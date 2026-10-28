Сигнали за нападения с нож разтревожиха жители на Варна

Жители на блок 142 във варненския квартал „Младост“ твърдят, че от седмици живеят в страх заради поредица от агресивни прояви на тяхна съседка. По подадените жалби и сигнали ОД на МВР – Варна е образувала преписка.

Един от последните случаи е заснет от охранителни камери в закусвалня. По данни на служителката в обекта жената е влязла около 3:00 часа с нож в ръка, удряла е по гишето и е счупила ПОС терминал.

„Влезе около 3:00 часа през нощта. Без да каже нито дума, започна да удря по гишето с ножа и счупи ПОС терминала“, разказва служителката.

Часове по-късно жената е влязла и в съседен салон за красота. Работеща там твърди, че е била замерена с керамична саксия заедно с майка си.

Съседите описват и други случаи

По думите на живеещи във входа преди дни от балкона на жената са били изхвърлени тежки вещи, сред които компютри, монитори, лаптопи и чанти с документи. Около час по-късно тя е ударила в гръб непозната жена на улицата близо до магазин за авточасти, твърдят още съседите.

Млада жена от същия етаж разказва, че при прибиране с приятели съседката ѝ е изскочила насреща с викове „Полиция, крадци!“, блъскала е по входната врата и е направила опит да я нападне.

Жителите казват, че се страхуват да пускат децата си сами до магазина и да извеждат домашните си любимци. Те твърдят, че съседката има психично заболяване, но в публикацията няма официално потвърждение на тази информация.

Очаква се намеса на прокуратурата

Съседите планират общо събрание на етажната собственост, на което да обсъдят процедура по Закона за управление на етажната собственост. Те заявяват, че подобна мярка няма да реши проблема, а само ще го премести на друго място.

От ОД на МВР – Варна съобщават, че след приключване на преписката материалите ще бъдат предадени на прокуратурата. След това прокуратурата може да внесе в съда искане за настаняване за лечение. До произнасяне на компетентните органи твърденията за нападенията и състоянието на жената не са установени с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: nova.bg