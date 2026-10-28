Досъдебно производство след смъртта на мъжа край Лютидол

Образувано е досъдебно производство след инцидента, при който 40-годишен мъж загина на пътя край врачанското село Лютидол. Той е бил блъснат от товарен автомобил „Рено“, докато се опитвал да изгаси пожар в собствения си автомобил.

По данни на Областната дирекция на МВР във Враца в автомобила „Форд“, управляван от мъжа от село Лесура, възникнала авария. След като слязъл на пътното платно, за да потуши пожара, той бил ударен от преминаващия товарен автомобил.

„Образувано е досъдебно производство“, съобщиха от ОДМВР-Враца.

Товарният автомобил е бил управляван от 49-годишен мъж от София. При проверката с техническо средство пробата му е отчела положителен резултат за амфетамин. Данните са част от разследването и не представляват окончателно установяване на наказателна отговорност.

Пътната обстановка във Врачанско

Инцидентът се случва на фона на отчетените от полицията тежки катастрофи в областта. През септември са регистрирани 18 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях е загинал един човек, а 23-ма са били ранени.

Източници: bta.bg