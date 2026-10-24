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69-годишен мъж пострада при сбиване в Петрич

69-годишен мъж пострада при сбиване в Петрич

24 Октомври, 2026 09:47 653 10

  • петрич-
  • сбиване-
  • одмвр-благоевград-
  • досъдебно производство-
  • полиция

Мъжът е с хематом на главата, но без опасност за живота. При ново напрежение в града полицията е произвела изстрели във въздуха

69-годишен мъж пострада при сбиване в Петрич - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

69-годишен мъж е пострадал при физическа саморазправа между две враждуващи групи в Петрич. Сигналът е подаден малко след 1:00 ч. на 22 октомври, а конфликтът е станал в района на улица „Здравец“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На място са изпратени полицейски екипи, които са овладели напрежението и са предотвратили по-сериозно развитие на конфликта. Пострадалият е получил хематом на главата и е без опасност за живота.

„Пострадалият мъж е с хематом на главата, но без опасност за живота“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

При сбиването са нанесени материални щети по два автомобила. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Ново напрежение между същите групи

В нощта срещу 24 октомври е имало ново сбиване между същите групи. БНР съобщи, че при опитите за овладяване на ситуацията полицейски служители са произвели изстрели във въздуха, а към Петрич са били изпратени допълнителни сили от Сандански и Благоевград.

Към момента на публикацията на БНР няма данни за пострадали или задържани при втория инцидент. Разследването по първия случай продължава.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    6 4 Отговор
    Смел петрички мъж,като Соня Колтуклиева!
    🐑🐑🐑🥳🤣👍

    09:49 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    В Петрич може ,за Перник си е ежедневие като поздрав

    10:10 24.10.2026

  • 9 Съвет

    1 0 Отговор
    Оставете ги да си решат сами проблемите!

    10:13 24.10.2026

  • 10 рундью

    2 1 Отговор
    осигурявам зрелища

    10:15 24.10.2026