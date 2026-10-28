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Досъдебно производство след смъртта на мъжа край Лютидол
  Тема: Войната на пътя

Досъдебно производство след смъртта на мъжа край Лютидол

28 Октомври, 2026 15:18 445 0

  • лютидол-
  • враца-
  • пътна катастрофа-
  • амфетамин-
  • досъдебно производство

40-годишният мъж е бил блъснат, докато се опитвал да изгаси пожар в авариралия си автомобил. Пробата на водача на товарния автомобил е отчела амфетамин

Досъдебно производство след смъртта на мъжа край Лютидол - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Образувано е досъдебно производство след инцидента, при който 40-годишен мъж загина на пътя край врачанското село Лютидол. Той е бил блъснат от товарен автомобил „Рено“, докато се опитвал да изгаси пожар в собствения си автомобил.

По данни на Областната дирекция на МВР във Враца в автомобила „Форд“, управляван от мъжа от село Лесура, възникнала авария. След като слязъл на пътното платно, за да потуши пожара, той бил ударен от преминаващия товарен автомобил.

„Образувано е досъдебно производство“, съобщиха от ОДМВР-Враца.

Товарният автомобил е бил управляван от 49-годишен мъж от София. При проверката с техническо средство пробата му е отчела положителен резултат за амфетамин. Данните са част от разследването и не представляват окончателно установяване на наказателна отговорност.

Пътната обстановка във Врачанско

Инцидентът се случва на фона на отчетените от полицията тежки катастрофи в областта. През септември са регистрирани 18 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях е загинал един човек, а 23-ма са били ранени.

Източници: bta.bg


Враца / България
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