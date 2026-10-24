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Застреляха бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“
  Тема: Известни личности

Застреляха бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“

24 Октомври, 2026 11:05 8 621 173

  • убийство-
  • стрелба-
  • павлово-
  • софия-
  • разследване

Информацията е потвърдена от ГДНП

Застреляха бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“. Информацията е потвърдена от Главна дирекция „Национална полиция“ пред NOVA.

На местопрестъплението работят криминалисти. Към момента няма официално съобщени данни за задържан извършител, за мотива за стрелбата или за оръжието, с което е извършено престъплението.

Жертвата е била президент на Българската федерация по таекуондо. От полицията не са съобщили допълнителни подробности за хода на разследването.

Очаква се институциите да предоставят повече информация за обстоятелствата около стрелбата и действията по установяване на извършителя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    185 32 Отговор
    Тиквата се чисти от свидетели

    Коментиран от #8, #50, #65, #78, #169

    11:07 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КаратиС

    74 7 Отговор
    Не е ли могъл с уширо-маваши да спре куршума?

    Коментиран от #127, #153

    11:08 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да бе да

    7 30 Отговор
    Фейк?След малко ще се покаже с опровержение.

    11:09 24.10.2026

  • 7 Някой

    147 10 Отговор
    Юда, връщат се дивите години, в които почти всеки ден по някой "бизнесмен" даваше фира.
    Явно порциите се преразпределят - нова власт има.

    11:09 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    118 17 Отговор
    Даже няма нужда да коментирате ,тука няма новина ,тези убийства никога няма да бъдат разкрити защото идват мутренската мафия за 35 години западна демокрация

    Коментиран от #173

    11:10 24.10.2026

  • 10 една политическа партия

    84 33 Отговор
    Когато е на власт започва "на всеки километър"

    11:10 24.10.2026

  • 11 Лалугер

    69 0 Отговор
    Прид оръжието бойни изкуства не вървят.

    Коментиран от #117

    11:11 24.10.2026

  • 12 Ловният

    84 1 Отговор
    Сезон на търгаши/бизнесмени е открит.

    11:11 24.10.2026

  • 13 Противоречив

    128 1 Отговор
    Противоречива личност - от.атакист, НФСБ-ец,архонт та накрая до ДПС! Досущ като Елена Йончева.

    11:11 24.10.2026

  • 14 Следовател

    63 54 Отговор
    Това е само началото на правителството на Радев

    Коментиран от #86, #133

    11:11 24.10.2026

  • 15 График

    16 0 Отговор
    Еди с дънки може би и той има срещасъс Слави

    11:12 24.10.2026

  • 16 Може Гюров да е

    46 23 Отговор
    Или украинците. Слави Бинев си беше русофил

    Коментиран от #51, #84, #97

    11:12 24.10.2026

  • 17 Анонимен

    34 40 Отговор
    90 ГОДИНИ МУТРИНСКИ СА ТУК УБИВАТ БЕЗПАРДОННО РАДЕВОТО ВЛАСТВА ХАХАХА С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    11:12 24.10.2026

  • 18 Прогресивно ми е

    68 24 Отговор
    Усеща се като 90 те на миналия век.... много черни години за България!!!

    11:12 24.10.2026

  • 19 чорапа

    43 58 Отговор
    дойде на власт , и почна ловния сезон за "бизнесмени".Да видим каква лъжа/причина ще скалъпят ушевите и русоробското правителство.

    11:13 24.10.2026

  • 20 Тик-Ток

    84 31 Отговор
    35 години западна демокрация,35 години убийства , бандитизъм , корупция, мизерия и смърт, много смърт , толкова смърт никога е нямало в България по мирно време,3 000 000 се преселиха под земята , вашето нещастие е демокрацията

    Коментиран от #42, #54

    11:13 24.10.2026

  • 21 Много лошо

    37 9 Отговор
    Сега архонда трябва да го сложат до Самуил

    Коментиран от #104

    11:14 24.10.2026

  • 22 Павлина

    38 11 Отговор
    В потрес съм! Управляващите да вземат всички мерки за това, мутренските времена да не се върнат.

    Коментиран от #95

    11:14 24.10.2026

  • 23 Анг

    74 2 Отговор
    90-те години се завръщат. Групировките воюват за политическа, финансова, идейна власт. Каква лъжедемокрация вече 37 г. !!!

