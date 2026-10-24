Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Трима души са задържани във връзка с убийството на бизнесмен в столичния квартал „Павлово“. Те са установени на автомагистрала „Тракия“.
Сигналът за стрелбата е подаден малко преди 10:30 часа. От NOVA съобщиха, че сигналът до Спешна помощ е получен в 10:28 часа, а линейката е пристигнала за седем минути. Медиците са констатирали смъртта на място. Информацията за убийството е потвърдена от Главната дирекция „Национална полиция“ пред телевизията.
За стрелбата е сигнализирал работник в къщата на бизнесмена. Той е разказал, че пред дома са дошли хора, чули са се изстрели и когато отишъл да провери, видял убития. „Някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели“, е заявил работникът според информацията, цитирана от телевизията.
Мотивът за престъплението все още не е потвърден. По непотвърдена информация покушението може да е станало след битов скандал. По неофициални данни бизнесменът е бил прострелян в главата и тялото.
Към момента няма официално съобщени данни за самоличността на тримата задържани, за повдигнати обвинения или за поискан постоянен арест. Не е обявено и дали прокуратурата ще внесе искане за най-тежката мярка за неотклонение.
Разследването продължава. Очаква се органите на реда да изяснят ролята на всеки от задържаните, причината за стрелбата и начина, по който те са напуснали София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коя година сме сега?
Коментиран от #3
11:38 24.10.2026
2 Айляк
И на мравката път правеше, и всеки поздравяваше.
Че и европейски шампион по таекуондо беше.
А и виден масон го раздаваше.
Да се чудим сите ние за за ко са го утепали.
Коментиран от #7
11:39 24.10.2026
3 Гост
До коментар #1 от "Коя година сме сега?":Старата номенклатура на БКП и ДС си взима обратно собствеността над подобието на държава, след като за известно време го беше дала за ползване на шофьорите и камериерките си, строени около толупа и прасунгера.
11:41 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тези сигурно са
Коментиран от #28
11:42 24.10.2026
6 Румен Радев
11:46 24.10.2026
7 На кафе
До коментар #2 от "Айляк":Ми и аз това се чудя.Защо посред бял ден някои ще го убиват,че и без да се крият?Това е най-бързо разкритото убийство.Да подадат документи в Гинес за признаване на рекорд.
11:50 24.10.2026
8 Съдът ще ги пусне.
11:52 24.10.2026
9 Ами сега
11:53 24.10.2026
10 В друга медия
11:53 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Жоржета
Отиде ествено...
11:57 24.10.2026
13 Кой е Еюб
11:58 24.10.2026
14 Биню Славов
12:03 24.10.2026
15 Фйкгф
12:03 24.10.2026
16 Лопата Орешник
Коментиран от #30
12:05 24.10.2026
17 Който
12:06 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Късмет има България
Коментиран от #25
12:08 24.10.2026
20 томов
12:09 24.10.2026
21 Некой
12:09 24.10.2026
22 Ганю- простия
12:09 24.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бая
12:11 24.10.2026
25 Здрасти
До коментар #19 от "Късмет има България":Спор за паркоместа :)
12:14 24.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ден заразна мисъл
12:15 24.10.2026
28 Търновец
До коментар #5 от "Тези сигурно са":Освен Тримата от запаса имаше и една анимация на Доню Донев - Тримата Глупаци и ги има на тубата. А първото убийство беше наскоро в Пловдив на оня богаташ - има ли връзка между двете? А дали ще има и трето отстрелване? Аз съм бедняк и си свиркам но тук на Пишмана един от малцинствата се опитва да ме изнудва. България е все по несигурна страна и мафията има огнестрелно оръжие и ние повечето хора нямаме а полицията надеждна ли е?
12:18 24.10.2026
29 Ами сега
12:21 24.10.2026
30 Будимир Куйович
До коментар #16 от "Лопата Орешник":ЗАЩО ИЗБИХТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТАТА ПУТИНОФИЛ
12:22 24.10.2026
31 Задържали
12:23 24.10.2026
32 Aнонимен
12:27 24.10.2026