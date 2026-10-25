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Прокуратурата разследва катастрофата със самолет край Бохот

Прокуратурата разследва катастрофата със самолет край Бохот

25 Октомври, 2026 16:23 682 4

  • самолетна катастрофа-
  • бохот-
  • плевен-
  • прокуратура-
  • разследване

Проверява се дали са нарушени правилата за управление на въздухоплавателното средство. При инцидента е загинал 22-годишен мъж

Прокуратурата разследва катастрофата със самолет край Бохот - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Плевен разследва дали са нарушени правилата за управление на въздухоплавателно средство при катастрофата със самолет край село Бохот. При инцидента е загинал 22-годишен мъж. Досъдебното производство е образувано за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщи прокуратурата.

„Досъдебното производство е образувано за причиняване на смърт по непредпазливост.“

Предстои да бъдат назначени комплексна летателно-техническа, техническа, медицинска и други експертизи. Те трябва да изяснят причините и обстоятелствата около инцидента.

На мястото е извършен оглед с участието на следовател, експерти от МВР, съдебен лекар, вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“ и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Самолетът е излетял от площадка „Бохот LM“

Според прокуратурата машината е с идентификационен номер LZ-TTE и е собственост на търговско дружество. Тя е излетяла непосредствено преди катастрофата от летателна площадка „Бохот LM“.

Разследването трябва да установи дали при управлението на самолета са били нарушени правилата за безопасност и какви са непосредствените причини за падането му. Към този момент прокуратурата не съобщава за други пострадали при инцидента.


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така де

    2 4 Отговор
    разбира се че виновен е инструктора. той не е нито доучил пилота а като са дошли родителите му ,го е пуснал да полети да покаже какво може...е всички видяхме какво може даже и родителите му...На мама пилота...ох ...ох.. какви ги надробихме с тези пари и подкупи...А КАЖЕТЕ КАКВИ СА МАЙКА МУ И БАЩА МУ.. Пилот дето няма да стане президент,, на мен лично не ми пука,,,..А НА ВАС...

    16:39 25.10.2026

  • 2 Цвете

    4 0 Отговор
    ВИЕ ОСВЕН ДА ТРИЕТЕ, ЧЕТЕТЕ ЛИ ??????? ТАЗИ ИСТОРИЯ БЕШЕ ОНЗИ ДЕН.И РОДИТЕЛИТЕ МУ СА БИЛИ НА ПЛАЦА ,КОГАТО ТОЙ ТАЙНО Е ТРЪГНАЛ КЪМ САМОЛЕТА.БИЛ Е ДОСТА ДЕПРЕСИРАН ОТ РАЗДЯЛАТА С ПРИЯТЕЛКАТА СИ.ЗАБИЛ СЕ Е В ДВОРА НА БЛИЗО СЕЛИЩЕ. ЧЕТЕТЕ ГИ ТИЯ ВЕСТИ ,ЗАЩОТО ОСТАВАМ С ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ САМО ПРЕПИСВАТЕ ИНФО ОТ ДРУГИ САЙТОВЕ. НЕ СЕ ИЗЛАГАЙТЕ ,А ПРОВЕРЯВАЙТЕ.ИНАЧЕ НЕ СТЕ ВЪВ ЧАС.🤐🫵🤥

    16:41 25.10.2026

  • 3 Оставка

    2 0 Отговор
    Този самолет не е трябвало изобщо да се допусне да лети във въздуха! Кой осъществява въздушен контрол?

    17:32 25.10.2026

  • 4 Промяната

    2 0 Отговор
    Как може да се разследва управлението на самолета, след като причината е това, че младока е подкарал самолета без разрешение? В час ли сте?

    17:37 25.10.2026