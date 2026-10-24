Младеж загина, друг е тежко ранен при катастрофа край Девене

Един младеж загина, а друг е тежко ранен след катастрофа във врачанското село Девене. Двамата са пътували към Враца с „Фолксваген Голф“, когато автомобилът е изгубил контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е качил на тротоара.

По информация на „24 часа“ колата първо се е ударила в дърво, а след това и в паркиран автомобил. При сблъсъка един от младежите е изхвърчал от автомобила. Пристигналите на мястото медици са установили, че състоянието му е много тежко.

Заради тежестта на травмите е бил повикан медицински хеликоптер, който е очаквал на площадката край врачанската болница. Докато линейката транспортирала пострадалия към Враца, той е починал.

Другият младеж е настанен в реанимацията. Екипът на медицинската въздушна помощ е останал в готовност, докато лекарите във Враца решат дали раненият да бъде транспортиран за лечение в столична болница.

Източници: 24chasa.bg