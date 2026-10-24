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Трима са задържани за убийството на Слави Бинев
  Тема: Известни личности

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

24 Октомври, 2026 11:32 4 476 32

  • убийство-
  • задържани-
  • софия-
  • павлово-
  • стрелба

Задържаните са установени на автомагистрала „Тракия“

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев - 1
Известният бизнесмен Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал &quot;Павлово&quot;. Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трима души са задържани във връзка с убийството на бизнесмен в столичния квартал „Павлово“. Те са установени на автомагистрала „Тракия“.

Сигналът за стрелбата е подаден малко преди 10:30 часа. От NOVA съобщиха, че сигналът до Спешна помощ е получен в 10:28 часа, а линейката е пристигнала за седем минути. Медиците са констатирали смъртта на място. Информацията за убийството е потвърдена от Главната дирекция „Национална полиция“ пред телевизията.

За стрелбата е сигнализирал работник в къщата на бизнесмена. Той е разказал, че пред дома са дошли хора, чули са се изстрели и когато отишъл да провери, видял убития. „Някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели“, е заявил работникът според информацията, цитирана от телевизията.

Мотивът за престъплението все още не е потвърден. По непотвърдена информация покушението може да е станало след битов скандал. По неофициални данни бизнесменът е бил прострелян в главата и тялото.

Към момента няма официално съобщени данни за самоличността на тримата задържани, за повдигнати обвинения или за поискан постоянен арест. Не е обявено и дали прокуратурата ще внесе искане за най-тежката мярка за неотклонение.

Разследването продължава. Очаква се органите на реда да изяснят ролята на всеки от задържаните, причината за стрелбата и начина, по който те са напуснали София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя година сме сега?

    51 19 Отговор
    Какво става? Пак ли мутрите взеха властта? Нещо лошо става тук. Много лошо.

    Коментиран от #3

    11:38 24.10.2026

  • 2 Айляк

    49 3 Отговор
    Много убав човек беше.
    И на мравката път правеше, и всеки поздравяваше.
    Че и европейски шампион по таекуондо беше.
    А и виден масон го раздаваше.
    Да се чудим сите ние за за ко са го утепали.

    Коментиран от #7

    11:39 24.10.2026

  • 3 Гост

    51 6 Отговор

    До коментар #1 от "Коя година сме сега?":

    Старата номенклатура на БКП и ДС си взима обратно собствеността над подобието на държава, след като за известно време го беше дала за ползване на шофьорите и камериерките си, строени около толупа и прасунгера.

    11:41 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тези сигурно са

    25 3 Отговор
    Тримата от запаса.

    Коментиран от #28

    11:42 24.10.2026

  • 6 Румен Радев

    38 3 Отговор
    Борбата с Олигархията продължава

    11:46 24.10.2026

  • 7 На кафе

    38 2 Отговор

    До коментар #2 от "Айляк":

    Ми и аз това се чудя.Защо посред бял ден някои ще го убиват,че и без да се крият?Това е най-бързо разкритото убийство.Да подадат документи в Гинес за признаване на рекорд.

    11:50 24.10.2026

  • 8 Съдът ще ги пусне.

    26 3 Отговор
    Съдът ще ги пусне. Ще каже ,, прави са били, ядосани са били, ,.

    11:52 24.10.2026

  • 9 Ами сега

    16 2 Отговор
    Според Афера турчина Еюб е убиецът

    11:53 24.10.2026

  • 10 В друга медия

    16 2 Отговор
    На автомагистрала Тракия. Остана само още една версия.

    11:53 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жоржета

    12 1 Отговор
    Само боеца каратега чъък нориз си
    Отиде ествено...

    11:57 24.10.2026

  • 13 Кой е Еюб

    6 0 Отговор
    Кой е Еюб и коя е Ния?

    11:58 24.10.2026

  • 14 Биню Славов

    16 0 Отговор
    Въх,битов скандал...Е ми щом вече така му викате....

    12:03 24.10.2026

  • 15 Фйкгф

    16 0 Отговор
    Напоследък зачестиха убийствата от "битов характер"

    12:03 24.10.2026

  • 16 Лопата Орешник

    18 2 Отговор
    Битовите скандали често приключват с контролен изстрел в главата!

    Коментиран от #30

    12:05 24.10.2026

  • 17 Който

    13 1 Отговор
    ги създаден , той ги и убива .

    12:06 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Късмет има България

    16 0 Отговор
    Всички убийства на тежки бизнесмени свързани с политически партии са убити при лошо развил се битов скандал. Чета и си викам егати тези хора в какви битовизми са се вкарали. То имаме късмет тогава, че повечето българи едвам свързват двата края и не изпадат в битови скандали завършващи с разстрел, иначе нацията ни вероятно щеше вече да изчезне.

    Коментиран от #25

    12:08 24.10.2026

  • 20 томов

    8 1 Отговор
    през 1989г бкп-дс ни ашладиса на ялово дьрво,и така 36г берем плодове!

    12:09 24.10.2026

  • 21 Некой

    11 0 Отговор
    Да, да - нищо чудно да се окаже , че задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен преди месец е бил пуснат за "малка градска" отпуска заради изборите и той да е свършил и тая работа.....

    12:09 24.10.2026

  • 22 Ганю- простия

    10 2 Отговор
    Сигурно са били украинци или от ПП.

    12:09 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бая

    5 1 Отговор
    време го оставиха , бизнесмена !

    12:11 24.10.2026

  • 25 Здрасти

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Късмет има България":

    Спор за паркоместа :)

    12:14 24.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ден заразна мисъл

    2 0 Отговор
    Слави Гине в квартал Пав олово.

    12:15 24.10.2026

  • 28 Търновец

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тези сигурно са":

    Освен Тримата от запаса имаше и една анимация на Доню Донев - Тримата Глупаци и ги има на тубата. А първото убийство беше наскоро в Пловдив на оня богаташ - има ли връзка между двете? А дали ще има и трето отстрелване? Аз съм бедняк и си свиркам но тук на Пишмана един от малцинствата се опитва да ме изнудва. България е все по несигурна страна и мафията има огнестрелно оръжие и ние повечето хора нямаме а полицията надеждна ли е?

    12:18 24.10.2026

  • 29 Ами сега

    5 0 Отговор
    А сега да видим архонт Слави дали ще влезе в рая, свети Петър приема ли подкупи

    12:21 24.10.2026

  • 30 Будимир Куйович

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лопата Орешник":

    ЗАЩО ИЗБИХТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТАТА ПУТИНОФИЛ

    12:22 24.10.2026

  • 31 Задържали

    1 1 Отговор
    били трима.....

    12:23 24.10.2026

  • 32 Aнонимен

    3 0 Отговор
    ТИКВАТА НЕПРОЩАВА НАТИЯ ДЕТО САГО БИЛИ КАТОМАЧЕ УДУВАР НАВРЕМЕТО ИБИНЕВ ИТРАКТОРА ГОМАРИЗИХА ЗДРАВО

    12:27 24.10.2026