Ловец простреля смъртоносно гъбар край Горно Дряново

69-годишен мъж от Горно Дряново е починал на място, след като е бил прострелян в гората над селото. Той е бил там, за да събира гъби. Инцидентът е станал около 14:00 часа в местността Църна река, между Ковачевица и Горно Дряново, съобщи „24 часа“.
По първоначални данни изстрелът е произведен от ловец, участвал в лов за диви прасета. Според публикацията ловните кучета са подгонили движещ се обект, след което ловецът е стрелял. По-късно е установено, че е улучил гъбаря в гръб. Мъжът е издъхнал на място.
Ловецът е общопрактикуващ лекар от Гоце Делчев, сочат първоначалните медийни данни. Според публикации той е обяснил пред пристигналите полицаи, че е объркал гъбаря с диво прасе. Тази версия все още не е потвърдена с официално съобщение на МВР или прокуратурата.
Разследва се причината за смъртта
Окръжната следствена служба е образувала досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливост при упражняване на занятие или друга правно регламентирана дейност, която е източник на повишена опасност, съобщи „24 часа“.
Обстоятелствата около стрелбата се изясняват. Предстои да бъдат установени точната дистанция между ловеца и жертвата, видимостта в района, траекторията на изстрела и дали са били спазени правилата за безопасност при лов.
В първоначалните публикации има разминаване за населеното място, от което е загиналият. „24 часа“ посочва Горно Дряново, докато Lupa.bg съобщава за мъж от Долно Дряново. Името на починалия не е оповестено. Няма публично съобщени данни за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение спрямо ловеца.
Източници: 24plovdiv.bg, e-79.com, lupa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
18:09 24.10.2026
2 Ами сега
18:10 24.10.2026
3 ......-
НЕ ХОДЕТЕ ЗА ГЪБИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ.
Коментиран от #16
18:11 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 те това е най важната особенност
Коментиран от #18
18:12 24.10.2026
6 Днес е
18:12 24.10.2026
7 те това е най важната особенност
18:13 24.10.2026
8 Софиянец
18:13 24.10.2026
9 Сатана Z
18:13 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Данка
18:14 24.10.2026
12 Да отидеш за гъби
18:14 24.10.2026
13 Дива бабичка
18:14 24.10.2026
14 Абе
18:16 24.10.2026
15 Пръц
Да.....умно-красив
18:19 24.10.2026
16 Звучи
До коментар #3 от "......-":...като предупреждение...
А на тоя ,,общопрактикуващ лекар" не само оръжието,ами и дипломата с Хипократовата клетва да му отнемат...
УБИЕЦ...
Гладен ли е останал,че хукнал из гората да...УБИВА и то ...ЧОВЕЦИ де си берат ХРАНАТА!
СРАМ И ПОЗОР !!!
Коментиран от #19
18:19 24.10.2026
17 Пиене
18:20 24.10.2026
18 Филип Марлоу
До коментар #5 от "те това е най важната особенност":Какво ще изследвате бе.Стрелеца е безпограшен.Доктора поне има пари за месо.Аз лично не я разбирам тази страст по избиване на животни и птици.Но кокво прави дядката в периметъра на лова?Абе,човека го няма.Пропусна изборите.
18:25 24.10.2026
19 Фикри
До коментар #16 от "Звучи":Бате, то пвоята логика и гъбарят от глад ли е умрял, че е тръгнал за гъби ...
Коментиран от #20
18:31 24.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Брей
18:40 24.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тия
18:43 24.10.2026
24 Роза
18:47 24.10.2026
25 Цвете
18:47 24.10.2026
26 Коко
18:53 24.10.2026
27 идиот от класа е тоя лекар
19:00 24.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.