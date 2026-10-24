Застреляха бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“

Бизнесменът Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“. Информацията е потвърдена от Главна дирекция „Национална полиция“ пред NOVA.
На местопрестъплението работят криминалисти. Към момента няма официално съобщени данни за задържан извършител, за мотива за стрелбата или за оръжието, с което е извършено престъплението.
Жертвата е била президент на Българската федерация по таекуондо. От полицията не са съобщили допълнителни подробности за хода на разследването.
Очаква се институциите да предоставят повече информация за обстоятелствата около стрелбата и действията по установяване на извършителя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #8, #50, #65, #78, #169
11:07 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 КаратиС
Коментиран от #127, #153
11:08 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да бе да
11:09 24.10.2026
7 Някой
Явно порциите се преразпределят - нова власт има.
11:09 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик-Ток
Коментиран от #173
11:10 24.10.2026
10 една политическа партия
11:10 24.10.2026
11 Лалугер
Коментиран от #117
11:11 24.10.2026
12 Ловният
11:11 24.10.2026
13 Противоречив
11:11 24.10.2026
14 Следовател
Коментиран от #86, #133
11:11 24.10.2026
15 График
11:12 24.10.2026
16 Може Гюров да е
Коментиран от #51, #84, #97
11:12 24.10.2026
17 Анонимен
11:12 24.10.2026
18 Прогресивно ми е
11:12 24.10.2026
19 чорапа
11:13 24.10.2026
20 Тик-Ток
Коментиран от #42, #54
11:13 24.10.2026
21 Много лошо
Коментиран от #104
11:14 24.10.2026
22 Павлина
Коментиран от #95
11:14 24.10.2026
23 Анг
11:14 24.10.2026
24 коса
11:15 24.10.2026
25 Някаква журналистка
11:16 24.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мдаа
11:16 24.10.2026
28 Оги
11:16 24.10.2026
29 Последния Софиянец
11:17 24.10.2026
30 Важното е,
Коментиран от #60, #72, #88
11:17 24.10.2026
31 Борците
11:18 24.10.2026
32 Тръц
Коментиран от #41
11:18 24.10.2026
33 Оптимист
11:18 24.10.2026
34 Веселбата
Да се готви……хахаха!
11:19 24.10.2026
35 Урсула
11:20 24.10.2026
36 Пришелец
11:21 24.10.2026
37 Алексей Петров слави бинев
11:21 24.10.2026
38 Хи хи
Коментиран от #47, #49, #115
11:23 24.10.2026
39 Комунист
11:23 24.10.2026
40 Мдаа
11:24 24.10.2026
41 Дзак
До коментар #32 от "Тръц":От обич не се умира!
11:24 24.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Петър
Коментиран от #111, #136
11:25 24.10.2026
46 Два мандата в Европейския парламент
11:25 24.10.2026
47 Румен Радев
До коментар #38 от "Хи хи":Борим олигархията
11:26 24.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бог да го прости човека!
До коментар #1 от "Тик-Ток":Едва ли случайно са подбрали времето за всяване на паника сред населението в деня за размисъл?!
Коментиран от #70
11:27 24.10.2026
51 Свидетел
До коментар #16 от "Може Гюров да е":Да обвинят Мегера и за това убийство
Коментиран от #76
11:27 24.10.2026
52 Сбъркали са човека... С НЯКОЙ ДРУГ,
Шеф на биячите , пращани за изпълнение на мръсни поръчки!
Много станаха героите на прехода , няма да стигне мастилото ...!!!
11:28 24.10.2026
53 Слави Бинев
11:28 24.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мутренските времена се връщат
11:30 24.10.2026
56 Айляк
А па аз що не тренирам таекундо?
Щото патлака изравнява силните и слабите, затуй.
11:30 24.10.2026
57 Софиянец
11:31 24.10.2026
58 Слави Бинев принципно
11:31 24.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ккаво му е "добрето"...на Чалгаря,
До коментар #30 от "Важното е,":движи се като гангстер , в добре затъмнен джип и се мисли за "артист"!
11:32 24.10.2026
61 Ами
11:32 24.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Жоро
Коментиран от #143
11:33 24.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Румен Р@деф
11:33 24.10.2026
67 " Архонт " Бинев
Навремето се сбиха в БИАД с Георги Илиев.
Последните години беше изчезнал от публичното пространство.
Напуснал партийния живот.
Но...Съдбата застига всеки, спасение няма.
11:34 24.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Абе, приятел
До коментар #50 от "Бог да го прости човека!":Кой въобще мисли в днешно време?
Ден за рази зъл?! Че ти ако не си мислил до сега, за един ден какво ще измислиш?