    11:14 24.10.2026

  • 24 коса

    57 3 Отговор
    Че той много дълго живя.Пуснете поне малко биография да прочотем какво сме загубили или отървали.

    11:15 24.10.2026

  • 25 Някаква журналистка

    62 0 Отговор
    Му е отворила вратата на колата и го е светнала

    11:16 24.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мдаа

    26 4 Отговор
    Наближат ли избори е така.

    11:16 24.10.2026

  • 28 Оги

    66 2 Отговор
    Хайдееее, сега жирналята ще се скъсат от версии, интервюта. Всзичко ще ревнат за оставки на всичко и всички. Много е забавно да наблюдаваш цирк “БГ”.

    11:16 24.10.2026

  • 29 Последния Софиянец

    44 4 Отговор
    Борбата с Олигархията продължава

    11:17 24.10.2026

  • 30 Важното е,

    36 1 Отговор
    че Слави Трифонов е добре.

    Коментиран от #60, #72, #88

    11:17 24.10.2026

  • 31 Борците

    34 5 Отговор
    Борят видимо олигархията в територията.

    11:18 24.10.2026

  • 32 Тръц

    49 0 Отговор
    Ами няма спасение за нарочените за отстрел.Чакали са 30г.,и накрая го свитнаха.Затова живей си без да се правиш на архонт или бог.По-е вероятно да си доживееш до старини без да се ослушваш и трепериш.

    Коментиран от #41

    11:18 24.10.2026

  • 33 Оптимист

    20 2 Отговор
    Да е жив и здрав!

    11:18 24.10.2026

  • 34 Веселбата

    28 2 Отговор
    Започна!
    Да се готви……хахаха!

    11:19 24.10.2026

  • 35 Урсула

    42 1 Отговор
    Хляб няма, наблягайте на зрелищата!

    11:20 24.10.2026

  • 36 Пришелец

    17 0 Отговор
    Стенвестникът закъсня с известието.R.I.P.!

    11:21 24.10.2026

  • 37 Алексей Петров слави бинев

    49 2 Отговор
    ДС се чисти от свидетелите

    11:21 24.10.2026

  • 38 Хи хи

    25 17 Отговор
    Кой разпореди това безобразие , Демерджиев спиш !Какво става, на всеки 2 месеца по едно показно убийство , само да не станат в геометрична прогресия .

    Коментиран от #47, #49, #115

    11:23 24.10.2026

  • 39 Комунист

    31 0 Отговор
    Прехода все още не е свършил.

    11:23 24.10.2026

  • 40 Мдаа

    46 2 Отговор
    Сега ще извадят от гардероба Ботьо Ботев да ви говори шаблони, как мвр не позволило да изтече инфо и това било добре за разследването.Тоа обяви в мълчание целия поръчков разстрел на препода, без нито едно разкрито убийство.

    11:24 24.10.2026

  • 41 Дзак

    13 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тръц":

    От обич не се умира!

    11:24 24.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Петър

    18 55 Отговор
    Колко удобно за управляващите, които искат да изместят фокуса от нападението над Колтуклиева към смъртта на сл. бинев. Да, ама, не защото бинев отдавна не буди интерес, и това, че е убит няма да промени недоволството породено от факта, че пазач от НСО удари жена-журналист и нечовешкото поведение на председателката на НС, доцова, която избяга оставяйки жена просната на тротоара без помощ.

    Коментиран от #111, #136

    11:25 24.10.2026

  • 46 Два мандата в Европейския парламент

    32 1 Отговор
    Стигат. Сега да му мислят другите

    11:25 24.10.2026

  • 47 Румен Радев

    30 8 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    Борим олигархията

    11:26 24.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бог да го прости човека!

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Едва ли случайно са подбрали времето за всяване на паника сред населението в деня за размисъл?!

    Коментиран от #70

    11:27 24.10.2026

  • 51 Свидетел

    25 5 Отговор

    До коментар #16 от "Може Гюров да е":

    Да обвинят Мегера и за това убийство

    Коментиран от #76

    11:27 24.10.2026

  • 52 Сбъркали са човека... С НЯКОЙ ДРУГ,

    35 0 Отговор
    той беше толкова "честен и добър "политик!

