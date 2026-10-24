Ловец простреля смъртоносно гъбар край Горно Дряново

69-годишен мъж от Горно Дряново е починал на място, след като е бил прострелян в гората над селото. Той е бил там, за да събира гъби. Инцидентът е станал около 14:00 часа в местността Църна река, между Ковачевица и Горно Дряново, съобщи „24 часа“.

По първоначални данни изстрелът е произведен от ловец, участвал в лов за диви прасета. Според публикацията ловните кучета са подгонили движещ се обект, след което ловецът е стрелял. По-късно е установено, че е улучил гъбаря в гръб. Мъжът е издъхнал на място.

Ловецът е общопрактикуващ лекар от Гоце Делчев, сочат първоначалните медийни данни. Според публикации той е обяснил пред пристигналите полицаи, че е объркал гъбаря с диво прасе. Тази версия все още не е потвърдена с официално съобщение на МВР или прокуратурата.

Разследва се причината за смъртта

Окръжната следствена служба е образувала досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливост при упражняване на занятие или друга правно регламентирана дейност, която е източник на повишена опасност, съобщи „24 часа“.

Обстоятелствата около стрелбата се изясняват. Предстои да бъдат установени точната дистанция между ловеца и жертвата, видимостта в района, траекторията на изстрела и дали са били спазени правилата за безопасност при лов.

В първоначалните публикации има разминаване за населеното място, от което е загиналият. „24 часа“ посочва Горно Дряново, докато Lupa.bg съобщава за мъж от Долно Дряново. Името на починалия не е оповестено. Няма публично съобщени данни за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение спрямо ловеца.

Източници: 24plovdiv.bg, e-79.com, lupa.bg