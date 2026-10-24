Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Трима души са задържани във връзка с убийството на бизнесмен в столичния квартал „Павлово“. Те са установени на автомагистрала „Тракия“.

Сигналът за стрелбата е подаден малко преди 10:30 часа. От NOVA съобщиха, че сигналът до Спешна помощ е получен в 10:28 часа, а линейката е пристигнала за седем минути. Медиците са констатирали смъртта на място. Информацията за убийството е потвърдена от Главната дирекция „Национална полиция“ пред телевизията.

За стрелбата е сигнализирал работник в къщата на бизнесмена. Той е разказал, че пред дома са дошли хора, чули са се изстрели и когато отишъл да провери, видял убития. „Някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели“, е заявил работникът според информацията, цитирана от телевизията.

Мотивът за престъплението все още не е потвърден. По непотвърдена информация покушението може да е станало след битов скандал. По неофициални данни бизнесменът е бил прострелян в главата и тялото.

Към момента няма официално съобщени данни за самоличността на тримата задържани, за повдигнати обвинения или за поискан постоянен арест. Не е обявено и дали прокуратурата ще внесе искане за най-тежката мярка за неотклонение.

Разследването продължава. Очаква се органите на реда да изяснят ролята на всеки от задържаните, причината за стрелбата и начина, по който те са напуснали София.