    Шеф на биячите , пращани за изпълнение на мръсни поръчки!
    Много станаха героите на прехода , няма да стигне мастилото ...!!!

    11:28 24.10.2026

  • 53 Слави Бинев

    30 3 Отговор
    е преминал през формации като „Атака“, Патриотичния фронт (НФСБ) и ДПС, които имат коренно различна идеология и редовно влизат в сблъсъци с позициите на ПП-ДБ.

    11:28 24.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мутренските времена се връщат

    17 13 Отговор
    при Радко Пиратко.

    11:30 24.10.2026

  • 56 Айляк

    32 2 Отговор
    Буцито в действие.

    А па аз що не тренирам таекундо?
    Щото патлака изравнява силните и слабите, затуй.

    11:30 24.10.2026

  • 57 Софиянец

    36 1 Отговор
    Ако продължи така, може и да има надежда за България!

    11:31 24.10.2026

  • 58 Слави Бинев принципно

    23 9 Отговор
    Беше много мразен от атлантическите нацисти. Не е шега това

    11:31 24.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ккаво му е "добрето"...на Чалгаря,

    39 0 Отговор

    До коментар #30 от "Важното е,":

    движи се като гангстер , в добре затъмнен джип и се мисли за "артист"!

    11:32 24.10.2026

  • 61 Ами

    28 3 Отговор
    нали трябваше да станем като развитите западни демокрации... Ето станахме.

    11:32 24.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Жоро

    21 28 Отговор
    Радевото управление само за 6 месеца ни върна в 90-те години. Убийства, арести и побой над журналисти, бягане от въпроси, инфлация и бюджетен дефицит, отказ на мнозинството в Н.С. да отговаря на въпроси от страна на опозицията....очаква ни нова Виденова зима. Обаче международното положение е друго, войната стигна до границата ни, а радевистите мълчат и мишкуват. Бог да пази България!

    Коментиран от #143

    11:33 24.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Румен Р@деф

    9 27 Отговор
    Сглобкаджиите разпалват страстите предизборно. Вече не подбират средства. Убиха един достоен гражданин, бизнесмен, спортен и културен деятел, само за да очернят кандидатката Йотова. Това е политическо убийсво - искат да внушат, че ние сме неможачи. Искат да ни ликвидират политически.

    11:33 24.10.2026

  • 67 " Архонт " Бинев

    34 0 Отговор
    го застигна мутренското му минало най накрая!

    Навремето се сбиха в БИАД с Георги Илиев.
    Последните години беше изчезнал от публичното пространство.
    Напуснал партийния живот.

    Но...Съдбата застига всеки, спасение няма.

    11:34 24.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Абе, приятел

    14 0 Отговор

    До коментар #50 от "Бог да го прости човека!":

    Кой въобще мисли в днешно време?
    Ден за рази зъл?! Че ти ако не си мислил до сега, за един ден какво ще измислиш?

    11:35 24.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Деградацията

    18 7 Отговор
    и упадъка на демократичните режими е неизбежен. Първият подобен опит завършва трагично в древна Гърция преди повече от две хилядолетия.

    Коментиран от #85

    11:37 24.10.2026

  • 75 Този

    16 1 Отговор
    Много го забавиха дори...

    11:37 24.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Абсурдистан

    17 0 Отговор
    На земята не можаха да го осъдят, но на никой не му се е разминал божият съд.

    11:38 24.10.2026

  • 78 Даа изберателно е "Хелоуин" е днес...

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Призраци с коси, пазят гробища и лоши места и неосветени кръстовища!!!
    Не излизайте, на вън , събота и неделя,
    ако дължите на някого нещо или сте ударили някого !!!

    11:38 24.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Очаквам на още

    25 0 Отговор
    "бизнесмени" да им се случват все по-неприятни неща. Бинев е по-скоро оцеляла дълго мутра от 90те с бизнес, но тепърва за "бизнесмените" с бизнес "тиквата или прасето ми отпусна тези обществени поръчки" ще настанат тежки времена, изпълнени с битови конфликти с прострелвания, лични отношения с фатални рани, неуредени финансови отношения с изчезвания, падания от високи етажи или автокатастрофи с камиони, изобщо лоша карма и голяяяяям малшанс.

    11:40 24.10.2026

  • 83 Олиоле

    16 0 Отговор
    В каква държава живеем Бя, хем бедни, хем убити. България удари дъното!