11:35 24.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Деградацията
Коментиран от #85
11:37 24.10.2026
75 Този
11:37 24.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Абсурдистан
11:38 24.10.2026
78 Даа изберателно е "Хелоуин" е днес...
До коментар #1 от "Тик-Ток":Призраци с коси, пазят гробища и лоши места и неосветени кръстовища!!!
Не излизайте, на вън , събота и неделя,
ако дължите на някого нещо или сте ударили някого !!!
11:38 24.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Очаквам на още
11:40 24.10.2026
83 Олиоле
11:40 24.10.2026
84 Никой не може да избяга ...
До коментар #16 от "Може Гюров да е":от КГБ!
И руската олигархия!!!
Таки е жив свидетел!!!
11:41 24.10.2026
85 Кажи една империя,
До коментар #74 от "Деградацията":която е просъществувала до наши дни.
11:41 24.10.2026
86 гост
До коментар #14 от "Следовател":Това е края на банкянската тиква-идиот!
11:41 24.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Запознат
До коментар #30 от "Важното е,":Слугата на Маргините (Славун) отдавна се усети и се подмазва на льотчика, за да оцелее в касапницата! Иначе и той е в списъка! Има да връща доста милиони на едни любезни хорица пребиваващи във Виена и на други места!
11:43 24.10.2026
89 Квадрат 13
11:43 24.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Жоржета
Коментиран от #102
11:44 24.10.2026
92 Жоржета
11:45 24.10.2026
93 4477
11:46 24.10.2026
94 Нищо необичайно
11:46 24.10.2026
95 Ккк
До коментар #22 от "Павлина":То никога мутренските времена не са напускали България каке просто се криеха убий скатават преди а сега са на покаят щото има нова власт и трябва да се прави мръсно
11:47 24.10.2026
96 Човекът
11:47 24.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Преди месец писах
11:48 24.10.2026
99 Нищо необичайно
11:49 24.10.2026
100 Убийството е около 10, 30 часа днес.
Застрелян бил с два изстрела в главата и тялото.
Мотивът бил битов спор с познати.
Вече има задържани с оръжие на АМ " Хемус ".
Коментиран от #113
11:49 24.10.2026
101 Беззаконието
Сега всички носят оръжие за "самоотбрана". Пълен духовен упадък и ниски страсти.
11:50 24.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Гена кроко
Коментиран от #107
11:50 24.10.2026
104 Жоржета
До коментар #21 от "Много лошо":Ко е тоз самуил от клб. биад ли е🤔
11:51 24.10.2026
105 С тренера по бокс
11:51 24.10.2026
106 хаха
11:51 24.10.2026
107 хаха
До коментар #103 от "Гена кроко":Къде забравяме Маджо а?
11:51 24.10.2026
108 Това
11:52 24.10.2026
109 Кмт
Тръгна гангстерската война.
Добре дошли в 90те.
11:54 24.10.2026
110 Според МВР
11:54 24.10.2026
111 Сериозно ли?
До коментар #45 от "Петър":Ти видя ли я да търчи по тротоара? Част от протокола е охраняваното лице да бъде разкарано максимално бързо от местото на което е станал инцидента.
11:55 24.10.2026
112 Бай Араб
11:55 24.10.2026
113 Къщата на Слави Бинев
До коментар #100 от "Убийството е около 10, 30 часа днес.":се намира в квартал Бояна, на малката уличка "Секвоя" - стотина метра от вилата, в която прекара последните си дни Тодор Живков. За безопасността им се грижат няколко кучета, които започват да лаят още щом човек се приближи до вратата. Мерките за сигурност се допълват от няколко камери и двойка бодигардове. Там е живял Пенчо Кубадински...
Коментиран от #121
11:55 24.10.2026
114 Бай Араб
11:56 24.10.2026
115 Кмт
До коментар #38 от "Хи хи":Ако пък знаеше и какво е геометрична прогресия....
11:58 24.10.2026
116 Ще има
12:01 24.10.2026
117 Пасечник
До коментар #11 от "Лалугер":Против лома, нет приема!
12:02 24.10.2026
118 Кало Бинев
12:02 24.10.2026
119 Αлфа Bълкът
12:03 24.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Има къща и в Павлово,
До коментар #113 от "Къщата на Слави Бинев":там е убит днес.
12:04 24.10.2026
122 КРИЗА
Коментиран от #149
12:04 24.10.2026
123 Татко Барба
Ужас!
12:06 24.10.2026
124 добрич
12:07 24.10.2026
125 факт
12:08 24.10.2026
126 Дядо ви Курти от село пиперково
12:08 24.10.2026
127 Ха ха ха
До коментар #4 от "КаратиС":Никога няма да забравя какво ми каза един от бранша Колкото му е по -широк гърба и голяма главата толкова ми е по-лесно мишена.. Беше във връзка с тогава наеъдилите се под път и над път мутри. Лека му пръст на Слави беше куражлия.
