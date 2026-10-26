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Масов бой в Петрич завърши с двама пострадали

Масов бой в Петрич завърши с двама пострадали

26 Октомври, 2026 22:51 589 8

  • масов бой-
  • петрич-
  • дребно хулиганство-
  • полиция-
  • пострадали

Участниците се замеряли с тухли, камъни и бутилки, а част от предметите били насочени и срещу полицаи. Наложено им е задържане за 13 денонощия

Масов бой в Петрич завърши с двама пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масов бой в Петрич е завършил с двама пострадали и намеса на полицията. Сбиването е станало на 23 октомври в района на улица „Здравец“, съобщиха от Апелативната прокуратура – София.

Сигналът е подаден на телефон 112. При пристигането си полицейските служители установили групи хора, които продължавали да се замерят с тухли, камъни и бутилки. По време на конфликта били използвани и пиротехнически изделия, а част от предметите били насочени срещу униформените. След намесата на полицията участниците се разбягали.

Пострадали са мъж и жена. По първоначални данни мъжът е получил порезна рана на главата, а жената е с нараняване на крака, причинено от тежък предмет.

Участниците са установени по записи от камери

След инцидента полицията е предприела оперативно-издирвателни действия и е прегледала записи от видеокамери в района. Участниците са установени и задържани за срок до 24 часа.

От снетите обяснения е станало ясно, че конфликтът е възникнал заради предходни противоречия между представители на три фамилии.

Според прокуратурата действията са нарушили обществения ред и са създали опасност за живота и здравето на хората в района.

„Деянието е квалифицирано като дребно хулиганство.“

На участници в сбиването са наложени административни наказания „задържане в структурно звено на Министерството на вътрешните работи“ за срок от 13 денонощия.

По случая е образувана преписка в Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич.

Източници: btvnovinite.bg


Петрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Илияна

    5 4 Отговор
    Разтревожена се обадих на Ескобар, не е участвал в боя

    Коментиран от #3, #7

    22:58 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вече и боят не

    4 1 Отговор
    Струва! Може ли масов бой да завърши само с двама пострадали? Дилетанти!

    23:14 26.10.2026

  • 5 Бойко

    1 2 Отговор
    Аз ше го опраа.... Писна ми......

    23:15 26.10.2026

  • 6 Умник Гюро

    3 3 Отговор
    Къде ми е главата, вчера беше на раменете ми....

    23:16 26.10.2026

  • 7 Ескобар и да го арестуват

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Илияна":

    Илиянка ще го пусне на
    Свобода.

    23:24 26.10.2026

  • 8 Каубой

    2 1 Отговор
    "При пристигането си полицейските служители установили групи хора...". На Сиуксите и Апачите хора ли им казват?

    23:29 26.10.2026