    11:40 24.10.2026

  • 84 Никой не може да избяга ...

    8 14 Отговор

    До коментар #16 от "Може Гюров да е":

    от КГБ!
    И руската олигархия!!!
    Таки е жив свидетел!!!

    11:41 24.10.2026

  • 85 Кажи една империя,

    13 3 Отговор

    До коментар #74 от "Деградацията":

    която е просъществувала до наши дни.

    11:41 24.10.2026

  • 86 гост

    22 5 Отговор

    До коментар #14 от "Следовател":

    Това е края на банкянската тиква-идиот!

    11:41 24.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Запознат

    23 4 Отговор

    До коментар #30 от "Важното е,":

    Слугата на Маргините (Славун) отдавна се усети и се подмазва на льотчика, за да оцелее в касапницата! Иначе и той е в списъка! Има да връща доста милиони на едни любезни хорица пребиваващи във Виена и на други места!

    11:43 24.10.2026

  • 89 Квадрат 13

    22 1 Отговор
    Още един от тези, които знаеха прекалено много от зората на "демокрацията" до момента. Може би е искал да говори.

    11:43 24.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Жоржета

    14 0 Отговор
    Е днес нали е ден за размисъл..🤔

    Коментиран от #102

    11:44 24.10.2026

  • 92 Жоржета

    9 0 Отговор
    Стресирана съм...стресирана..стрес..😱

    11:45 24.10.2026

  • 93 4477

    15 6 Отговор
    2026 г. досущ като 1996 г.! Прогресивно! Мислете днес и решете утре!

    11:46 24.10.2026

  • 94 Нищо необичайно

    11 0 Отговор
    той е застрелян в столичния квартал „Павлово“ (или според първоначални данни – на границата с „Бояна“), след предполагаем битов спор. Сигналът за убийството е подаден около 10:00 ч. сутринта, като извършителите са задържани малко по-късно от полицията на магистрала „Тракия“.

    11:46 24.10.2026

  • 95 Ккк

    17 0 Отговор

    До коментар #22 от "Павлина":

    То никога мутренските времена не са напускали България каке просто се криеха убий скатават преди а сега са на покаят щото има нова власт и трябва да се прави мръсно

    11:47 24.10.2026

  • 96 Човекът

    11 1 Отговор
    беше и евродепутат по едно време.

    11:47 24.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Преди месец писах

    17 4 Отговор
    Ще текат реки от пари, от концесии и държавни поръчки, приватизация.. И се избиват, тече реки от кръв заради тези реки от пари.. Та и тез от Петрохан, нали, еколозите правили рекет препятстват проектите. Което трябва да е първа версия и най-реална и важна, но я няма, значи е истинската..

    11:48 24.10.2026

  • 99 Нищо необичайно

    18 0 Отговор
    Поне по 5 подобни случая има всеки месец за които даже не се споменава

    11:49 24.10.2026

  • 100 Убийството е около 10, 30 часа днес.

    13 0 Отговор
    Сигналът е подаден от работник в къщата на Бинев.
    Застрелян бил с два изстрела в главата и тялото.
    Мотивът бил битов спор с познати.
    Вече има задържани с оръжие на АМ " Хемус ".

    Коментиран от #113

    11:49 24.10.2026

  • 101 Беззаконието

    16 2 Отговор
    и корупцията са иманентни характеристики на демократичните режими.
    Сега всички носят оръжие за "самоотбрана". Пълен духовен упадък и ниски страсти.

    11:50 24.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Гена кроко

    20 2 Отговор
    Ще започнат всенародните празненства като заминат баце, пиги, двамата маргинала, таки, и още няколко подобия.

    Коментиран от #107

    11:50 24.10.2026

  • 104 Жоржета

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Много лошо":

    Ко е тоз самуил от клб. биад ли е🤔

    11:51 24.10.2026

  • 105 С тренера по бокс

    11 0 Отговор
    Може да спори само тренер по стрелба!

    11:51 24.10.2026

  • 106 хаха

    5 2 Отговор
    Дано се оправи чиляка.

    11:51 24.10.2026

  • 107 хаха

    15 1 Отговор

    До коментар #103 от "Гена кроко":

    Къде забравяме Маджо а?

    11:51 24.10.2026

  • 108 Това

    13 1 Отговор
    е ежедневие в развитите демократични общества. Не е някаква сензация.

