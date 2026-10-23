Повдигнаха обвинение на служителя на НСО заради Колтуклиева

Военно-апелативната прокуратура повдигна обвинение за средна телесна повреда на служителя на Националната служба за охрана, свързан с инцидента със Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София. На офицера е постановено задържане за 72 часа.
Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава, като са разпитани журналистката и част от свидетелите. Предстоят нови разпити, анализ на наличните видеозаписи и назначаване на необходимите експертизи.
Случаят се разигра пред централата на политическата формация, където Колтуклиева очаквала председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На разпространените кадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Доцова, а секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.
След инцидента Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия, а по-късно беше приета в болница „Света София“. Тя даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и заяви, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато държала телефона си и задавала въпроси.
Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи употребата на прекомерна сила като „недопустима“. Тя обясни, че се е стреснала, когато Колтуклиева отворила вратата на автомобила, но не е видяла самия сблъсък с охранителя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:57 23.10.2026
2 Мутата
Коментиран от #5, #8, #43
17:58 23.10.2026
3 Майк Тайсън
17:59 23.10.2026
4 Сила
Това е диагноза , не обвинение !!!
18:00 23.10.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Мутата":Там е работата че не ги изпълни.Провали се.
18:00 23.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... АКО ГО НАПРАВИШ ТОЯ СЕЛСКИ НОМЕР
ДА ОТВОРИШ ВРАТАТА НА КОЛАТА
" ХАЙДЕ ДА СИ ГОВОРИМЕ МА "
ДАЖЕ НА ОБИКНОВЕН ЧОВЕК
..
ИМА ОПАСНОСТ ШОФЬОРА ДА ТИ ПУКНЕ ПУКАНКАТА
..... МНОГО НЕ НЕ НЕ Е ТОВА В АМЕРИКА . ДАЖЕ НЕ СИ ПОМИСЛЯЙТЕ ДА ГО ПРАВИТЕ АКО НЯКОЙ ДОЙДЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НАС
18:01 23.10.2026
7 Предизборно
18:02 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пенчо
18:04 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шорт
Коментиран от #55
18:05 23.10.2026
12 Промяната
Коментиран от #66
18:05 23.10.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #8 от "Митката":Ми таА "мажоретка" ако беше напръскала охраняваната персона с боя, с киселина или беше пуснала в колата я димка, я граната-путинка🤔❗
18:05 23.10.2026
14 Удри
Коментиран от #19
18:06 23.10.2026
15 Нормално
18:08 23.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА БОЙ В МАКДОНАЛДС САЩ
.....
ХЕМ СА СМЕШНИ , ХЕМ СА ЖЕСТОКИ ...
... ТОВА ЛИ ТРЯБВАШЕ ДА СТАНЕ ?
18:08 23.10.2026
17 Май е дишал бял прашец
Коментиран от #20
18:08 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Шорт
До коментар #14 от "Удри":Я надуй дядо кавала!
18:09 23.10.2026
20 претъпници работят във НСО
До коментар #17 от "Май е дишал бял прашец":те всички във НСО са на дрога ако незнаете
само мутри и кримиални лица работят там
18:10 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мадуро
18:11 23.10.2026
23 Тик-Ток
Коментиран от #44, #47, #75
18:11 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИЗЛЕЗЕ И ДА КАЖЕ КАК БИ ПОСТЪПИЛ ТОЙ :)
.....
СИГУРНО ЩЕШЕ ДА СТЪПИ С КОЛЯНО НА ВРАТА
НА ЖУРНАЛИСТКАТА И ДА Я АРЕСТУВА - ВСЕ ПАК Е ТРЕНИРАН В САЩ :)
18:12 23.10.2026
27 Газ
18:12 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Замислен
Коментиран от #78
18:14 23.10.2026
30 .....
18:15 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Софиянец
18:15 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А, дали е така
До коментар #35 от "А, дали е така":Честно казвай , не съчинявай.
18:18 23.10.2026
37 Голям цирк
18:19 23.10.2026
38 Колтуклиева отворила вратата
не са инструктирани да ги доближават и пипат служебните им коли
ако пострадалия беше мъж и се беше случило при тиквата или радев щеше набързо да се замете и забрави
ако беше тая го направила в чужбина на колите на други политици или тръмп щяха да я вкарат в затвора
просто правила а не симпатия към политици
но тоз ще го пуснат и уволнят
18:19 23.10.2026
39 А в Уганда пък
До коментар #31 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":В Намибия даже щеше да я опекот и изядат...
18:20 23.10.2026
40 Голям цирк
18:20 23.10.2026
41 Марк
Не ми е ясно как тази журналистка може да си позволи да отвори вратата на колата? - Ако това беше в САЩ - можеше даже да са я гръмнали.
Така, че аз не бих осъдил охранителя - той си върши работата. Да, в случая се оказва, че е реагирал по-остро, но той откъде да знае, тази жена каква е и какво иска да направи?
18:21 23.10.2026
42 Майстора
Коментиран от #56
18:21 23.10.2026
43 Ти си
До коментар #2 от "Мутата":Хайде не ни казвай как се изпълняват служебни задължения от чобани !
Истинският професионалист би оценил правилно обстановката би застанал между колата и репортерка до потеглянето и .
