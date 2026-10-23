Повдигнаха обвинение на служителя на НСО заради Колтуклиева

Военно-апелативната прокуратура повдигна обвинение за средна телесна повреда на служителя на Националната служба за охрана, свързан с инцидента със Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София. На офицера е постановено задържане за 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава, като са разпитани журналистката и част от свидетелите. Предстоят нови разпити, анализ на наличните видеозаписи и назначаване на необходимите експертизи.

Случаят се разигра пред централата на политическата формация, където Колтуклиева очаквала председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На разпространените кадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Доцова, а секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След инцидента Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия, а по-късно беше приета в болница „Света София“. Тя даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и заяви, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато държала телефона си и задавала въпроси.

Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи употребата на прекомерна сила като „недопустима“. Тя обясни, че се е стреснала, когато Колтуклиева отворила вратата на автомобила, но не е видяла самия сблъсък с охранителя.