    11:52 24.10.2026

  • 109 Кмт

    12 6 Отговор
    Айдее,
    Тръгна гангстерската война.
    Добре дошли в 90те.

    11:54 24.10.2026

  • 110 Според МВР

    13 0 Отговор
    трима души, които са се познавали с Бинев, дошли сутринта към 10, 30 у дома му в кв. Павлово, възникнал личен или битов спор на място, тримата застреляли Бинев и избягали с джип, който бил спрян на АМ Хемус, заловени са предполагаемите убийци с оръжието.

    11:54 24.10.2026

  • 111 Сериозно ли?

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "Петър":

    Ти видя ли я да търчи по тротоара? Част от протокола е охраняваното лице да бъде разкарано максимално бързо от местото на което е станал инцидента.

    11:55 24.10.2026

  • 112 Бай Араб

    12 4 Отговор
    Прогресивна България активно се бори с корупцията.Това е само прегледа,филма ще започне след изборите.

    11:55 24.10.2026

  • 113 Къщата на Слави Бинев

    15 1 Отговор

    До коментар #100 от "Убийството е около 10, 30 часа днес.":

    се намира в квартал Бояна, на малката уличка "Секвоя" - стотина метра от вилата, в която прекара последните си дни Тодор Живков. За безопасността им се грижат няколко кучета, които започват да лаят още щом човек се приближи до вратата. Мерките за сигурност се допълват от няколко камери и двойка бодигардове. Там е живял Пенчо Кубадински...

    Коментиран от #121

    11:55 24.10.2026

  • 114 Бай Араб

    5 3 Отговор
    Мракобесие с пълна сила .

    11:56 24.10.2026

  • 115 Кмт

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    Ако пък знаеше и какво е геометрична прогресия....

    11:58 24.10.2026

  • 116 Ще има

    12 0 Отговор
    И други има много за чистене в тая държава

    12:01 24.10.2026

  • 117 Пасечник

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лалугер":

    Против лома, нет приема!

    12:02 24.10.2026

  • 118 Кало Бинев

    1 1 Отговор
    Чувствам се хепи.

    12:02 24.10.2026

  • 119 Αлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    За кога бе? Тоя не се ли опра вече?

    12:03 24.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Има къща и в Павлово,

    6 0 Отговор

    До коментар #113 от "Къщата на Слави Бинев":

    там е убит днес.

    12:04 24.10.2026

  • 122 КРИЗА

    9 3 Отговор
    ГЕНЕРАЛА НАРУШИ ХАРМОНИЯТА НА МУТРИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ И ТЕ СЕ ПОЧНАХА. ВАРВАРИ И ДЕМОКРАЦИЯ Е КАТО УИСКИ В ПУСТИНЯТА.3747

    Коментиран от #149

    12:04 24.10.2026

  • 123 Татко Барба

    9 8 Отговор
    Това ли е идеята на Радев и новата партия за "справяне", та ние се върнахме в 90те с показни убийства през няколко месеца.
    Ужас!

    12:06 24.10.2026

  • 124 добрич

    12 0 Отговор
    един боклук по малко

    12:07 24.10.2026

  • 125 факт

    9 1 Отговор
    депутат и евродепутат

    12:08 24.10.2026

  • 126 Дядо ви Курти от село пиперково

    13 3 Отговор
    Т И К В А Т А -И СВИНЯТА ЧИСТЯТ

    12:08 24.10.2026

  • 127 Ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "КаратиС":

    Никога няма да забравя какво ми каза един от бранша Колкото му е по -широк гърба и голяма главата толкова ми е по-лесно мишена.. Беше във връзка с тогава наеъдилите се под път и над път мутри. Лека му пръст на Слави беше куражлия.

    12:09 24.10.2026

  • 128 Строителни предприемачи бре

    9 0 Отговор
    Няколко комплеса строят и нещо проблем е имало. Кво толкова. Турци май са били

    12:10 24.10.2026

  • 129 Кой

    11 0 Отговор
    убива посред бял ден в къща, пълна с хора, работници и то след скандал?!
    Сигурно има поне 5 камери.

    Та всички да чуят и видят!

    12:11 24.10.2026

  • 130 ПО-ДОБРЕ КЪСНО ОТКОЛКОТО НИКОГА

    11 0 Отговор
    Закъсняха с 35 години.

