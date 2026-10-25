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Демерджиев: Слави Бинев е познавал убиеца си

Демерджиев: Слави Бинев е познавал убиеца си

25 Октомври, 2026 20:48 1 004 21

  • слави бинев-
  • иван демерджиев-
  • убийство-
  • софия-
  • задържан обвиняем

Иван Демерджиев заяви, че Слави Бинев и предполагаемият му убиец са общували многократно и са били близки. Един от тримата задържани вече е обвиняем

Демерджиев: Слави Бинев е познавал убиеца си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слави Бинев е познавал обвиняемия за убийството си и двамата са общували многократно. Това заяви Иван Демерджиев, който определи отношенията между тях като близки. По думите му престъплението не прилича на типичните поръчкови убийства, при които жертвата е причаквана от наемен извършител.

„Хората, които са се намирали там по време на убийството, нееднократно са се срещали и разговаряли с него“, каза Демерджиев. Той допълни, че става дума за лица, допуснати в дома на Бинев от него и семейството му.

Един обвиняем от тримата задържани

Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за стрелбата е подаден малко след 10:00 часа. Във връзка със случая бяха задържани трима души, установени на автомагистрала „Тракия“ в района на тунел „Траянови врата“.

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем един от тях за умишлено убийство. Според прокуратурата той е прострелял Бинев с един изстрел в областта на лицето. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Другите двама задържани не са обвинени към този момент. Прокурор Николай Николаев заяви, че по делото все още няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения срещу тях. Открито е и оръжие, за което се предполага, че е използвано при стрелбата.

Разследва се мотивът за убийството

Мотивът все още се изяснява. Прокуратурата посочва, че между Бинев и обвиняемия е имало делови отношения. МВР проверява обстоятелствата, довели до убийството, както и ролята на останалите двама задържани.

„Не може да се сравнява с други убийства, каквито опити за спекулации се правят“, коментира Демерджиев. Той определи като неприемливи внушенията за отношенията на Бинев и заяви, че подобни твърдения петнят паметта му.

Слави Бинев беше политик, евродепутат и коалиционен партньор в кабинета „Борисов 3“. Следващото процесуално действие по случая е разглеждането на искането за постоянен арест на обвиняемия.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    18 3 Отговор
    Въпроса е как другите двама си тръгват и пътуват заедно с убиеца?

    20:51 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дани

    13 2 Отговор
    Олеее, тук се иска да си голям интелект, че да се сетиш за това.
    Тоя е толкова нелеп, че повече няма къде.

    20:52 25.10.2026

  • 4 Работили са

    8 3 Отговор
    Заедно, но е завлякъл грешният човек с мнооого пари. И човека горкият е луднал.

    20:53 25.10.2026

  • 5 1488

    10 7 Отговор
    с фатмака са били приятели

    20:54 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Байрактар"70

    12 4 Отговор
    Наистина ли? Я виж какво окритие на министъра! 😂😂😂😂😂😂😂!

    20:56 25.10.2026

  • 8 А50

    8 8 Отговор
    При Боко нямаше нито едно разкрито мафиотско убийство, защо ли

    20:56 25.10.2026

  • 9 Αлфа Bълкът

    13 2 Отговор
    Тоя би и Рашков по имоти. Да им се чуди човек защо не си гледат пенсията и да си щракат с пръсти, ама се напъват да се окепазят пред цяла България, какви са крадци и наглеци.

    Коментиран от #21

    20:57 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    9 1 Отговор
    Слави: " ПП-ДБ трябва да правят кратки музикални форми на Борисов," / ще се разбират : това че са наведени на Турция и Англия ги сближава .

    20:58 25.10.2026

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    10 4 Отговор
    Радев ни върна в 90те!

    21:02 25.10.2026

  • 13 Някойси

    4 4 Отговор
    Господ забавя но не прощава. Един бокл.. по малко. Един от хората допринесли за унищожаването на България. Дано му сложат парите в ковчега.😊😂😂

    21:02 25.10.2026

  • 14 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "БгТурист":

    Тя отдавна е разпробита отсекъде ....лично знам !!!
    Още от 90 те ....

    21:03 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анджо

    4 0 Отговор
    Това го знаехме, защо го повтаряш. Факти да му предоставят доказателствен материал и разследването да приключи.
    😜🧐👈🙊

    21:08 25.10.2026

  • 18 Промяна Х

    2 0 Отговор
    411 ИМОТА И МИЛИОНИ ОСТАВКА ЧЕРВЕН ОЛИГАРХ ОСТАВКА

    21:13 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гого

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Αлфа Bълкът":

    докато са на власт си гарантират имотите

    21:29 25.10.2026