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Ловец простреля смъртоносно гъбар край Горно Дряново

Ловец простреля смъртоносно гъбар край Горно Дряново

24 Октомври, 2026 18:06, обновена 24 Октомври, 2026 18:08 1 801 28

  • горно дряново-
  • ловен инцидент-
  • гъбар-
  • досъдебно производство

Мъжът е починал на място. По случая е образувано досъдебно производство

Ловец простреля смъртоносно гъбар край Горно Дряново - 1
Снимка: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

69-годишен мъж от Горно Дряново е починал на място, след като е бил прострелян в гората над селото. Той е бил там, за да събира гъби. Инцидентът е станал около 14:00 часа в местността Църна река, между Ковачевица и Горно Дряново, съобщи „24 часа“.

По първоначални данни изстрелът е произведен от ловец, участвал в лов за диви прасета. Според публикацията ловните кучета са подгонили движещ се обект, след което ловецът е стрелял. По-късно е установено, че е улучил гъбаря в гръб. Мъжът е издъхнал на място.

Ловецът е общопрактикуващ лекар от Гоце Делчев, сочат първоначалните медийни данни. Според публикации той е обяснил пред пристигналите полицаи, че е объркал гъбаря с диво прасе. Тази версия все още не е потвърдена с официално съобщение на МВР или прокуратурата.

Разследва се причината за смъртта

Окръжната следствена служба е образувала досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливост при упражняване на занятие или друга правно регламентирана дейност, която е източник на повишена опасност, съобщи „24 часа“.

Обстоятелствата около стрелбата се изясняват. Предстои да бъдат установени точната дистанция между ловеца и жертвата, видимостта в района, траекторията на изстрела и дали са били спазени правилата за безопасност при лов.

В първоначалните публикации има разминаване за населеното място, от което е загиналият. „24 часа“ посочва Горно Дряново, докато Lupa.bg съобщава за мъж от Долно Дряново. Името на починалия не е оповестено. Няма публично съобщени данни за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение спрямо ловеца.

Източници: 24plovdiv.bg, e-79.com, lupa.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    27 7 Отговор
    за гъби се ходи само във неделя когато са изборите, тоя е избързал затова са го простреляли

    18:09 24.10.2026

  • 2 Ами сега

    17 6 Отговор
    Избирател на пебейците

    18:10 24.10.2026

  • 3 ......-

    16 6 Отговор
    Аве хората са си казали :

    НЕ ХОДЕТЕ ЗА ГЪБИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ.

    Коментиран от #16

    18:11 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 те това е най важната особенност

    21 0 Отговор
    Предстои да бъдат установени точната дистанция между ловеца и жертвата

    Коментиран от #18

    18:12 24.10.2026

  • 6 Днес е

    13 0 Отговор
    Голям ден за размисъл, няма равен. Нещо чудно ниската избирателна активност утре да се оправдае с многото лишени от право на глас жертви.

    18:12 24.10.2026

  • 7 те това е най важната особенност

    10 5 Отговор
    в петрохан изтрепаха 6 човека тука само един

    18:13 24.10.2026

  • 8 Софиянец

    52 4 Отговор
    Ей, забранявайте ги тия "ловци"! Шепа пияндета нарамват пушките и цял ден мърсат природата с кирливите си джипове!

    18:13 24.10.2026

  • 9 Сатана Z

    31 4 Отговор
    Това не е инцидент, а убийство както се опитват да го представят. Кой има пушка и кучета в днешно време?

    18:13 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данка

    30 3 Отговор
    Ловът трябва да бъде забранен или строго ограничен до 10 дни годишно, които да бъдат известни, за да няма гъбари, туристи. Който иска повече да ходи в ловни стопанства и да си плаща да стреля на воля.

    18:14 24.10.2026

  • 12 Да отидеш за гъби

    15 1 Отговор
    и да те простреля еди от

    18:14 24.10.2026

  • 13 Дива бабичка

    6 2 Отговор
    Има и такива в гората

    18:14 24.10.2026

  • 14 Абе

    32 1 Отговор
    Дори дете не би стреляло, без да вижда ясно мишената, а тиа авджии се изпозатриха взаимно.Жалко само за гъбаря, не се гъбаркам.

    18:16 24.10.2026

  • 15 Пръц

    16 2 Отговор
    "ловец, участвал в лов за диви прасета"

    Да.....умно-красив

    18:19 24.10.2026

  • 16 Звучи

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "......-":

    ...като предупреждение...
    А на тоя ,,общопрактикуващ лекар" не само оръжието,ами и дипломата с Хипократовата клетва да му отнемат...
    УБИЕЦ...
    Гладен ли е останал,че хукнал из гората да...УБИВА и то ...ЧОВЕЦИ де си берат ХРАНАТА!
    СРАМ И ПОЗОР !!!

    Коментиран от #19

    18:19 24.10.2026

  • 17 Пиене

    14 3 Отговор
    Убийство!!! Няма инцидент!!!

    18:20 24.10.2026

  • 18 Филип Марлоу

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "те това е най важната особенност":

    Какво ще изследвате бе.Стрелеца е безпограшен.Доктора поне има пари за месо.Аз лично не я разбирам тази страст по избиване на животни и птици.Но кокво прави дядката в периметъра на лова?Абе,човека го няма.Пропусна изборите.

    18:25 24.10.2026

  • 19 Фикри

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Звучи":

    Бате, то пвоята логика и гъбарят от глад ли е умрял, че е тръгнал за гъби ...

    Коментиран от #20

    18:31 24.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Брей

    11 1 Отговор
    Откога дивите прасета ходят на два крака? Объркал грънци.

    18:40 24.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тия

    17 1 Отговор
    ги недолюбвам. Убиват за удоволствие и от скука. В ЗАТВОРА ДОЖИВОТ

    18:43 24.10.2026

  • 24 Роза

    15 1 Отговор
    Сега на този доктор за няколко секунди невнимание ще му се обърне целия живот!Лова е гадно занимание-да се фукаш,чу убиваш невинни животни!Рано или късно ще те застигне беда!

    18:47 24.10.2026

  • 25 Цвете

    14 1 Отговор
    И КАКВО КАТО Е ДОКТОР . ОЗНАЧАВА ЛИ ,ЧЕ ЩЕ БЪДЕ " ПОЩАДЕН "? БИЛ ПОМИСЛИЛ ? ДА Е МИСЛИЛ ПРЕДИ ИЗСТРЕЛА ?! ЕГАТИ ЛОВЦИТЕ .😠🫵😠

    18:47 24.10.2026

  • 26 Коко

    12 2 Отговор
    В държава с осемдесет и девет процента слабоумни няма как да не се случи нещо подобно.Друг е въпроса че лова е Убийство у трябва да се забрани .

    18:53 24.10.2026

  • 27 идиот от класа е тоя лекар

    11 0 Отговор
    може да е лекар но е тъпак първа класа! как може да стреляш по нещо което не виждаш? в нашата дружинка това е най-важното правило и се повтаря всяка сутрин преди лов СРЕЛЯ СЕ САМО ПО ЯСНА ЦЕЛ!!!

    19:00 24.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.