    12:11 24.10.2026

  • 131 цеко

    5 1 Отговор
    да си беше взел охрана от делта

    12:12 24.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Спомняш ли си началото

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Следовател":

    на правителството на Борисов?

    12:13 24.10.2026

  • 134 Коя е

    11 0 Отговор
    Веселата вдовица?

    12:17 24.10.2026

  • 135 ХАХА ХА

    16 0 Отговор
    ДО КОГА МУТРИТЕ У НАС ЩЕ ГИ ВЕЛИЧАЯТ ПОД БИЗНЕСМЕНИ ???

    12:18 24.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 руски банан 🍌

    2 2 Отговор
    Отдавна свикнахме със североизточните евразийски ценности. Преходът от социализъм към пост социализъм от пост съветски тип бавно продължава 37-ма подред година.

    12:22 24.10.2026

  • 139 Жорко

    7 0 Отговор
    Пак има наместване на интереси и подземни рокади..пак оцеля дълго време,няма и да се намери поръчителя,както винаги,нещастна скапана държава.

    12:22 24.10.2026

  • 140 Гадняр

    6 0 Отговор
    Правилата на мафията са железни. Вкарват ги в играта с определени условия които трябва се изпълняват. Това е цената на материалното благополучие.

    12:23 24.10.2026

  • 141 PyмбуРаг

    2 2 Отговор
    комунизма се върна

    12:23 24.10.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Стига глупости

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Жоро":

    Зимата беше ЛУКАНОВА, не ВИДЕНОВА и хората така я наричаха. Тогава именно луканов заповяда стоките да стоят по складоветеи да не ги пускат по магазините. Само дето тогава беше друго, не бяха унищожени предприятията, промишленост, селско стопанство и животновъдство както Е СЕГА. На пазарите можеше да намериш всичко, магазините бяха празни. Та имаше някаква компенсация, ако може така да се каже. А сега всичко българско е унищожено и на поне 80% сме зависими от вноса. Да пази Господ, но в момента сме много зле и с едно "щрак" ще гледаме звезди посред пладне. Глнадната тогава зима ще ни се струва като спомен от рая.

    12:26 24.10.2026

  • 144 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 145 ти да видиш

    5 1 Отговор
    Мунчо какво става бе, беше много словохотлив като разединител, сега е пределно ясно, че изпусна всичко, мутрите( старите ДС агенти) се върнаха, вървим към 90-те, когато пак си разпределяхте "благата", един с 400 апартамента, друг с 400 имота...

    12:27 24.10.2026

  • 146 Българин

    3 0 Отговор
    Тука е така!

    12:27 24.10.2026

  • 147 БеГемот

    3 0 Отговор
    С колко куршума?!

    12:30 24.10.2026

  • 148 А ДАНО

    3 0 Отговор
    И боко и шиши.

    12:30 24.10.2026

  • 149 Диана

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "КРИЗА":

    Мутрите отдавна не съществуват у нас - те бяха продукт на политиката на БСП тогава. Това бяха хора, изхвърлени на улицата да умират от глад и оцеляваха по "законите на улицата" тогава. Днес БСП се опитва да прехвърли своята вина за появата им върху тях, както винаги - те никога не се смятат за виновни, винаги другите са им виновни! ...Днес вече можеш да си намериш работа и няма повече мутри, но мафията си действа...Най-голямата мафия у нас е БСП - те върлуват из страната абсолютно безнаказано и след като днес окупират тотално властта, нищо чудно, че ни върнаха в 90те години, когато хората се стреляха по улиците...БСП и СИЕ са най-големите врагове на българина - те работят по програма на американци, решили да съсипят и унищожат страната дори...СЪБУДЕТЕ. СЕ...Тези хора трябва да се махнат от политиката преди да стане твърде късно, според мен...

    12:31 24.10.2026

  • 150 Дедовия

    6 2 Отговор
    През ден трепят по някой мастит бизнесмен, обаче Румбата вика нЕма са плашите държавата е в сигурно ръце... подобен провал до сега не е бил начело на държавата !

    Коментиран от #168

    12:32 24.10.2026

  • 151 И мен много ме дразнят

    3 1 Отговор
    Строителните предприемачи

    12:32 24.10.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Друг каратис

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КаратиС":

    Шихани,сенсеи, али бали. Срещу оловото имаш шанс само във филмите на Холивуд,Боливуд и на Джеки Чан.Толкова.

