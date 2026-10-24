Д-р Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил

95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, а хероинът практически е изчезнал от пазара. Това твърди д-р Юлиян Караджов в епизод на „Телеграфно подкастът“. В публикацията не е посочен броят на пробите, върху които се основава оценката.
„В Пловдив почти всички събрани проби са фентанил, а не хероин! Практически няма хероин“, казва Караджов. По думите му става дума не за откраднат медицински фентанил, а за вещество, произведено с прекурсори, продавани онлайн.
Предупреждение за смесването на наркотиците
Според Караджов уличният фентанил се разрежда с парацетамол и кофеин в примитивни смеси. Той обяснява, че при такова производство отделните дози могат да съдържат силно различни количества от активното вещество.
„В една доза няма нищо, а следващата съдържа смъртоносна за дишането концентрация“, заявява експертът. Той сравнява риска с „руска рулетка“, тъй като употребяващият не знае какво количество фентанил има в закупената доза.
Караджов твърди още, че в България вече се внася кокаин, смесен с фентанил. Според него тази тенденция идва от Съединените щати и увеличава риска от тежка зависимост. Като друга опасна група вещества той посочва нитазените, за които казва, че вече са свързани с тежки случаи на абстиненция.
Критики към мерките срещу наркотрафика
По думите на Караджов загубите на наркотрафикантите от полицейски и гранични операции са не повече от няколко процента. Той твърди, че след големи акции обикновено не се наблюдава недостиг на даден наркотик на улицата.„Загубите за наркотрафикантите от всички полицейски и гранични действия са не повече от няколко процента“, казва д-р Караджов.
Той оценява дългогодишната война срещу наркотиците като неуспешна и смята, че репресивният подход води до по-концентрирани и по-опасни вещества.
Предупреждение за райския газ
В разговора Караджов коментира и употребата на райски газ от млади хора. Според него честото вдишване може да засегне нервната система, тъй като влияе върху витамин B12. Той свързва това с риск от анемия, парези и парализи при част от употребяващите.
Експертът говори и за употребата на амфетамини във военни действия, като твърди, че такива вещества са използвани от различни армии от Втората световна война насам. По думите му целта е войниците да бъдат по-енергични и да издържат продължителни операции.
Караджов отхвърля и твърдението, че всеки човек се пристрастява още при първата употреба на наркотик. Той подчертава, че реакциите към психоактивните вещества са различни и при някои хора употребата може да предизвика параноя или други тежки състояния, вместо очакваното усещане за удоволствие.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
Коментиран от #9
07:34 24.10.2026
3 В КАТАЙ ИЗКАРВАТ УЧЕНИЦИТЕ
Коментиран от #4
07:43 24.10.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "В КАТАЙ ИЗКАРВАТ УЧЕНИЦИТЕ":Повярвахме. Проверих за всеки случай, коя дата е днес.
Коментиран от #5, #16
07:49 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хотели
До коментар #2 от "Тик-Ток":Как да знаят като те са от продавачите, мафия
08:20 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В Момента
Или вие сте главата?
Коментиран от #13
08:25 24.10.2026
12 Разум
08:27 24.10.2026
13 Дани
До коментар #11 от "В Момента":Ти му виж изказването, па му крой шапката!
Не всеки ставал наркоман от първия път, моля ти се. Тоест, "няма с трашно момчета! Пробвайте, па ако не ви хареса, винаги можете да спрете."
Тоя трябва да го окошарят за подстрекателство към употреба на наркотици, най-малко.
08:32 24.10.2026
14 Българин
Коментиран от #15
08:37 24.10.2026
15 Капитанката
До коментар #14 от "Българин":Значи и сладкарите и производителте на тютюн и алкохол в света са престъпници поради факта, че хората се тъпчат със захар, пият и пушат. Не го знаехме сори.
08:55 24.10.2026
16 ПРОВЕРЯВАЙ СИ КОЛКОТО ИЗКАШ
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":В ЦЕНЗУРИРАНИТЕ НАСЯКЪДЕ ИЗТОЧНИЦИ.......
08:58 24.10.2026