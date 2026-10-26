Масов бой в Петрич завърши с двама пострадали

Масов бой в Петрич е завършил с двама пострадали и намеса на полицията. Сбиването е станало на 23 октомври в района на улица „Здравец“, съобщиха от Апелативната прокуратура – София.
Сигналът е подаден на телефон 112. При пристигането си полицейските служители установили групи хора, които продължавали да се замерят с тухли, камъни и бутилки. По време на конфликта били използвани и пиротехнически изделия, а част от предметите били насочени срещу униформените. След намесата на полицията участниците се разбягали.
Пострадали са мъж и жена. По първоначални данни мъжът е получил порезна рана на главата, а жената е с нараняване на крака, причинено от тежък предмет.
Участниците са установени по записи от камери
След инцидента полицията е предприела оперативно-издирвателни действия и е прегледала записи от видеокамери в района. Участниците са установени и задържани за срок до 24 часа.
От снетите обяснения е станало ясно, че конфликтът е възникнал заради предходни противоречия между представители на три фамилии.
Според прокуратурата действията са нарушили обществения ред и са създали опасност за живота и здравето на хората в района.„Деянието е квалифицирано като дребно хулиганство.“
На участници в сбиването са наложени административни наказания „задържане в структурно звено на Министерството на вътрешните работи“ за срок от 13 денонощия.
По случая е образувана преписка в Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Илияна
Коментиран от #3, #7
22:58 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вече и боят не
23:14 26.10.2026
5 Бойко
23:15 26.10.2026
6 Умник Гюро
23:16 26.10.2026
7 Ескобар и да го арестуват
До коментар #2 от "Илияна":Илиянка ще го пусне на
Свобода.
23:24 26.10.2026
8 Каубой
23:29 26.10.2026