Младеж загина, друг е тежко ранен при катастрофа край Девене

Един младеж загина, а друг е тежко ранен след катастрофа във врачанското село Девене. Двамата са пътували към Враца с „Фолксваген Голф“, когато автомобилът е изгубил контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е качил на тротоара.
По информация на „24 часа“ колата първо се е ударила в дърво, а след това и в паркиран автомобил. При сблъсъка един от младежите е изхвърчал от автомобила. Пристигналите на мястото медици са установили, че състоянието му е много тежко.
Заради тежестта на травмите е бил повикан медицински хеликоптер, който е очаквал на площадката край врачанската болница. Докато линейката транспортирала пострадалия към Враца, той е починал.
Другият младеж е настанен в реанимацията. Екипът на медицинската въздушна помощ е останал в готовност, докато лекарите във Враца решат дали раненият да бъде транспортиран за лечение в столична болница.
Източници: 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
"......когато автомобилът е изгубил контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е качил на тротоара."
🤔🤔🤔🤔🤔
Абе Гоуфът верно ли има автопилот❓
😀😀😀😀😀
19:53 24.10.2026
2 Дик диверсанта
19:56 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чорбара
20:04 24.10.2026