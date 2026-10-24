Д-р Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил

95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, а хероинът практически е изчезнал от пазара. Това твърди д-р Юлиян Караджов в епизод на „Телеграфно подкастът“. В публикацията не е посочен броят на пробите, върху които се основава оценката.

„В Пловдив почти всички събрани проби са фентанил, а не хероин! Практически няма хероин“, казва Караджов. По думите му става дума не за откраднат медицински фентанил, а за вещество, произведено с прекурсори, продавани онлайн.

Предупреждение за смесването на наркотиците

Според Караджов уличният фентанил се разрежда с парацетамол и кофеин в примитивни смеси. Той обяснява, че при такова производство отделните дози могат да съдържат силно различни количества от активното вещество.

„В една доза няма нищо, а следващата съдържа смъртоносна за дишането концентрация“, заявява експертът. Той сравнява риска с „руска рулетка“, тъй като употребяващият не знае какво количество фентанил има в закупената доза.

Караджов твърди още, че в България вече се внася кокаин, смесен с фентанил. Според него тази тенденция идва от Съединените щати и увеличава риска от тежка зависимост. Като друга опасна група вещества той посочва нитазените, за които казва, че вече са свързани с тежки случаи на абстиненция.

Критики към мерките срещу наркотрафика

По думите на Караджов загубите на наркотрафикантите от полицейски и гранични операции са не повече от няколко процента. Той твърди, че след големи акции обикновено не се наблюдава недостиг на даден наркотик на улицата.

„Загубите за наркотрафикантите от всички полицейски и гранични действия са не повече от няколко процента“, казва д-р Караджов.

Той оценява дългогодишната война срещу наркотиците като неуспешна и смята, че репресивният подход води до по-концентрирани и по-опасни вещества.

Предупреждение за райския газ

В разговора Караджов коментира и употребата на райски газ от млади хора. Според него честото вдишване може да засегне нервната система, тъй като влияе върху витамин B12. Той свързва това с риск от анемия, парези и парализи при част от употребяващите.

Експертът говори и за употребата на амфетамини във военни действия, като твърди, че такива вещества са използвани от различни армии от Втората световна война насам. По думите му целта е войниците да бъдат по-енергични и да издържат продължителни операции.

Караджов отхвърля и твърдението, че всеки човек се пристрастява още при първата употреба на наркотик. Той подчертава, че реакциите към психоактивните вещества са различни и при някои хора употребата може да предизвика параноя или други тежки състояния, вместо очакваното усещане за удоволствие.

Източници: dariknews.bg