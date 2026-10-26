Масов бой в Петрич завърши с двама пострадали

Масов бой в Петрич е завършил с двама пострадали и намеса на полицията. Сбиването е станало на 23 октомври в района на улица „Здравец“, съобщиха от Апелативната прокуратура – София.

Сигналът е подаден на телефон 112. При пристигането си полицейските служители установили групи хора, които продължавали да се замерят с тухли, камъни и бутилки. По време на конфликта били използвани и пиротехнически изделия, а част от предметите били насочени срещу униформените. След намесата на полицията участниците се разбягали.

Пострадали са мъж и жена. По първоначални данни мъжът е получил порезна рана на главата, а жената е с нараняване на крака, причинено от тежък предмет.

Участниците са установени по записи от камери

След инцидента полицията е предприела оперативно-издирвателни действия и е прегледала записи от видеокамери в района. Участниците са установени и задържани за срок до 24 часа.

От снетите обяснения е станало ясно, че конфликтът е възникнал заради предходни противоречия между представители на три фамилии.

Според прокуратурата действията са нарушили обществения ред и са създали опасност за живота и здравето на хората в района.

„Деянието е квалифицирано като дребно хулиганство.“

На участници в сбиването са наложени административни наказания „задържане в структурно звено на Министерството на вътрешните работи“ за срок от 13 денонощия.

По случая е образувана преписка в Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич.

Източници: btvnovinite.bg