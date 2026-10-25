Демерджиев: Слави Бинев е познавал убиеца си

Слави Бинев е познавал обвиняемия за убийството си и двамата са общували многократно. Това заяви Иван Демерджиев, който определи отношенията между тях като близки. По думите му престъплението не прилича на типичните поръчкови убийства, при които жертвата е причаквана от наемен извършител.

„Хората, които са се намирали там по време на убийството, нееднократно са се срещали и разговаряли с него“, каза Демерджиев. Той допълни, че става дума за лица, допуснати в дома на Бинев от него и семейството му.

Един обвиняем от тримата задържани

Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за стрелбата е подаден малко след 10:00 часа. Във връзка със случая бяха задържани трима души, установени на автомагистрала „Тракия“ в района на тунел „Траянови врата“.

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем един от тях за умишлено убийство. Според прокуратурата той е прострелял Бинев с един изстрел в областта на лицето. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Другите двама задържани не са обвинени към този момент. Прокурор Николай Николаев заяви, че по делото все още няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения срещу тях. Открито е и оръжие, за което се предполага, че е използвано при стрелбата.

Разследва се мотивът за убийството

Мотивът все още се изяснява. Прокуратурата посочва, че между Бинев и обвиняемия е имало делови отношения. МВР проверява обстоятелствата, довели до убийството, както и ролята на останалите двама задържани.

„Не може да се сравнява с други убийства, каквито опити за спекулации се правят“, коментира Демерджиев. Той определи като неприемливи внушенията за отношенията на Бинев и заяви, че подобни твърдения петнят паметта му.

Слави Бинев беше политик, евродепутат и коалиционен партньор в кабинета „Борисов 3“. Следващото процесуално действие по случая е разглеждането на искането за постоянен арест на обвиняемия.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, euronews.bg