПРЕБИВАТ

    Коментиран от #81

    18:27 23.10.2026

  • 57 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "Утре тая Колтуклиева":

    ЖЕНАТА НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛА ЛЪЖЦИ НАГГЛИ СПОНСОРИРАНИ ОТ РАДЕВ СТЕ

    18:28 23.10.2026

  • 58 А Колтуклиева

    5 1 Отговор
    Защо е викала "Алах акбар" ? А? И е държала нещо в ръката..

    18:29 23.10.2026

  • 59 Сготвиха те!

    3 1 Отговор
    Сготвиха те бе, момче! Сготвиха те прогресивните измамнииц, мерзавци и лъжци, дето рискувате живота си да им пазите задници-е, дето разнасяте тенджери по къщите им и ви употребяват като най-долно ниво прислуга! Сготвиха те! А тази долна и мръсна Доцова, дето на дядо й му викали Доцо, е потресаващо нагла и безскрупулна! Така че, в неделя, ако имаш капка достойнство и ако си мъж, и ти, и семейството ти, и приятелите ти, и съседите ти -. нето един глас за прогресвината сган, нито един! Ами тя тласка Блъгария в пропастта и това го виждат и уличните псета бе, момче! Нито един глас за Йотовата фатмашка слугиня!

    Коментиран от #69

    18:29 23.10.2026

  • 60 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пешо":

    ПЕРИМЕТЪР НА НАРКОБАРОНЕСА ЛИ С НАРОДНИ ПАРИ ИМА ПЕРИМЕТЪР ТАЗИ

    18:29 23.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 скоро,скоро!!!

    3 3 Отговор
    култука си намери майстора!!!

    18:30 23.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 трябваше да я застрелят

    4 3 Отговор
    тази направо си извърши нападение над охранявано лице без значение кое е

    18:31 23.10.2026

  • 65 А Колтуклиева

    2 1 Отговор
    Бият я, бият я, ритат я, ритат я а някакъв стои гледа и я снима аууууу...

    18:31 23.10.2026

  • 66 Оди там Кеноби

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Промяната":

    Прав си и аз я видях как тая журналистка напада жертвата държавен служител с камера , микрофон и неудобни въпроси .

    18:31 23.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Радко Пиратко

    2 2 Отговор
    дума не обелва по скандала.

    Обикновено е много логореен!

    18:32 23.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ами

    2 2 Отговор
    Обвинение за какво? За това че си е вършил работата?
    Важният въпрос е защо Колтуклиева още не е арестувана?
    И стига с тия оправдания за свободата да словото.

    18:32 23.10.2026

  • 71 Читател

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Пешо":

    Пешо ако това се случи там където пишеш то така наречената журналистка щеше да я гръмнат на място в най лошия случай в затвора за много дълго.

    18:33 23.10.2026

  • 72 Оставка , Доцова!

    2 2 Отговор
    Доцова е длъжна да подаде оставка. Няма поведение на нормален човек. Само с лензене не става, трябва и човещина.

    18:33 23.10.2026

  • 73 Георги

    3 1 Отговор
    много е смешно как всички се правят, че не знаят протокола в такива случаи. На всякъде по западна европа при сходни ситуации съответната служба е реагирала по точно същия начин. Разликата е, че преминалият е арестуван и с повдигнати обвинения.

    Коментиран от #79

    18:34 23.10.2026

  • 74 Пламен

    3 0 Отговор
    Хлапенцата от поколението ,,Жив Зян" явно не помнят какво беше ,,УБО" и кой беше Григор Шопов.
    Ние , за разлика от дечурлигата, знаем какво беше.Не дай Боже и те да го видят, ама натам отиват работите.

    18:36 23.10.2026

  • 75 Айрян мен

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тик-Ток":

    Ако това беше както ти казваш в САЩ до това въобще нямаше да се стигне защото в Сикрет сървис (тяхното НСО) работят професионалисти а американските журналисти са доста нспористи.

    18:37 23.10.2026

  • 76 Гост

    1 1 Отговор
    Пълна пародия! Срам за НСО! Срам за Радев, Йотова и сие! Вече сте - 2 гласа! Пфу!

    18:39 23.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 В Европата

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Георги":

    В Европа службите за охрата са от нормални хора. А тук от брадчеди, изпаднали шмъркачи...Не сравняваш правилно.

    Коментиран от #82

    18:41 23.10.2026

  • 80 Пламен

    1 0 Отговор
    Имам спомен от атентата срещу Рейгън.
    Телохранителите автоматично го затрупаха със своите тела .Явно имаха автоматичен рефлекс и не се страхуваха от куршумите.
    Цял свят се респектира от тази сцена.

    А нашия лигльо тръгна с оръдие срещу врабче. Некадърник.

    Коментиран от #84

    18:43 23.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "В Европата":

    това с шуробаджанащината са твои твърдения. Но е факт, че я случая нсо е реагирал по процедура. Първата им работа, ако няма директна заплаха е да неутрализират нарушителя физически - точно това, което и се случи. Ако журналист с толкова опит няма представа какво може и какво не може да прави покрай охранявано лице, то аега го е научула по трудния начин.

    18:47 23.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пламен":

    Само ще ти напомня, че Рейгън преди да стане президент на САЩ е бил актьор.
    Доста посредствен между другото. Както и президенството му.
    Ако не беше Буш-старши, Рейгън щеше да прави това което
    правеше в киното, а именно да се снима с маймуни.

    18:57 23.10.2026

  • 85 Страничен наблюдател

    0 0 Отговор
    Българските политици са най-жалките и примитивни същества. А това че гарда на НСО си е свършил работата , ще бъде съден. Това е абсолютна бутафория. Ако тази журналистка постъпи по подобен начин в САЩ например, ще бъде застреляна на секундата.

    19:04 23.10.2026