    12:34 24.10.2026

  • 154 асенчо

    3 0 Отговор
    Навремето кога бе евродепутат, само той отговори на запитване от селото ни, Трояново. Царствие му небесно!

    12:35 24.10.2026

  • 155 Вълк

    8 4 Отговор
    Радев успешно връща мутренските години

    12:35 24.10.2026

  • 156 ЕСТЕСТВЕНО КУРШУМ

    3 2 Отговор
    Във двубой нямам как да стане. Бил е тайконист. И от партия една сглобка ТУУУЛУП един била чантичка Волен един и скатаджия друг. Като писах други има и от тях за треп...

    12:37 24.10.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Царь Росии

    2 3 Отговор
    ПБ поддържаме бандитите

    12:38 24.10.2026

  • 160 Битов спор

    1 1 Отговор
    с познати, които са дошли в 10,30 да спорят защо Бинев не си плаща доставките на зеленчуци.

    12:38 24.10.2026

  • 161 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Така става когато идват не власт комунярите

    12:38 24.10.2026

  • 162 Радев

    5 1 Отговор
    Връща мутренските времена. Ще става още по-лошо.

    12:39 24.10.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 мдааа

    2 0 Отговор
    през един месец е много рядко, много са, когато няма държава е хубаво тези неща да стават през седмица, от 240 нагоре са "бизнесмените" хахахаха

    12:41 24.10.2026

  • 165 А50

    4 3 Отговор
    Герб се разпада. С убииства дойде и с убииства си тръгва

    12:42 24.10.2026

  • 166 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    3 0 Отговор
    Застреляха като куче Слави Бинев.

    12:42 24.10.2026

  • 167 Цвете

    3 0 Отговор
    КОГАТО БИЕШЕ И РАТАШЕ ,МУ СЕ РАЗМИНА.ЛАСКАТЕЛ И ПОДДРЪЖНИК НА МАФИЯТА. МАГУРАТА ,КОЛКО ХОРА ЯДОХА БОЙ НО УСПЯ ДА СЕ ИЗМЪКНЕ И СТАНА ДЕПУТАТ И ПО КЪСНО ЕВРОДЕПУТАТ. 🤔,

    12:43 24.10.2026

  • 168 МаситИ КРАДЦИ

    2 0 Отговор

    До коментар #150 от "Дедовия":

    И НЕ ЗАБРАВЯЙ ОЛИГОФ-ГАРСИ. КРАДЦИ НА НАРОДНИ ПАРИ МНОГО СА. И МУТРИ И МАФИЯ ГОЛЯМА БЕШЕ. ЖАЛКО УБИЙСТВОТО Е НЕ ПРИЕМЛИВО ЗА МЕН У ЗАТВОРА ТРЕБЕ.

    12:44 24.10.2026

  • 169 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Дано наистина бойко е поръчител на убийството. Така дава всички възможности, Радев да го влара в затвора до живот!

    12:46 24.10.2026

  • 170 Чукаш жената на партъора си

    1 0 Отговор
    После те застрелват ! Точка. Случая е ясен

    12:46 24.10.2026

  • 171 Все за ВСЬО Радев

    1 0 Отговор
    ВИНОВАТ. ПРОСТО СЕ ИЗБИВАТ ВЗАИМНО ТЕ МУТРАГЕНИТЕ И ЗА ТЕХЕН КЕФ ДРУГИ ЩЕ СА ВИНОВНИ.

    12:47 24.10.2026

  • 172 Чукал е жената на партъора си..

    0 0 Отговор
    Еюб Темиз, съпругата му Ния и Слави Бинев са свързани чрез сложни бизнес и лични отношения, които според разследващите стоят в основата на убийството на бизнесмена Слави Бинев.Справка в Търговския регистър показва, че съпругата на Еюб — Ния Темиз, е била официален съдружник на Слави Бинев във фирмата „Евинко“ ООД. Самият Еюб и Бинев също са развивали съвместна бизнес дейност и са поддържали приятелски отношения....

    12:49 24.10.2026

  • 173 В БГ-то е така

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Не западната демокрация си е ОК.
    Българската демокрация не е ОК.

    12:52 24.10.2026