69-годишен мъж пострада при сбиване в Петрич

69-годишен мъж е пострадал при физическа саморазправа между две враждуващи групи в Петрич. Сигналът е подаден малко след 1:00 ч. на 22 октомври, а конфликтът е станал в района на улица „Здравец“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
На място са изпратени полицейски екипи, които са овладели напрежението и са предотвратили по-сериозно развитие на конфликта. Пострадалият е получил хематом на главата и е без опасност за живота.„Пострадалият мъж е с хематом на главата, но без опасност за живота“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
При сбиването са нанесени материални щети по два автомобила. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.
Ново напрежение между същите групи
В нощта срещу 24 октомври е имало ново сбиване между същите групи. БНР съобщи, че при опитите за овладяване на ситуацията полицейски служители са произвели изстрели във въздуха, а към Петрич са били изпратени допълнителни сили от Сандански и Благоевград.
Към момента на публикацията на БНР няма данни за пострадали или задържани при втория инцидент. Разследването по първия случай продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучето на Мими 🐕
🐑🐑🐑🥳🤣👍
09:49 24.10.2026
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8 Kaлпазанин
10:10 24.10.2026
9 Съвет
10:13 24.10.2026
10 рундью
10:15 24.10.2026