Но както казах , какво да очакваш от Чобанов с два пръста чело .....
18:22 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ненормална държава
18:23 23.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Промяна
До коментар #23 от "Тик-Ток":И ЗА КАКВО ДА ОБВИНЯТ ТАЗИ ЖЕНА ЧЕ ЗАДАВА ВЪПРОСИЭЛИ НА БОГОПОМАЗАНА НАРКОБАРОНЕСА НАСТАНИЛА СЕ В ДЪРЖАВНИ ЛУКСОЗНИ КОЛИ С ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ И СЕ КРИЕ ОТ СЪЩИТЕ А НЕ ПРЕБИВА ГИ
18:24 23.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пешо
Коментиран от #53, #60, #71
18:24 23.10.2026
50 Утре тая Колтуклиева
Коментиран от #57
18:24 23.10.2026
51 Крайно нагла журналистка
18:25 23.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Смях
18:27 23.10.2026
55 Али Гатор
До коментар #11 от "Шорт":Ако кравата влезе в люцерната кой е виновен, кравата или пъдаря?
18:27 23.10.2026
56 Анонимен
До коментар #42 от "Майстора":А ТЕБ ДА ТЕ ПИТАМ АКО ТАЗИ РАДЕВА МУТРА ТЕПРОСНЕ БЕЗЖИЗНЕН НА ТРОТОАР ДАЛИ ТАКА ЩЕ ПИШЕШ ТУК ЖЕНАТА Е В ТЕЖКО СЪСТОЯНИЕ В БОЛНИЦА ВЪЗРАСТВА ЖЕНА Е ЕГАТИ МУТ РИТЕ НАВЪН И ПО САЙТОВЕТЕ НАГЛЕЯТ ПРЕБИВАТ
Коментиран от #81
18:27 23.10.2026
57 Анонимен
До коментар #50 от "Утре тая Колтуклиева":ЖЕНАТА НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛА ЛЪЖЦИ НАГГЛИ СПОНСОРИРАНИ ОТ РАДЕВ СТЕ
18:28 23.10.2026
58 А Колтуклиева
18:29 23.10.2026
59 Сготвиха те!
Коментиран от #69
18:29 23.10.2026
60 Анонимен
До коментар #49 от "Пешо":ПЕРИМЕТЪР НА НАРКОБАРОНЕСА ЛИ С НАРОДНИ ПАРИ ИМА ПЕРИМЕТЪР ТАЗИ
18:29 23.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 скоро,скоро!!!
18:30 23.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 трябваше да я застрелят
18:31 23.10.2026
65 А Колтуклиева
18:31 23.10.2026
66 Оди там Кеноби
До коментар #12 от "Промяната":Прав си и аз я видях как тая журналистка напада жертвата държавен служител с камера , микрофон и неудобни въпроси .
18:31 23.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Радко Пиратко
Обикновено е много логореен!
18:32 23.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ами
Важният въпрос е защо Колтуклиева още не е арестувана?
И стига с тия оправдания за свободата да словото.
18:32 23.10.2026
71 Читател
До коментар #49 от "Пешо":Пешо ако това се случи там където пишеш то така наречената журналистка щеше да я гръмнат на място в най лошия случай в затвора за много дълго.
18:33 23.10.2026
72 Оставка , Доцова!
18:33 23.10.2026
73 Георги
Коментиран от #79
18:34 23.10.2026
74 Пламен
Ние , за разлика от дечурлигата, знаем какво беше.Не дай Боже и те да го видят, ама натам отиват работите.
18:36 23.10.2026
75 Айрян мен
До коментар #23 от "Тик-Ток":Ако това беше както ти казваш в САЩ до това въобще нямаше да се стигне защото в Сикрет сървис (тяхното НСО) работят професионалисти а американските журналисти са доста нспористи.
18:37 23.10.2026
76 Гост
18:39 23.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 В Европата
До коментар #73 от "Георги":В Европа службите за охрата са от нормални хора. А тук от брадчеди, изпаднали шмъркачи...Не сравняваш правилно.
Коментиран от #82
18:41 23.10.2026
80 Пламен
Телохранителите автоматично го затрупаха със своите тела .Явно имаха автоматичен рефлекс и не се страхуваха от куршумите.
Цял свят се респектира от тази сцена.
А нашия лигльо тръгна с оръдие срещу врабче. Некадърник.
Коментиран от #84
18:43 23.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Георги
До коментар #79 от "В Европата":това с шуробаджанащината са твои твърдения. Но е факт, че я случая нсо е реагирал по процедура. Първата им работа, ако няма директна заплаха е да неутрализират нарушителя физически - точно това, което и се случи. Ако журналист с толкова опит няма представа какво може и какво не може да прави покрай охранявано лице, то аега го е научула по трудния начин.
18:47 23.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ами
До коментар #80 от "Пламен":Само ще ти напомня, че Рейгън преди да стане президент на САЩ е бил актьор.
Доста посредствен между другото. Както и президенството му.
Ако не беше Буш-старши, Рейгън щеше да прави това което
правеше в киното, а именно да се снима с маймуни.
18:57 23.10.2026
85 Страничен наблюдател
19:04 23.10.2026