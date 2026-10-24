Застреляха бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“

Бизнесменът Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“. Информацията е потвърдена от Главна дирекция „Национална полиция“ пред NOVA.

На местопрестъплението работят криминалисти. Към момента няма официално съобщени данни за задържан извършител, за мотива за стрелбата или за оръжието, с което е извършено престъплението.

Жертвата е била президент на Българската федерация по таекуондо. От полицията не са съобщили допълнителни подробности за хода на разследването.

Очаква се институциите да предоставят повече информация за обстоятелствата около стрелбата и действията по установяване на извършителя.