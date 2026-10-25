Демерджиев: Слави Бинев е познавал убиеца си

Слави Бинев е познавал обвиняемия за убийството си и двамата са общували многократно. Това заяви Иван Демерджиев, който определи отношенията между тях като близки. По думите му престъплението не прилича на типичните поръчкови убийства, при които жертвата е причаквана от наемен извършител.
„Хората, които са се намирали там по време на убийството, нееднократно са се срещали и разговаряли с него“, каза Демерджиев. Той допълни, че става дума за лица, допуснати в дома на Бинев от него и семейството му.
Един обвиняем от тримата задържани
Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за стрелбата е подаден малко след 10:00 часа. Във връзка със случая бяха задържани трима души, установени на автомагистрала „Тракия“ в района на тунел „Траянови врата“.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем един от тях за умишлено убийство. Според прокуратурата той е прострелял Бинев с един изстрел в областта на лицето. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искане за постоянна мярка „задържане под стража“.
Другите двама задържани не са обвинени към този момент. Прокурор Николай Николаев заяви, че по делото все още няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения срещу тях. Открито е и оръжие, за което се предполага, че е използвано при стрелбата.
Разследва се мотивът за убийството
Мотивът все още се изяснява. Прокуратурата посочва, че между Бинев и обвиняемия е имало делови отношения. МВР проверява обстоятелствата, довели до убийството, както и ролята на останалите двама задържани.
„Не може да се сравнява с други убийства, каквито опити за спекулации се правят“, коментира Демерджиев. Той определи като неприемливи внушенията за отношенията на Бинев и заяви, че подобни твърдения петнят паметта му.
Слави Бинев беше политик, евродепутат и коалиционен партньор в кабинета „Борисов 3“. Следващото процесуално действие по случая е разглеждането на искането за постоянен арест на обвиняемия.
Източници: novini.bg, bnrnews.bg, euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
20:51 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дани
Тоя е толкова нелеп, че повече няма къде.
20:52 25.10.2026
4 Работили са
20:53 25.10.2026
5 1488
20:54 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Байрактар"70
20:56 25.10.2026
8 А50
20:56 25.10.2026
9 Αлфа Bълкът
Коментиран от #21
20:57 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Читател
20:58 25.10.2026
12 🇺🇦🇧🇬
21:02 25.10.2026
13 Някойси
21:02 25.10.2026
14 Сила
До коментар #6 от "БгТурист":Тя отдавна е разпробита отсекъде ....лично знам !!!
Още от 90 те ....
21:03 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анджо
😜🧐👈🙊
21:08 25.10.2026
18 Промяна Х
21:13 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гого
До коментар #9 от "Αлфа Bълкът":докато са на власт си гарантират имотите
21:29 25.10.2026