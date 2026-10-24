Новини
Крими »
Младеж загина, друг е тежко ранен при катастрофа край Девене
  Тема: Войната на пътя

Младеж загина, друг е тежко ранен при катастрофа край Девене

24 Октомври, 2026 19:39 558 4

  • катастрофа-
  • девене-
  • враца-
  • медицински хеликоптер-
  • войната на пътя

Автомобилът е излязъл от пътя, ударил се е в дърво и паркирана кола. За пострадалия е бил повикан медицински хеликоптер

Младеж загина, друг е тежко ранен при катастрофа край Девене - 1
Снимка: shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един младеж загина, а друг е тежко ранен след катастрофа във врачанското село Девене. Двамата са пътували към Враца с „Фолксваген Голф“, когато автомобилът е изгубил контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е качил на тротоара.

По информация на „24 часа“ колата първо се е ударила в дърво, а след това и в паркиран автомобил. При сблъсъка един от младежите е изхвърчал от автомобила. Пристигналите на мястото медици са установили, че състоянието му е много тежко.

Заради тежестта на травмите е бил повикан медицински хеликоптер, който е очаквал на площадката край врачанската болница. Докато линейката транспортирала пострадалия към Враца, той е починал.

Другият младеж е настанен в реанимацията. Екипът на медицинската въздушна помощ е останал в готовност, докато лекарите във Враца решат дали раненият да бъде транспортиран за лечение в столична болница.

Източници: 24chasa.bg


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    🤔🤔🤔🤔🤔
    "......когато автомобилът е изгубил контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е качил на тротоара."
    🤔🤔🤔🤔🤔
    Абе Гоуфът верно ли има автопилот❓
    😀😀😀😀😀

    19:53 24.10.2026

  • 2 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    610 000, които бяха преброени и регистрирани дали са намесени и тук?

    19:56 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чорбара

    2 0 Отговор
    За чаркове.

    20:04 24.10.2026