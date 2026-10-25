Прокуратурата разследва катастрофата със самолет край Бохот

Окръжната прокуратура в Плевен разследва дали са нарушени правилата за управление на въздухоплавателно средство при катастрофата със самолет край село Бохот. При инцидента е загинал 22-годишен мъж. Досъдебното производство е образувано за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщи прокуратурата.

„Досъдебното производство е образувано за причиняване на смърт по непредпазливост.“

Предстои да бъдат назначени комплексна летателно-техническа, техническа, медицинска и други експертизи. Те трябва да изяснят причините и обстоятелствата около инцидента.

На мястото е извършен оглед с участието на следовател, експерти от МВР, съдебен лекар, вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“ и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Самолетът е излетял от площадка „Бохот LM“

Според прокуратурата машината е с идентификационен номер LZ-TTE и е собственост на търговско дружество. Тя е излетяла непосредствено преди катастрофата от летателна площадка „Бохот LM“.

Разследването трябва да установи дали при управлението на самолета са били нарушени правилата за безопасност и какви са непосредствените причини за падането му. Към този момент прокуратурата не съобщава за други пострадали при инцидента.