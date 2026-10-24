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Д-р Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил
  Тема: Известни личности

Д-р Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил

24 Октомври, 2026 07:22 854 16

  • фентанил-
  • пловдив-
  • наркотици-
  • райски газ-
  • юлиян караджов

Според експерта в града практически няма хероин, а на пазара вече се появява и кокаин, смесен с фентанил

Д-р Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, а хероинът практически е изчезнал от пазара. Това твърди д-р Юлиян Караджов в епизод на „Телеграфно подкастът“. В публикацията не е посочен броят на пробите, върху които се основава оценката.

„В Пловдив почти всички събрани проби са фентанил, а не хероин! Практически няма хероин“, казва Караджов. По думите му става дума не за откраднат медицински фентанил, а за вещество, произведено с прекурсори, продавани онлайн.

Предупреждение за смесването на наркотиците

Според Караджов уличният фентанил се разрежда с парацетамол и кофеин в примитивни смеси. Той обяснява, че при такова производство отделните дози могат да съдържат силно различни количества от активното вещество.

„В една доза няма нищо, а следващата съдържа смъртоносна за дишането концентрация“, заявява експертът. Той сравнява риска с „руска рулетка“, тъй като употребяващият не знае какво количество фентанил има в закупената доза.

Караджов твърди още, че в България вече се внася кокаин, смесен с фентанил. Според него тази тенденция идва от Съединените щати и увеличава риска от тежка зависимост. Като друга опасна група вещества той посочва нитазените, за които казва, че вече са свързани с тежки случаи на абстиненция.

Критики към мерките срещу наркотрафика

По думите на Караджов загубите на наркотрафикантите от полицейски и гранични операции са не повече от няколко процента. Той твърди, че след големи акции обикновено не се наблюдава недостиг на даден наркотик на улицата.

„Загубите за наркотрафикантите от всички полицейски и гранични действия са не повече от няколко процента“, казва д-р Караджов.

Той оценява дългогодишната война срещу наркотиците като неуспешна и смята, че репресивният подход води до по-концентрирани и по-опасни вещества.

Предупреждение за райския газ

В разговора Караджов коментира и употребата на райски газ от млади хора. Според него честото вдишване може да засегне нервната система, тъй като влияе върху витамин B12. Той свързва това с риск от анемия, парези и парализи при част от употребяващите.

Експертът говори и за употребата на амфетамини във военни действия, като твърди, че такива вещества са използвани от различни армии от Втората световна война насам. По думите му целта е войниците да бъдат по-енергични и да издържат продължителни операции.

Караджов отхвърля и твърдението, че всеки човек се пристрастява още при първата употреба на наркотик. Той подчертава, че реакциите към психоактивните вещества са различни и при някои хора употребата може да предизвика параноя или други тежки състояния, вместо очакваното усещане за удоволствие.

Източници: dariknews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    17 1 Отговор
    Значи всички знаем откъде да си купим дрога ,само полицаите не знаят

    Коментиран от #9

    07:34 24.10.2026

  • 3 В КАТАЙ ИЗКАРВАТ УЧЕНИЦИТЕ

    16 3 Отговор
    В ДВОРА И ПРЕД ТЯХБЕСЯТ ДИЛЪРА......МНОГО Е ВЪЗДЕЙСТВАЩО И ЗА ТВА КЛОНИ КЪМ НУЛА НАРКОМАНИЯТА..

    Коментиран от #4

    07:43 24.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "В КАТАЙ ИЗКАРВАТ УЧЕНИЦИТЕ":

    Повярвахме. Проверих за всеки случай, коя дата е днес.

    Коментиран от #5, #16

    07:49 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хотели

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Как да знаят като те са от продавачите, мафия

    08:20 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В Момента

    11 1 Отговор
    толкова ли е трудно да се прекърши гръбнаха на наркоразпостранителите. Започете от главата на мафията, а не уличние разпостранители.

    Или вие сте главата?

    Коментиран от #13

    08:25 24.10.2026

  • 12 Разум

    3 1 Отговор
    Не ме интересува, какви ги дрънка някъв доктор, а какво казва президента на наркомафията. Ще има ли безплатна дрога за всички след изборите.

    08:27 24.10.2026

  • 13 Дани

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "В Момента":

    Ти му виж изказването, па му крой шапката!
    Не всеки ставал наркоман от първия път, моля ти се. Тоест, "няма с трашно момчета! Пробвайте, па ако не ви хареса, винаги можете да спрете."
    Тоя трябва да го окошарят за подстрекателство към употреба на наркотици, най-малко.

    08:32 24.10.2026

  • 14 Българин

    5 1 Отговор
    А оная пуска всички виновни за това на свобода...

    Коментиран от #15

    08:37 24.10.2026

  • 15 Капитанката

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Значи и сладкарите и производителте на тютюн и алкохол в света са престъпници поради факта, че хората се тъпчат със захар, пият и пушат. Не го знаехме сори.

    08:55 24.10.2026

  • 16 ПРОВЕРЯВАЙ СИ КОЛКОТО ИЗКАШ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    В ЦЕНЗУРИРАНИТЕ НАСЯКЪДЕ ИЗТОЧНИЦИ.......

    08:58 24.10.2026