12:09 24.10.2026
128 Строителни предприемачи бре
12:10 24.10.2026
129 Кой
Сигурно има поне 5 камери.
Та всички да чуят и видят!
12:11 24.10.2026
130 ПО-ДОБРЕ КЪСНО ОТКОЛКОТО НИКОГА
12:11 24.10.2026
131 цеко
12:12 24.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Спомняш ли си началото
До коментар #14 от "Следовател":на правителството на Борисов?
12:13 24.10.2026
134 Коя е
12:17 24.10.2026
135 ХАХА ХА
12:18 24.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 руски банан 🍌
12:22 24.10.2026
139 Жорко
12:22 24.10.2026
140 Гадняр
12:23 24.10.2026
141 PyмбуРаг
12:23 24.10.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Стига глупости
До коментар #63 от "Жоро":Зимата беше ЛУКАНОВА, не ВИДЕНОВА и хората така я наричаха. Тогава именно луканов заповяда стоките да стоят по складоветеи да не ги пускат по магазините. Само дето тогава беше друго, не бяха унищожени предприятията, промишленост, селско стопанство и животновъдство както Е СЕГА. На пазарите можеше да намериш всичко, магазините бяха празни. Та имаше някаква компенсация, ако може така да се каже. А сега всичко българско е унищожено и на поне 80% сме зависими от вноса. Да пази Господ, но в момента сме много зле и с едно "щрак" ще гледаме звезди посред пладне. Глнадната тогава зима ще ни се струва като спомен от рая.
12:26 24.10.2026
144 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
145 ти да видиш
12:27 24.10.2026
146 Българин
12:27 24.10.2026
147 БеГемот
12:30 24.10.2026
148 А ДАНО
12:30 24.10.2026
149 Диана
До коментар #122 от "КРИЗА":Мутрите отдавна не съществуват у нас - те бяха продукт на политиката на БСП тогава. Това бяха хора, изхвърлени на улицата да умират от глад и оцеляваха по "законите на улицата" тогава. Днес БСП се опитва да прехвърли своята вина за появата им върху тях, както винаги - те никога не се смятат за виновни, винаги другите са им виновни! ...Днес вече можеш да си намериш работа и няма повече мутри, но мафията си действа...Най-голямата мафия у нас е БСП - те върлуват из страната абсолютно безнаказано и след като днес окупират тотално властта, нищо чудно, че ни върнаха в 90те години, когато хората се стреляха по улиците...БСП и СИЕ са най-големите врагове на българина - те работят по програма на американци, решили да съсипят и унищожат страната дори...СЪБУДЕТЕ. СЕ...Тези хора трябва да се махнат от политиката преди да стане твърде късно, според мен...
12:31 24.10.2026
150 Дедовия
Коментиран от #168
12:32 24.10.2026
151 И мен много ме дразнят
12:32 24.10.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Друг каратис
До коментар #4 от "КаратиС":Шихани,сенсеи, али бали. Срещу оловото имаш шанс само във филмите на Холивуд,Боливуд и на Джеки Чан.Толкова.
12:34 24.10.2026
154 асенчо
12:35 24.10.2026
155 Вълк
12:35 24.10.2026
156 ЕСТЕСТВЕНО КУРШУМ
12:37 24.10.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Царь Росии
12:38 24.10.2026
160 Битов спор
12:38 24.10.2026
161 Аз съм веган
12:38 24.10.2026
162 Радев
12:39 24.10.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 мдааа
12:41 24.10.2026
165 А50
12:42 24.10.2026
166 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
12:42 24.10.2026
167 Цвете
12:43 24.10.2026
168 МаситИ КРАДЦИ
До коментар #150 от "Дедовия":И НЕ ЗАБРАВЯЙ ОЛИГОФ-ГАРСИ. КРАДЦИ НА НАРОДНИ ПАРИ МНОГО СА. И МУТРИ И МАФИЯ ГОЛЯМА БЕШЕ. ЖАЛКО УБИЙСТВОТО Е НЕ ПРИЕМЛИВО ЗА МЕН У ЗАТВОРА ТРЕБЕ.
12:44 24.10.2026
169 Българин
До коментар #1 от "Тик-Ток":Дано наистина бойко е поръчител на убийството. Така дава всички възможности, Радев да го влара в затвора до живот!
12:46 24.10.2026
170 Чукаш жената на партъора си
12:46 24.10.2026
171 Все за ВСЬО Радев
12:47 24.10.2026
172 Чукал е жената на партъора си..
12:49 24.10.2026
173 В БГ-то е така
До коментар #9 от "Тик-Ток":Не западната демокрация си е ОК.
Българската демокрация не е ОК.
12:52 24.10.2026